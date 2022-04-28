Запускаем рекламу на площадке myTarget — особенности и приемы

Малый и средний бизнес начал переводить маркетинговые бюджеты в «Яндекс Директ» и «ВКонтакте», тем самым разогревая аукцион в системах и поднимая ставки до небес. При этом myTarget, принадлежащая группе VK, зачастую остается без внимания. О том, как работать с этой площадкой, рассказывает Павел Баракаев, эксперт по таргетированной рекламе и веб-аналитике в eLama .

После остановки рекламы в Google Ads, TikTok Ads и признания компании Meta* экстремистской на российском рынке интернет-рекламы образовался некий вакуум.

Большой охват

Платформа myTarget охватывает до 96% всего рунета. Реклама, запущенная на площадке, показывается:

в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»;

в большой рекламной сети сайтов и приложений, оптимизированной для продвижения мобильных приложений;

в контентных проектах и сервисах VK, в том числе в классифайде «Юла» и т.д.

Часть такого охвата имеет медийный эффект, что может не подходить рекламодателям, ориентированным на генерацию заявок и продаж.

Из доступных целей кампании для повышения продаж разумно выбирать «Трафик», для работы с мобильными приложениями — цели «Установка приложения» и «Вовлечение в приложение».

Интернет-магазинам нужно настроить динамический ремаркетинг и запускать его через цель «Продажи продуктов из каталога». А если все-таки нужно решить медийные задачи, используйте цели «Охват», «Просмотры видео» и «Аудиореклама».

Помимо этого, в myTarget можно подключить рекламу на цифровых носителях в офлайне: наружную и внутри помещений. При наличии технической возможности площадка умеет оптимизировать кампании по офлайн-конверсиям.

Простота рекламной системы

Рекламный кабинет myTarget интуитивно понятный. Если вы уже освоились в любой другой рекламной системе, то здесь вы вряд ли попадете впросак.

Есть раздел для создания кампаний, есть для работы с аудиториями и сегментами, для управления бюджетом и создания отчетов и пр.

Из кабинета можно легко перейти на платформу обучения (за это отвечает кнопка Pro), а также к подключению внешних инструментов автоматизации. Для агентств создана отдельная версия кабинета с расширенным управлением бюджетом и доступами.

Процесс создания кампаний логичный и привычный для любого специалиста по таргетированной рекламе: начинаем с цели, заполняем таргетинги, формируем объявления и работаем со ставкой.

Однако простота может сыграть с неопытными рекламодателями злую шутку. Существует соблазн выбрать таргетинги по интересам или по поведению аудитории, что не всегда дает приемлемый результат.

Важнее начинать с настройки счетчика и загрузки клиентской базы в рекламную систему, чтобы потом работать с похожими аудиториями.

Кроме того, при создании кампаний важно следить за размерами сегментов — работа со слишком широкими аудиториями подчас неэффективна. Опытные специалисты стремятся создавать сегменты в 20-100 тыс. человек максимум.

Имейте в виду, что в myTarget не очень удобно вносить массовые изменения в рекламные кампании, но эту задачу возможно решить при помощи сервисов, например, Plarin или Atuko.

Продвижение мобильных приложений

После остановки рекламы в Facebook Ads*, Google Ads, TikTok Ads создатели мобильных приложений сместили свой фокус на myTarget. У VK есть не только большая рекламная сеть и нужные для продвижения инструменты, но и бесплатная трекинговая система myTracker.

Она помогает определять наиболее эффективный рекламный канал, кампанию или креатив при продвижении приложений, а также исключать фродовые источники — те, что пытаются «накрутить» установки.

Кроме того, в ней заложены функции предиктивной аналитики — на основе машинного обучения она угадывает будущую эффективность источника трафика.

Но и ложка дегтя есть: рекламные кампании для приложений в myTarget по эффективности уступали аналогичным в ушедших от нас рекламных системах. Для компенсации этого отставания требуется хорошо настроенная аналитика и опыт в рекламе.

Сильное присутствие в регионах

Если аудитория Москвы и Санкт-Петербурга всегда была больше сконцентрирована в запрещенных ныне Instagram* и Facebook*, то жители регионов предпочитают «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Даже в небольших поселках в myTarget можно собрать адекватный охват — это большой плюс для малого и микробизнеса, локальных компаний, оказывающих услуги.

Стоит учесть и то, что алгоритмы myTarget позволяют проверять гипотезы на небольшом бюджете: потратив 200-400 рублей, можно узнать, работает ли связка из рекламного объявления и таргетингов.

Большое количество таргетингов

Представители рекламной системы заверяют, что в myTarget около 400 параметров таргетинга — условий для выбора целевой аудитории рекламных кампаний. Но если начать их пересекать друг с другом, вариантов станет еще больше.

На площадке доступны классические соцдем-параметры и десятки интересов, например, к конкретным маркам автомобилей, скидкам, бронированию отелей, беременности и родам и т.д.

Кроме того, есть социальные и поведенческие характеристики, в том числе род занятий, психотипы и семейный доход. Можно указать участие в группах «ВКонтакте» и «Одноклассников», марку мобильного телефона, с которого пользователи заходят в сеть.

Практика такова, что не все таргетинги имеет смысл использовать: есть как результативные, а есть те, чья эффективность уже под вопросом.

Например, таргетинг по ключевым словам отрабатывает хорошо практически во всех тематиках, а ретаргетинг нужен любому бизнесу, активно использующему сайт.

А вот таргетинги по доходу или роду занятий часто не оправдывают потраченных денег. Собственно, это подтверждает один из постулатов маркетинга: тестируйте с умом.

Контекстный таргетинг

В myTarget уже давно работает контекстный таргетинг. Это реклама для пользователей, которые совершают поиск на ресурсах VK: в социальных сетях, проектах Mail.ru, приложении «Юла».

Этот тип таргетинга позволяет показывать рекламу только заинтересованной аудитории, и неважно, какой у вас продукт — b2b или b2c, для широкой аудитории или узкой. По сути, это альтернатива поисковой рекламе.

Важно правильно собрать поисковые и минус-фразы и определить период поиска. Для тех, кому сложно подобрать эти списки фраз, есть подсказки и готовые наборы для электронной коммерции.

Подсказки поисковых фраз для категории «Смартфоны»

Но слепо копировать ключевые фразы из поисковой рекламы «Яндекса» и Google не стоит — механика инструмента все же отличается. В myTarget нужны средне- и высокочастотные ключи, состоящие максимум из трех слов.

Контекстный таргетинг также плохо подходит для бизнеса, ориентированного на срочное решение проблем клиентов, например, эвакуация автомобиля или вскрытие замков — спрос на такие услуги удовлетворяется быстро.

Внешние сегменты

Если стандартные таргетинги уже протестированы и нужно масштабировать рекламные кампании, стоит обратить внимание на DMP-сегменты от внешних поставщиков данных.

Это сторонние компании, которые передают обезличенную информацию о своих пользователях для нацеливания рекламы. Среди компаний есть «Магнит», X5 Retail Group, Aviasales, Lamoda, Tele2 и другие федеральные и региональные компании.

В рекламном кабинете доступны готовые сегменты, но также есть возможность связаться с поставщиком и запросить у него узкий сегмент специально под продукт или бизнес — например, аудиторию путешественников по России, летающих бизнес-классом.

Внешние сегменты не стоит использовать для первых рекламных кампаний, инструмент поможет с масштабированием рекламных кампаний.

Кроме того, не все поставщики данных оперативно обновляют и качественно работают с аудиториями, и это сказывается на эффективности рекламных кампаний с DMP-сегментами.

Конструктор отчетов

Очевидно, что недостаточно уметь запускать рекламу, самая соль — в том, чтобы сделать ее выгодной бизнесу. Для этого необходимо анализировать результаты и оптимизировать кампании и объявления.

В помощь рекламодателю — довольно гибкий конструктор отчетов. Его получится полноценно использовать вместе с установленным на сайте счетчиком [email protected] и настроенными целевыми действиями.

Отчет позволяет оценить рекламные кампании по дням, срезам по полу, географии, возрасту целевой аудитории. И если по объему данных отчет будет содержать все что нужно, то с точки зрения визуализации лучше использовать дополнительные сервисы.

Новичкам и, наоборот, профессионалам инструмент может «не зайти»: первым будет сложно собрать качественный отчет из-за непонимания метрик, которые надо использовать, вторым — не хватить возможностей для сквозной аналитики.

Автоматизация работы

Интерфейс рекламного кабинета позволяет работать с большим количеством объявлений, но если нужно одновременно запускать и управлять множеством объявлений одновременно, то стоит использовать сервисы автоматизации.

Для решения этой задачи myTarget авторизировал три сервиса: Atuko, Plarin, Iskander.

Помимо этого, интегрированы системы, которые упрощают работу с рекламой и расширяют возможности myTarget. Например, Vinstant позволяет оптимизировать создание и управление креативами с помощью машинного обучения.

Конечно, для малого и микробизнеса такие возможности будут излишними, но крупным компаниям придется выделить дополнительные бюджеты под эти системы. Чаще всего такие сервисы используют ecommerce-проекты и компании, продвигающие мобильные приложения.

Удобное обучение и сертификация

У myTarget есть платформа для обучения — Pro. Кроме видеоуроков и статей, там присутствует сертификация — удобная опция для сотрудников агентств и фрилансеров, которые могут таким образом подтвердить свои знания о платформе.

Особенно сейчас, когда многие специалисты еще не получили разностороннего опыта в отечественных рекламных системах.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациеми, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Shutterstock / Dilok Klaisataporn