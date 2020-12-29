5 трендов в VR и AR, без знания которых бизнес в 2021 не внедрит эффективные решения

Компании уже не переплачивают за рабочие решения и даже выстраивают инхаус-лаборатории. Петр Толочков — CEO и основатель Way2Win Group, IT-предприниматель — убедился на деле, как эти технологии приносят бизнесу пользу.

Каждая пятая крупная компания уже интересуется иммерсивными технологиями и планирует их внедрение. База для роста уже есть. В мире уже 1,5 млрд человек пользуются смартфонами, поддерживающими AR. VR становится легче и доступнее.

1. AR в маркетинге и продажах

Тренд сейчас актуальнее всего для фармацевтической области, FMCG, ритейла и строительства. Компании из других областей также могут решить свои задачи — но в них технологию применяют по-разному.

Работать AR будет на смартфонах: очки с дополненной реальностью в ближайшие годы точно не станут массовым продуктом. Текущая технологическая база — смартфоны и планшеты — уже развиты настолько, что на них доступны реально полезные решения.

Компаниям уже предлагают готовые решения и инструменты, но глобально есть два варианта для решения маркетинговых задач. Компании могут либо создать приложение с AR-функциями, либо настроить AR через сайт. Что из этого применять — вопрос контекста и ваших возможностей.

AR в мобильных приложениях подойдёт сотрудникам из отделов продаж и крупным компаниям. Приложение вряд ли установят «просто так». Его могут использовать сами сотрудники, если дать им задачу по установке.

Другой вариант — уже существующая «база». Такой «базой» могут стать уже имеющиеся пользователи: например, приложение «Перекрёстка» скачали больше 1 млн раз. При таком масштабе компании достаточно добавить новые функции, и ими, очень вероятно, воспользуются.

В сентябре такое приложение выпустила компания Kinder со своими партнёрами.

WebAR, запускающийся прямо в мобильном браузере, лучше подойдёт для коротких маркетинговых кампаний на широкую аудиторию. Главное преимущество такого формата — запуск AR без скачивания приложения (что в ряде случаев является сложным и дорогим по привлечению целевым действием).

Примеры таких ситуаций — маркетинговые акции в ритейл-сетях и промо-материалы с QR-кодом.

Мы в компании Way2Win работаем в том числе с такими задачами, и внедряем эти решения в фармацевтической области.

2. Обучение сотрудников в VR и AR

VR может эмулировать нестандартные и опасные ситуации. Погружение в такие условия помогает не рисковать, и при этом оттачивать ключевые навыки. При этом создание таких условий становится менее затратным.

С VR не нужны реальные пожары для обучения пожарных, не нужны поломки в поезде на ходу для обучения техников, не нужны дорогостоящие манекены. Всё воспроизводится в вирутальном пространстве — безопасно, но реалистично.

Вы заказываете контент и оборудование один раз — и после этого используете их повторно, пока задача для вас актуальна.

Затраты снижаются и при обучении в более «традиционных» задачах. В кейсе Cerevrum, реализовавшим обучение в VR для клиента-ритейлера, приводятся следующие цифры:

Средняя стоимость вводного тренинга с учётом зарплаты тренера — 23 тыс. руб. на человека в месяц.

на человека в месяц. Стоимость того же тренинга в VR, с учётом переиспользования лицензий и техники — 260 руб.

Звучит фантастически. Изначально контент и техника стоят дороже «традиционных» решений — но для повторного использования нужно потратиться только на электричество для VR-гарнитуры.

Обучение в VR может быть в десятки раз дешевле «реального».

AR тоже помогает в обучении, но по своему. Дополненная реальность, конечно, не погружает пользователя полностью в виртуальный мир, но может отобразить все ключевые объекты хоть в квартире у сотрудника и в этом ее плюс - масштабируемость.

VR сложно использовать в массовом обучении. Он не мобилен — человеку нужно отправить гарнитуру или он сам должен приезжать в офис для обучения.

Не каждая компания может организовать массовое обучение. Зато у каждого человека есть смартфон — а приемлемые для AR условия выдают даже телефоны дешевле 20 тыс. руб.

В условиях слишком большого количества сотрудников или крупной сети филиалов проще создать контент в дополненной реальности. Каждый сотрудник сможет пройти такой курс — ему не понадобятся ни очки, ни VR-установка.

3. «Remote assistant» в AR

Сейчас тренд актуален в производстве и медицине. Для «удалённых помощников» заказывают AR-очки — так обе руки остаются свободными, а «подопечный» сразу получает всю нужную информацию.

В медицине с помощью AR очков врачи, не отходя от тяжело больных пациентов, могут получить любую справку о состоянии их здоровья.

Другое преимущество «помощников» — возможность собрать удалённый консилиум. Врачи в случае высоких рисков остаются в безопасности, но видят и пациента, и работающего с ним доктора.

В России «ЛАНИТ-интеграция» создала для московской клиники №40 AR-систему, помогающую врачам лечить коронавирусных пациентов эффективнее и безопаснее. Основой были очки с камерой, микрофоном и дисплеем.

С пациентом контактировал один врач. В это время в безопасной зоне были его коллеги. Они тоже видели пациента и могли давать советы. А технические решения помогали оперативно выводить лечащему врачу дополнительную информацию на дисплей.

В производстве AR очки лучше вводят работников в курс дела и показывают интерактивные инструкции прямо на рабочем месте. Также с этой технологией рабочий будет получать важную информацию по текущей работе без отрыва от производства.

Так работники быстрее закрепляют ключевые навыки, не успевают совершать критические ошибки и получают более точные инструкции.

Американская компания Lokheed Martin Corp, производящая космические аппараты, ещё в 2017 году (тогда AR заходила на нынешний виток развития) внедрила удалённых помощников в AR. В результате производственный цикл ускорился в 10,5 раз — вместо 8 часов он стал занимать 45 минут.

4. Интеграция искусственного интеллекта в AR для решения b2c-задач

Нейросети, компьютерное зрение, дополненная реальность (и другие сложные слова) могут помогать в бытовых задачах и развлекать пользователя. При этом — становиться массовой технологией.

Вы знаете про маски в Инстаграме и Snapchat. Это развлекательные приложения, которые хорошо вовлекают пользователей. Но для создания этих концептуально простых вещей нам и потребовалась «связка» ИИ + AR.

Другой интересный пример — решения от белорусского стартапа Wannaby. В 2019 году их решения внедрили сперва Gucci, а потом Lamoda. Для них Wannaby создали «AR-примерочную»: пользователь входит в приложение, включает камеру и смотрит, как будет выглядеть обувь на его ноге.

Дополненная реальность, нейросети и компьютерное зрение звучат громко. Двадцать лет назад это было бы фантастикой. Но мы с их помощью делаем смешные лица в снэпчате и примеряем обувь онлайн. А уже это бизнес может продавать.

Нейросети стали громким трендом только в 2018 году. AR для того же эффекта нужно ещё несколько лет. Обе эти технологии стремительно развиваются, и в будущем мы получим еще не один полезный продукт на их стыке.

5. Иммерсивные онлайн-мероприятия

Из-за пандемии все, кто могли, ушли на удалёнку. На удалённый формат — в тот же Zoom — ушли и мероприятия.

С организацией онлайн мероприятий бизнес справился.. Но вовлечённость на них падает. У людей нет очного и физического контакта. При этом их отвлекают дом и работа. Из-за этого результативность ниже, чем на офлайне.

Как показала практика создателей SpatialChat, с этим эффектом можно бороться. Для этого нужно добавить интерактивное взаимодействие.

SpatialChat не предлагает многого. Виртуальное пространство, возможность «расположить» себя в нём вместе с видео и эффект изменения громкости от «удаления» или «приближения» своей аватарки к другим людям. Этого хватило, чтобы участники начали собираться в сервисе компаниями и даже проводили мероприятия.

Уже создаются интерактивные 3D онлайн-стенды и мероприятия. Карантин продлевают, государства держат локдаун, поэтому на рынке появятся новые продукты, вовлекающие людей в онлайн-мероприятия

Выводы

На AR/VR рынке уже появились реальные проверенные решения. Крупному бизнесу и корпорациям самое время «ковать железо». Качество перестало стоить запредельных денег, а практика показала эффективность инструментов. Важно не внедрять AR ради AR, но изучить возможности этих технологий необходимо. В 21 году останется преобладание b2b решений над b2c. Еще не так много обычных пользователей обладают VR гаджетами и покупают там платный контент, хотя данный тренд продолжается и будет развиваться. В то же время b2b будет и дальше расти большими темпами реализуя AR/VR решения как для внутреннего использования, так и для своих клиентов.

P.S. Выше мы рассказывали о кейсах и конкретных направлениях. Но важно смотреть на конкретные задачи и на то, может ли их решить AR и VR.

Развиваются интерактивные музеи. Становится доступна навигация внутри зданий. Новые технологии не ограничиваются тем, о чём мы рассказали выше — и компания из любой сферы может найти для себя «окно возможностей».