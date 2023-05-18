Создать персонализированные баннеры — как сделать это быстро и бесплатно

Ольга Егорова, эксперт по цифровому маркетингу, проводила цифровую трансформацию категории косметической продукции в Unilever и запускала маркетинговые кампании, основанные на данных, — она поделилась инструкцией, как создавать персонализированные баннеры легко и быстро.

Раньше маркетинговые команды, которые создавали много персонализированных кампаний под каждый узкий сегмент, могли отдавать задачу на аутсорс. А сейчас это совсем необязательно — нашелся способ, как делать это бесплатно и помогать бизнесу экономить время и ресурсы.

Появление большого количество сегментов и каналов кратно увеличило число креативных материалов, где нужно подстраивать ключевое сообщение и визуал под отдельный сегмент аудитории — а иногда и каждого клиента.

Столкнувшись с этой проблемой, большие бренды предпочитают аутсорсить эту задачу на сторону креативных агентств.

Когда я руководила отделом цифрового маркетинга в Unilever, мы поступали так же: проводили тендер и выбирали подрядчика. Однако уже сейчас есть способы, чтобы решить часть таких задач быстро и абсолютно бесплатно, существенно сэкономив затраты на аутсорсинг.

Вот основные шаги для создания персонализированных статичных баннеров, которые эффективно достигают и привлекают вашу целевую аудиторию.

О персонализированной рекламе

На первый взгляд, создание большого количества кампаний с уникальным креативом под каждый узкий сегмент может показаться трудоемкой задачей, требующей времени и финансовых ресурсов. Однако на самом деле производство персонализированных баннеров можно свести к всего лишь одному алгоритму.

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Настроив его однажды, можно сделать так, что стоимость производства баннера уже не будет зависеть от их количества. Более того, все это можно сделать абсолютно бесплатно, воспользовавшись общедоступным онлайн-инструментом для дизайна Figma.

Figma

Основная задача Figma — совместная работа дизайнеров и команд. Для таких целей предусмотрена платная подписка. Однако сервис доступен и для индивидуальных пользователей — в этом случае он становится бесплатным.

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Для создания персонализированных баннеров будет достаточно бесплатной версии программы — а работу можно выполнять онлайн на сайте после регистрации.

Пример

Возьмем образовательный сайт с условным названием Edux. Сервис предоставлят обучающие курсы по разным направлениям.

Нам необходимо создать несколько персонализированных статичных баннеров для разных курсов, используя вариации картинок, текстов и названия курсов. Допустим, что шаблон баннера в Figma у нас есть.

Шаг 1

Берем шаблон баннера от дизайнера и выбираем те параметры, которые будут меняться в зависимости от курсов. В данном случае это #image, #text и #course. Перед каждым параметром в названии обязательно ставим знак #. Это позволит сделать параметр вариативным.

Шаг 2

Создаем копии шаблона баннера нужное количество раз в зависимости от числа продвигаемых курсов, для которых необходимо сделать новые баннеры.

Шаг 3

Готовим Google Sheet файл с необходимыми текстами для баннеров и ссылками на картинки в Google Drive.

Все материалы должны быть размещены с открытым доступом.

Названия столбцов должны быть заголовками параметров в файле шаблона баннера в Figma — image, text и course.

Шаг 4

Устанавливаем плагин Google Sheets Sync. Плагин можно найти в Find more plugins…, нажав на правую кнопку мыши в любой свободной области.

Шаг 5

В открывшемся окне вставляем ссылку на наш файл в Google Sheets и нажимаем на кнопку Fetch.

Шаг 6

На этом этапе необходимо убедиться, что фид правильно прогрузился и названия столбцов совпадают с параметрами со знаком # (#image, #text, #course).

Шаг 7

Нажимаем кнопку Sync. В результате получим персонализированные баннеры, каждый со своим текстом и изображением. При необходимости любой из них можно подправить, если тест окажется слишком длинным. Каждый из баннеров можно сохранить в формате CSS, SVG или PNG.

Наши баннеры готовы!

Воспользовавшись этим простым алгоритмом, вы сможете создавать:

персонализированные баннеры для сайтов,

посты в социальных сетях,

индивидуальные карточки товаров для сайтов электронной коммерции,

обложки для видео,

изображения для персонализированных email-рассылок.

Создание персонализированных статических объявлений — это хороший способ привлечения внимания целевой аудитории и увеличения конверсии. Понимание вашей аудитории, создание четкого и убедительного сообщения и использование персонализированных элементов (изображения и текста) позволяют создавать эффективные и запоминающиеся объявления, которые выделят вас на фоне конкурентов.

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Не забывайте анализировать и оптимизировать свои кампании на основе метрик цифрового маркетинга, чтобы получить лучшие результаты.

Используя этот алгоритм, вы можете создавать персонализированные статические объявления, которые помогут вам достигать ваших маркетинговых целей и добиваться успеха в бизнесе. Так почему бы не начать внедрять лучшие практики уже сегодня?

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney