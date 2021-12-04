DevSecOps в России: как заставить методологию работать «на себя»

При поддержке экспертной команды своей компании он поделится с руководителями ИТ-подразделений рекомендациями, как грамотно внедрить методологию и выстроить взаимодействие между всеми участниками рабочих групп.

Одной из самых сложных задач интеграций, по мнению директора департамента продвижения и развития Rubytech Дмитрия Бутмалая, является внедрение подразделения информационной безопасности в процесс непрерывной разработки.

Чтобы оставаться на плаву, современный бизнес вынужден постоянно совершенствовать подходы ИТ-подразделений к разработке: непрерывно наращивать темпы вывода на рынок программных продуктов, но при этом обеспечить высокое качество кода и максимальный уровень надежности прикладного софта.

В таких условиях классические методологии создания ПО и приложений — например, каскадная модель Waterfall и даже более гибкая методология Agile, — когда служба ИБ подключается только на последних этапах, представляются недостаточно эффективными. В отличие от них, DevSecOps предполагает интеграцию задач безопасности во все процессы разработки и может рассматриваться как надежная и вполне рабочая альтернатива.

Но и здесь есть свои нюансы: подход оказывается возможным только благодаря взаимодействию кроссфункциональных команд, в которых объединены исторически разрозненные рабочие группы.

Одной из самых сложных интеграций всегда оставалось внедрение в процесс непрерывной разработки подразделения информационной безопасности. О том, как устранить извечный конфликт безопасности и разработки и обеспечить общее информационное поле создания программных продуктов, пойдет речь в статье.

DevSecOps as is

DevSecOps подразумевает обеспечение информационной безопасности (ИБ) на каждом из этапов разработки программного продукта: от проектирования до развертывания. Однако методология вбирает в себя не только высокую культуру обеспечения ИБ, но и применение только тех методов, процессов и инструментов, которые максимально эффективны для конкретного бизнеса.

Следование этой концепции помогает устранить «пропасть» между подразделениями разработки (Dev), информационной безопасности (Sec) и операционной деятельности (Ops).