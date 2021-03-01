Какие меры предпринять, чтобы избежать банкротства

И все компании, не успевшие адаптироваться к новой реальности и перейти в онлайн-среду, оказались подверженными высокому риску банкротства. С помощью каких мер остаться на плаву в сложившихся условиях, рассказал Андрей Соломяный, адвокат Tax Compliance .

Экономический кризис, вызванный ограничительными мерами во время пандемии, сильнее всего ударил по сектору малого и среднего бизнеса, предоставляющего офлайн-услуги: кафе и рестораны, туризм, гостиницы и хостелы, beauty-индустрия, непродовольственный ритейл и так далее.

Одной из основных причин банкротства в период пандемии можно считать невозможность бизнеса выполнять свои долговые обязательства по банковским кредитам. Также не менее весомой оказалась причина несостоятельности оплаты аренды за торговые, офисные и складские помещения. Очень редко встречаются компании/организации, располагающие помещениями в собственности, поэтому большая часть из них вынуждены арендовать площади, которые используются в коммерческой деятельности.

Так как большинство арендодателей отказались предоставлять какие-либо льготы на арендные платежи, бизнесменам пришлось расторгнуть договоры об аренде коммерческой недвижимости. Невозможность обеспечивать свои обязательства по уплате коммунальных платежей, выплате зарплаты сотрудникам и страховых взносов является третьей основополагающей причиной, по которой компании могут обратиться к процедуре банкротства.

На первый взгляд, проблему выплаты зарплат можно решить сокращением штата сотрудников. Но данный способ подразумевает выплату выходного пособия (согласно статье 180 ТК РФ), поэтому он не является определяющим для предприятий малого бизнеса.

Какие меры помогут бизнесу избежать банкротства в сложившихся условиях?

Вовлечение команды

В такое сложное время собственнику бизнеса стоит все больше задумываться не только о систематизации бизнес-структуры, но и о вовлечении всей команды в решение проблем, полагаясь на их творческий подход. Необходимо «зажечь» рабочих для того, чтобы они уверенно и спокойно продолжали производить товары и услуги в кризисный период.

Владельцам нужно заняться еженедельным финансовым планированием и разъяснением своим подопечным уровня дохода, который необходим для выхода из убытков. Стоит проговорить, что сейчас необходимо нестандартно мыслить и придумывать творческие решения, поддерживать взаимодействие с клиентами и сохранять репутацию бренда. Чем быстрее сотрудники примут это к сведению, тем быстрее произойдет вовлечение.

Кризис-менеджмент

Со стороны оптимизации бизнес-процессов в первую очередь нужно пересмотреть портфель контрагентов и клиентов, чтобы обезопасить свою выручку и сохранить оплату от более надежной клиентуры. Настала пора заниматься кризис-менеджментом онлайн: ежедневным управлением все более очевидными рисками банкротства контрагента.

Следующим шагом до стабилизации ситуации может стать контроль выручки по менее надежным контрагентам, а также сохранение ранее запланированных расходов на развитие с целью создания финансовой подушки безопасности, чтобы покрывать возникшие кассовые разрывы и нехватку оборотных средств.

Помощь государства

В настоящее время активная фаза помощи от государства прошла в виде моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов, который действовал до 7 января 2021 года. Мораторий в качестве антикризисной меры предотвращал проведение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливал исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.

На сегодняшний день действуют меры ограничения контрольных мероприятий в отношении МСП, предоставления финансового кредитования на особых условиях и налоговых каникул для предприятий малого и среднего бизнеса до 1 мая 2021 года.

Индивидуальные предприниматели и организации могут воспользоваться судебной рассрочкой своих долгов. Рассрочка дается на год, при этом они должны платить долги ежемесячно равными частями. Рассрочку можно продлить до двух лет, если выручка (доходы) должника сократились более чем на 50%.

Будет ли массовой волна банкротств по истечении действия моратория, даже сейчас сказать очень сложно. Многое зависит от дальнейших действий органов государственной власти: постепенно ли будут сокращать список отраслей, защищенных мораторием, продолжат ли они предоставлять государственную поддержку малому и среднему бизнесу в виде налоговых льгот и различных рассрочек на платежи?

В этом году экономика Российской Федерации может столкнуться с волной банкротств и судебных разбирательств, взаимных претензий. Из-за пандемии коронавирусной инфекции российская экономика столкнется с трудностями, которых еще не было в новейшей истории нашей страны.

Чек-лист для сохранения бизнеса в условиях пандемии

Вовлечь сотрудников в решение проблемы. Необходимо зажечь рабочих для того, чтобы они уверенно и спокойно продолжали производить товары и услуги в кризисный период. Заняться еженедельным финансовым планированием. Пересмотреть портфель контрагентов и клиентов, чтобы обезопасить свою выручку и сохранить оплату от более надежной клиентуры. Поставить на контроль выручку по менее надежным контрагентам. Сохранить ранее запланированные расходы на развитие с целью создания финансовой подушки безопасности.

Фото на обложке: Chumakov Oleg/shutterstock.com