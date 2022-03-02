Перевозим бизнес в Великобританию: 4 основных типа виз и их особенности

За последние дни спрос на релокацию бизнеса значительно вырос. К счастью, несмотря на пополняющийся список санкций, ограничений по оформлению бизнес-виз в Великобританию на данный момент нет. Перевезти компанию в Соединенное Королевство или запустить в стране новый бизнес можно с помощью четырех основных категорий виз. О них рассказала Анастасия Миролюбова, сооснователь Immigram.io.

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Start-up Visa

Виза для начинающих предпринимателей, которые впервые открывают бизнес в Великобритании.

Выдается на 2 года.

Срок рассмотрения заявки — до 3 недель при подаче заявления вне Великобритании.

Постоянный вид на жительство (ILR) можно получить только через переключение на другую визу — рабочую, Innovator visa или Global Talent visa.

На банковском счету должно быть не менее £1270 на протяжении 28 дней до подачи заявления.

Необходимо подтвердить знание английского не ниже B2.

Для этой визы необходимо предоставить развернутый бизнес-план, соответствующий трем критериям:

Инновационность — идея для бизнеса должна быть уникальной и обеспечивать конкурентное преимущество на рынке; Перспективность — заявитель должен обладать опытом и навыками, которые помогут в продвижении бизнеса; Масштабируемость — у стартапа должны быть перспективы для роста и развития в конкурентной среде.

Бизнес-идею должен одобрить независимый орган, утвержденный правительством Великобритании.

Innovator Visa (Виза Новатора)

Для опытных предпринимателей, стремящихся основать бизнес в Великобритании.

Выдается на 3 года.

Срок рассмотрения заявки — до 3 недель, если подавать заявление не в Великобритании.

Можно продлить еще на 3 года. Получение ILR — после 3 лет в Великобритании.

На счету должно быть не менее £1270 в течение 28 дней до подачи заявления.

Уровень владения английским — B2.

Как и в случае со стартап-визой, необходимо предоставить бизнес-план, отражающий инновационность, перспективность и масштабируемость проекта, и получить одобрение у аккредитованной организации.

Помимо получения одобрения есть еще одно требование: необходимо наличие средств для финансирования проекта — минимум £50 000.

Sole Representative Visa

Виза единственного представителя зарубежной компании. Эта категория визы позволяет заявителю переехать в Великобританию с целью открытия филиала или представительства головной компании, зарегистрированной в другой стране. Обладателям этой визы разрешается заниматься только заявленным бизнесом.

Выдается на 3 года.

Срок рассмотрения заявки — до 3 недель, если заявление было подано не в Великобритании.

Можно продлить еще на 2 года. Подать заявление на ILR можно после 5 лет проживания в Великобритании.

Уровень владения английским минимальный — A1.

Компания, отправляющая своего представителя, должна существовать не менее 12 месяцев до подачи заявления на визу и иметь серьезные основания для расширения в Великобританию (например, деловые связи и долгосрочные договоры с британскими компаниями). Необходимо также доказать, что компания работает без убытков и предоставить бизнес-план для открытия филиала.

Кандидат на визу Sole Representative должен занимать руководящую должность в головной компании, однако не может являться держателем основного пакета акций.

Global Talent Visa

Свободная резидентская виза, позволяющая вести свой бизнес, параллельно работать в другой организации, заниматься фрилансом и учиться.

Выдается на срок 3 или 5 лет в зависимости от подкатегории (Exceptional Promise или Exceptional Talent).

Срок рассмотрения заявки — до 3 недель при подаче заявления вне Великобритании.

Продлевать визу можно неограниченное количество раз. Global Talent Visa может быть продлена на срок от 1 года до 5 лет. ILR — после 3 или 5 лет нахождения в Великобритании.

Требований к владению языком и наличию средств на счете нет. Кроме того, не нужны оффер на работу, бизнес-идея и финансирование.

Визу талантов могут получить признанные лидеры и потенциальные лидеры различных сфер: цифровых технологий, искусства и культуры, медицины, науки и инженерии.

Кандидат должен получить одобрение своей кандидатуры от уполномоченной организации, доказав, что он является признанным (подкатегория Talent) или потенциальным лидером (подкатегория Promise) своей сферы.

Innovation — инновационность разработок кандидата, которые благотворно повлияли на работу компании и индустрии в целом; Contribution — существенный технологический, коммерческий или предпринимательский вклад в развитие продукта; Recognition outside of immediate occupation — признание за деятельность вне основной работы, которая способствовала развитию сферы технологий; Academic contribution — публикации в респектабельных и рецензируемых журналах или одобренные экспертами научные работы.

Заявитель также должен предоставить как минимум 3 рекомендательных письма от признанных экспертов и лидеров своей сферы.

В настоящее время иммиграционные пути в Великобританию для россиян остаются открытыми. Кроме того, подать на названные визовые категории граждане РФ могут также в странах, въезд в которые не требует визы. Это, например, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан.

В любой из этих стран можно сдать тест на туберкулез и подать заявку на визу. До подачи, то есть во время подготовки, подачи на одобрение, ожидания ответа, и трех месяцев после получения одобрения от Tech Nation, можно находиться в любой стране.

Британское правительство предлагает различные пути для бизнес-релокации для кандидатов с разными квалификациями, опытом и профессиональными целями, так что каждый предприниматель сможет найти подходящую визовую категорию.

Фото на обложке: Shutterstock / Kite_rin