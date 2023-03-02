Карьерные стратегии в мире BANI: чего придерживаться, чтобы не потерять работу

Дина Муштанова, международный эксперт по профориентации и основатель IPE-Academy во Франции, рассказала, как выстраивать профессиональный трек, если неизвестно, что будет завтра, и поделилась стратегиями, которые спасут от карьерного кризиса.

В мире BANI, где мы живем сейчас, карьерный лифт двигается по бесчисленным траекториям, поэтому нужно ломать порядок привычных методов и создавать новые. Для такого непредсказуемого развития подойдут контритутивные подходы.

Что такое мир BANI, и где мы жили до него

BANI — это акроним, который создал один из ведущих мировых мыслителей по версии Foreign Policy футуролог Джамаис Кашио. Это описание новых законов мироустройства, механизмов и тенденций:

Brittle (хрупкий);

Anxious (тревожный);

Nonlinear (нелинейный);

Incomprehensible (непостижимый).

До него мы существовали в мирах SPOD и VUCA.

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SPOD — старый предсказуемый мир, существовавший до массового распространения вычислительной техники и интернета:

Steady (устойчивый);

Predictable (предсказуемый);

Ordinary (простой);

Definite (определенный).

Термин VUCA впервые был использован в Военном колледже армии США в конце 1980-х годов. Когда понятие вырвалось из секретных лабораторий, оно разместилось в книгах о бизнес-стратегиях:

Volatility (изменчивость);

Uncertainty (неопределенность);

Complexity (сложность);

Ambiguity (неоднозначность).

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Необходимые для карьеры качества изменились. В новом мире достигать карьерных высот прежними инструментами не получится: установка «работать по специальности» для многих потеряла свою актуальность.

Система образования, родители и общество готовили нас к выполнению единожды выбранной работы и продвижению по линейной карьере.

За несколько лет мы оказались в ситуации, когда требуются не просто новые навыки, а буквально новое отношение к жизни.

В этом есть и свои плюсы: мир BANI предполагает, что карьерный лифт будет двигаться не строго вверх-вниз, а по бесчисленным траекториям — и в этом поможет автоматизация рабочих мест, которая набирает обороты.

Доклад экспертов Global Education Futures и WorldSkills Russia демонстрирует, что в нарастающей цифровизации и автоматизаци останутся востребованы услуги, в которых клиент получает живой контакт с человеком. Некоторые нейросети и AI уже запрограммированы на общение, но полноценная двусторонняя коммуникация по-прежнему может состоятся в тандеме человек-человек.

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Человека от робота выгодно отличает способность чувствовать и творчески решать задачи, поэтому стоит задуматься, как имплементировать эти два аспекта в рабочий процесс.

Берите в помощники контринтуицию

Когда карьера перестает предсказуемо развиваться в рамках трех-пяти лет, стоит рассмотреть контритутивные подходы к решению задач, а не опираться на прошлый опыт.

Контринтуиция — это понимание, что любой процесс проходит не так, как вы раньше представляли: если я знаю, что раньше шел налево и попадал в точку А, то теперь знаю, что пойду налево и окажусь, скорее всего, в точке Б.

1. Принимайте неожиданные решения и идеи

Пробуйте то, что вам нравится, а не то, что доставляет дискомфорт.

Важно понять простой принцип — ломайте порядок привычных подходов и создавайте новые:

Если раньше вы разделяли принцип интровертной работы, попробуйте обратиться к социальным ресурсам

Берите обратную связь у коллег по сделанным проектам, а в ответ — принимайте участие в обсуждении их вопросов. Такой обмен профессиональным опытом помогает найти новые точки роста.

Если привыкли искать поддержку вовне, то теперь следует использовать на максимум свои навыки

Проявляйте инициативу, не ждите решений от других, будьте проактивным. Например, продажник хочет вывести сделки на новый уровень, поэтому тестирует новые инструменты. А бухгалтер понимает, что, изучив дополнительно отчеты, сэкономит компании деньги, и берет эту задачу на себя.

2. Действуйте против той своей части, которая держится за привычные представления о профессиональной самоидентификации

Вспомните о своих давно забытых потребностях.

Например, человек всю жизнь работал бухгалтером, а потом вдруг стал мастером по керамической посуде — такая смена деятельности для окружающих кажется странной. Но к изменениям могли привести сложные внутренние процессы и осознание глубинной мотивации, когда решаешь воспользоваться давно приобретенными навыками или воплотить то, к чему всегда был интерес.

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3. Обратите внимание на способы решения проблем

Ученые из Университета Вирджинии провели исследования и подтвердили, что люди склонны усложнять, чтобы решить задачу.

Они показали 91 испытуемому фигуру из цветных квадратов и попросили сделать ее симметричной, добавив или убрав элементы. Только 18 человек (20%) решились убрать лишние квадраты, все остальные пошли по пути «добавить».

Исследователи изучили архив писем от избирателей будущему президенту с идеями по изменению законодательства. Только в 11% предлагалось отменить закон, меру или программу, все остальные хотели ввести новые положения.

В работе это тоже проявляется: например, в рабочий звонок в зуме выносятся вопросы, которые быстрее решаются в переписке — потому что кажется, что новый метод может быть эффективнее.

Контринтуитивный подход в решении задач предлагает не только сойти со знакомого пути, но и отсечь все лишнее. Ресурсов привлекается меньше — проблема решается быстрее, а мир BANI приветствует стратегии моментального действия.

Устойчивость — признак мастерства

В нелинейных условиях настоящим искусством станет умение строить опоры несмотря ни на что. Это граничит со стабильностью. Стабильность диктует одинаковый порядок вещей — а устойчивость говорит, что важно сохранять себя и свое состояние, когда кругом штормит.

Чтобы развивать профессиональную устойчивость, необходимо:

Знать свои сильные стороны

Делайте то, что хорошо получается и радует вас естественным образом. Моральное удовлетворение от полученных результатов напрямую связано с реализацией талантов. А там, где включаются ваши таланты, вам не будет равных.

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Вырастить в себе быструю обучаемость

Забудьте, что в школе все делились на тех, кто может и не может усваивать учебный материал. Это могут делать все.

Обучение новому — это навык, а не природная данность, которая зависит от умения:

фокусироваться, выделять главное, подключать механизмы запоминания, много практиковаться.

Регулярно пересматривать уровень профессиональной компетенции

Когда вы замечаете, что определенные зоны требуют прокачки, вы осознанно становитесь устойчивее: «Да, я понимаю, что знания необходимо обновить и знаю, что прежние решения могут не сработать». Это помогает тверже ощутить почву под ногами.

Как вырастить скорость обучаемости

Ответьте на вопросы:

Чему мне по-настоящему интересно обучаться? Сферы, которые вызывают искреннее любопытство, помогут влюбиться в процесс обучения. Если вы маркетолог, не бегите сразу учиться маркетингу, может, в свободное время вы любите печь эклеры? Тогда начать стоит как раз с кондитерского курса. В какой форме обучение дается легче: вживую, онлайн, аудиоформаты или текстовые уроки? Может, лекции или практические воркшопы? Вас вдохновляет быть частью коллектива или комфортнее учиться наедине с собой и знаниями? Какие цели вы хотите закрыть обучением? Они должны быть достижимыми и краткосрочными. Цель «испечь 10 идеальных эклеров» звучит лучше, чем «стать лучшим кондитером». Учитывая, что сегодня вы все еще маркетолог.

Пора обновить карьерный маршрут

Долгосрочное планирование карьеры перестало приносить успех. Невозможно по шагам и годам составить маршрут и всю жизнь работать в одном месте.

Чтобы вовремя адаптироваться и оставаться востребованным, необходимо постоянно пересматривать свой карьерный трек. В среднем — раз в два года, но можно и чаще, если ощущаете неудовлетворенность от работы.

Важно отследить свое состояние вовремя, чтобы:

не допустить профессиональной стагнации,

быть «на волне» в своей сфере.

Возможно, в течение года события в вашей жизни происходили стремительно:

Наладили много рабочих связей; Прошли обучения; Научились выполнять непривычные ранее задачи.

В таком случае пересмотр следует выполнять ежегодно.

Что еще требует пересмотра, помимо карьерного трека?

Заработная плата

Она будет меняться относительно ситуации на рынке и в стране. Руководство нечасто повышает оплату самостоятельно, поэтому возьмите инициативу в свои руки.

Должность

На нынешнем месте может быть понятно, привычно и комфортно, но когда вы не подключаете творчество к выполнению рабочих задач, то рискуете «провалиться» в стагнацию или выгорание от монотонной работы.

Условия и график работы

Возможно, вы будете эффективнее вне офиса или, наоборот, из-за некоторых задач теперь надо постоянно быть в компании.

Эмоциональный интеллект выходит вперед?

Когда нет возможности рассчитывать на закономерный ход событий и прошлые результаты, лучший выход — ориентироваться на людей. Умение понимать и принимать эмоции окружающих открывает новые профессиональные возможности.

Идея развития эмоционального интеллекта сейчас хорошо продается, но вы должны проанализировать следующее:

Ваша деятельность включает общение с людьми?

Или, может, с выяснением и анализом их потребностей?

Стоит ли перед вами глобальная задача понять человека?

Если да, то этот навык поможет быстрее вырасти. Если нет, делайте упор на развитие других компетенций.

Еще один повод улучшать социальные навыки — качество взаимодействия внутри команды, где вы работает. Иногда именно тот факт, что человек не находится на своем месте, становится причиной «сломанной» системы взаимодействия.

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Ваши результаты станут лучше, если вы будете учитывать состояние коллег или сотрудников при выполнении своих обязанностей.

Что почитать, чтобы прокачать эмпатию и познакомиться ближе с основами эмоционального интеллекта:

Дениэл Гоулман «Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ»;

Дэвид Дестено «Сила эмоций»;

Эстанислао Бахрах «Лимбический мозг: как познать свои эмоции и обратить их себе на пользу».

Чек-лист «Как не потерять работу в мире BANI?»

Вместо опоры на предыдущий опыт и интуицию используйте подходы контринтуиции; Не следуйте привычным правилам — создавайте новые; В решении рабочих задач старайтесь отбрасывать лишнее, а не добавлять новых людей и обстоятельства; Стремитесь развивать профессиональную устойчивость; Пересматривайте карьерный трек каждые два года, изучая рынок и требования новых реалий; Включайте эмоциональный интеллект: если ваши результаты зависят от взаимодействия с другими людьми, эмпатия умножит профессиональную эффективность.

Пусть карьерные пути и развиваются нелинейно в реальности BANI, умение адаптироваться и брать ответственность за свое профессиональное развитие — мастхэв для успешного человека.

Системы устройства мира будут меняться, новые профессии не перестанут появляться, часть задач автоматизируется, но пока вы выполняете работу, которая максимально реализует ваши амбиции и таланты, с вами останутся лучшие возможности и рост дохода.

Фото на обложке: Shutterstock / ESB Professional