Бросить все и уехать: что нужно знать айтишнику, который мечтает работать в Чехии

Александра Сидорина, HR Brand Specialist в R&D Veeam Software, рассказывает, чем хороша Чехия для релокации, если вы IT-специалист.

Почему именно Чехия

Ответ на этот вопрос следует разделить на два блока: преимущества страны для IT-специалистов и размышления о плюсах жизни в Чехии в целом.

Если говорить о специфике индустрии высоких технологий, то картина получается достаточно наглядной. В Чехии располагается несколько крупных технологических центров; множество международных корпораций и перспективных компаний имеют там свои офисы (Microsoft, IBM, Red Hat, NXP, Veeam). Это закономерным образом влияет на рынок труда.

Согласно исследованию крупного местного портала по поиску работы Jobs.cz, спрос на сотрудников IT-сферы в стране ежегодно растет на 20%. Наиболее востребованными являются специалисты по Java, JavaScript, C++, облачным решениям, CRM и ERP системам, а также по IT-безопасности. При этом младшие позиции — например, аналитики и консультанты без серьезного бэкграунда — могут рассчитывать на вознаграждение от 36 тысяч крон до уплаты налогов, системным архитекторам предлагают уже от 40 тысяч крон, а для опытных программистов зарплаты в Чехии начинаются где-то с 65 тысяч крон.

Вне зависимости от того, могут ли эти суммы удовлетворить потребности конкретного специалиста, одно можно сказать точно: участники IT-индустрии в Чехии получают больше среднего по рынку. По данным Czech Statistical Office за 2019 год, средняя зарплата в Чехии в 2020 году составляет 34 077 крон до уплаты налогов. Этих денег хватает на оплату жилья (в том случае, если его не предоставляет компания-работодатель), коммунальных счетов, питания и повседневных расходов.

Хорошей новостью для IT-специалистов, рассматривающих вариант переезда в Чехию, является продолжающееся снижение арендных ставок. В качестве примера можно привести Прагу, где цены на съем квартир к августу 2020 года снизились на 6,6%, а с начала года потеряли 8,2% (данные портала RealityMix.cz). В ряде районов Праги было зафиксировано снижение вплоть до 20%. В конце лета стоимость аренды квартиры в районе Прага 4 в пересчете на один квадратный метр составила 271 крону. Найти однушку за 10 тысяч крон в месяц сейчас не составляет труда.

Цены на продукты и товары в маркетах Праги незначительно выше, чем, например, в Польше, однако в них гораздо больше акций, скидок и программ лояльности. В той же Германии за стандартный набор товаров и услуг придется заплатить почти вдвое больше.

Вдобавок Чехия — это европейское государство, откуда выгодно путешествовать. Несмотря на технический профиль работы, IT-специалист остается человеком творческой профессии, постоянно создавая что-то новое и реализуя проекты, которые делают мир будущего еще лучше. Именно поэтому не менее важно то историческое богатство, которое есть в Чехии. Традиции этой страны, многообразие музеев, театров и других точек притяжения позволят удовлетворить культурные интересы любого человека.

Совокупность этих факторов делает Чехию привлекательной для бизнеса, работающего в сфере IT. Чехию часто выбирают для удаленной работы и сами сотрудники.





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Подготовка к переезду: что может предложить работодатель

Примечание: эта информация актуальна для тех, кто уже работает в сфере IT и чья компания благосклонно относится к релокации действующих и новых сотрудников и готова содействовать им в этом вопросе.

Несмотря на то что в продвинутых IT-компаниях релокационный пакет, как правило, есть, его содержание может очень сильно варьироваться от одной организации к другой. Кто-то предоставляет перспективному сотруднику возможность «гостевого визита» в новый город, другие помогают работнику и его семье с оформлением всех необходимых для переезда документов.

Оптимальный вариант для человека, который хочет жить и работать в Чехии, — оформить Blue Card или Employee Card. С ней вам не нужно получать дополнительное разрешение на работу. Для супруга/супруги сотрудника работодатель может предложить:

Оформить долгосрочную визу с максимальным сроком на один год. Она делается быстрее, однако не позволяет работать на территории страны. К тому же по приезде в Чехию документ нужно будет обновить.

Подать заявление на долгосрочную визу с целью воссоединения семьи. Она оформляется дольше, зато позволяет вашему мужу или жене работать. Приступить к работе можно будет не с первого дня пребывания, а после получения карты вида на жительство. Обычно это занимает не более четырех недель. В общей сложности процесс оформления всех документов занимает несколько месяцев.

Когда все документы готовы, компания оформляет сотруднику билет. Чаще всего при долгосрочной релокации организация компенсирует затраты на переезд не только новому работнику, но и его семье. А наша компания еще и частично оплачивает транспортировку личных вещей корпоративным перевозчиком.





Адаптация в новой стране

Адаптация сотрудника в новой стране — важный период, в который особенно необходима поддержка работодателя. Как правило, в условиях долгосрочной релокации соцпакет компании предполагает определенные выплаты — например, в размере одного оклада.

Далее новичку выделяют временное жилье, чтобы он успел найти и оплатить подходящую квартиру. В основном организации компенсируют до семи дней проживания в гостинице. При этом наша компания оплачивает первый месяц проживания на время поиска арендного жилья.

При долгосрочной или краткосрочной релокации компании также могут компенсировать расходы на выплату залога, который в Чехии требуют многие арендодатели. Как правило, размер залога равняется стоимости проживания за один или два месяца.

Работодатель, заинтересованный в перспективном сотруднике, может выделить ему апартаменты с учетом размера семьи.





Особенности соцпакета

Важно также обратить внимание на то, какой социальный пакет предлагает (и предлагает ли) ваш работодатель. Идеально, если в него входит аренда жилья за счет компании (такое в IT не редкость), медицинская страховка для сотрудника и членов его семьи, при необходимости — помощь с устройством детей в детский сад или школу. Узнавать о доступных бонусах нужно заранее — еще до того, как принято окончательное решение о переезде.

Сделать срез, демонстрирующий объективные данные о соцпакете «в среднем по рынку», не представляется возможным, поэтому в качестве примера предлагаем рассмотреть наш опыт.

Сотрудники компании, которые только что переехали в Чехию, могут в любое время воспользоваться услугами переводчика. Если человеку необходимо обратиться в государственные органы, получить медицинскую помощь или просто уточнить информацию в личных целях, он может рассчитывать на поддержку специалистов. А для тех, кто хочет быстрее адаптироваться в новой стране, компания проводит курсы чешского языка. Они предназначены для работников и их семей и проходят два раза в неделю по два часа.

Компания готова помогать сотрудникам с устройством детей в школы и детские сады, однако воспользоваться этой опцией можно только один раз. Если спустя некоторое время вы захотите сменить садик или школу, вам придется решать этот вопрос своими силами.

Одна из основных опций социального пакета — медицинская страховка. В расширенном пакете ДМС предусмотрено не только для работника, но и для его семьи. Страховка с широким спектром лечения действует во всем мире, кроме США и Канады. Поэтому во время путешествия вы сможете воспользоваться ею практически в любой клинике.

Еще мы предоставляем услугу «Медицинского консьержа» — это помощь в поиске нужного специалиста и записи к нему. Колл-центр доступен на трех языках: английском, русском и чешском.

В крупных IT-компаниях в соцпакет также включены услуги корпоративной связи и безлимитного интернета, а каждому новичку выдают в личное пользование телефон по желанию.





Рабочий процесс в Чехии

Существует простая закономерность: чем меньше компания склонна бросать работников-экспатов в гущу событий вместе с местными, тем проще новичкам адаптироваться в новом коллективе и приступить к главному — непосредственно к решению своих задач.

Культура ее R&D-центров во всем мире одинакова, поэтому адаптация сотрудников проходит очень быстро, а рабочий процесс формируется с учетом единых высоких стандартов. Самому работнику при этом приходится прикладывать минимум усилий для интеграции в коллектив. Главное — оставаться дружелюбным и стремиться к общему успеху.





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Что делать в Чехии в свободное время

Прежде чем паковать чемоданы, постарайтесь тщательно изучить достопримечательности Чехии, познакомьтесь с ее историей. Конечно, на все это у вас будет еще много времени, однако начните уже сейчас, чтобы потом быстрее сориентироваться в будничной суете.

Что касается еды, то у вас будет множество возможностей попробовать местную кухню по выгодным ценам. Дело в том, что в Чехии существует особая система компенсации за питание для работников. Сейчас они получают дотации в виде «стравенок» — ваучеров, которые можно потратить в магазинах или ресторанах. Такой вид бонусов довольно популярен. Каждый день человек получает ваучер на 125 крон, которым можно оплатить ужин в ресторане, продуктовую корзину в магазине и даже доставку еды. Ранее оплата производилась при помощи бумажных ваучеров, но уже сейчас в большинстве компаний используется «стравенковая» карта.

В некоторых R&D-центрах сотрудникам в качестве одной из опций соцпакета предлагают воспользоваться популярной в Чехии системой «мультиспорт». Как это работает? Ваша компания выдает вам фитнес-карту, которая действительна в 99% спортивных заведений страны. По ней вы можете каждый день заниматься и на теннисных кортах, и в бассейнах, и в клубах совершенно бесплатно. Вы можете докупить подобные карты для всех членов семьи с приличной скидкой. И вот уже вы точно знаете, как вести здоровый образ жизни на новом месте.





Чем хороша релокация

Если вам предложили работу с возможностью переезда в Чехию, а вы все еще в раздумьях, вот несколько аргументов, которые помогут вам принять важное решение.

Сегодня программы релокации можно отнести к одним из самых востребованных и актуальных в рамках развития профессиональных навыков и универсальных компетенций. Работа в новой стране — это прекрасная возможность приобрести бесценный опыт, это карьерный рост и значительное расширение профессиональных контактов и знакомств. Главное, чтобы ваша компания помогала адаптироваться к новой стране вам и вашей семье.

Релокация дает специалисту возможность построить карьеру в новых условиях, развить коммуникативные навыки, получить опыт работы в новом коллективе, улучшить материальное положение, а также познакомиться с культурными ценностями и менталитетом других регионов и стран. Для молодых специалистов это отличная возможность проявить себя и показать свои способности.





Кому не подойдет Чехия

Прежде чем решиться на столь серьезный шаг, как переезд, стоит взвесить все за и против. Релокация — это всегда погружение в новую культурную среду, а значит, выход из зоны комфорта. В первую очередь нужно иметь в виду языковой барьер, преодоление которого потребует много времени и сил. Также отметим, что Чехия с ее размеренным образом жизни может показаться россиянину, переехавшему из крупного города, буквально другим миром.

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