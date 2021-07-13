Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

7 способов сломать барьеры между корпорациями и стартапами

Колонки
Евгений Джамалов
Евгений Джамалов

Директор по инновациям розничной сети «Магнит» и руководитель акселератора MGNTech

Алина Алещенко

В 2020 году объём венчурных корпоративных инвестиций достиг 5,2 млрд рублей, выросло количество корпоративных акселераторов. Но иногда стартапам и компаниям сложно найти общий язык и точки соприкосновения. Какие препятствия возникают на разных этапах сотрудничества, а главное, как их решать? Рассказал Евгений Джамалов ― директор по инновациям «Магнита» и руководитель акселератора MGNTech.

7 способов сломать барьеры между корпорациями и стартапами

Барьер №1. До корпорации сложно, а иногда невозможно достучаться

Это, пожалуй, самый главный барьер. Потому что даже когда компания проводит открытый набор, стартапу сложно туда пробиться. В акселераторе крупной корпорации, которая занимается инновациями, огромная конкуренция. Это как поступление в университет ― по 15-25 человек на место.

Но тут ты понимаешь, что набрал 363 балла и не прошел, потому что остальные набрали от 372 баллов. А от акселератора ты просто получаешь какую-то отбивку: «Спасибо за участие! В следующем году ждём вас снова».

Решение: налаженная работа с открытыми инновациями внутри компании. В корпорации должно быть какое-то входное окно: человек, почтовый ящик или доступный всем Цифровой офис в «Сколково», как у нас, — не важно. Главное, чтобы стартап мог презентовать свою идею и получить обратную связь.

Например, «мы это уже пробовали, оно не взлетело» или наоборот: «круто, идея хорошая, но давай её скорректируем». На это требуются действительно огромные ресурсы инновационного подразделения, но это крайне эффективно.

 

Барьер №2. Трудности перевода: стартап разговаривает на одном языке, а корпорация на другом

Фаундер обычно что говорит: «Смотрите, я принёс холодильник с атомным реактором, он лучше всех замораживает продукты. А ещё у него дрон, который их потом доставляет!».

Но компании не так важно, что он принёс. Корпорация поняла бы, если бы он сказал: «Моё решение Х поможет вам зарабатывать плюс 2% к EBITDA». Ну или «Я вам тут принёс Y, который позволит автоматизировать складские процессы так, что издержки снизятся на 3%». 

Решение: корпоративные инноваторы, которые работают переводчиками. На рынок они транслируют запрос от бизнеса. Например, ещё до запуска второго набора акселератора MGNTech мы выяснили, что компании нужны инновации в сфере логистики, операций и собственного производства. После чего сформулировали гипотезы, выделили технологии и направления, которые понятны рынку инноваций. 

Стартаперский язык тоже надо переводить на бизнесовый ― лучше всего объяснять потенциальный экономический эффект. Но финансовую модель можно построить не всегда. Поэтому когда у инноваторов есть ощущение, что решение может дать конкурентное преимущество, к работе переводчика добавляется функционал внутреннего продажника. Корпорацию придётся убеждать, что риск оправдан.

 

Барьер №3. Стартапы не понимают, что и когда нужно бизнесу 

Иногда стартапы абсолютно не изучают рынок и конкурентов, целевую аудиторию, игнорируют CusDev. И поэтому рискуют просто реплицировать решение, которое сделали ещё 25 соперников за место в акселераторе. Или ещё хуже ― не попасть в запрос бизнеса, прийти совершенно не вовремя.

Например, на десять лет раньше, когда рынок ещё не готов к такому квантовому скачку. Или наоборот, опоздать на год-два, когда компании или её конкуренты уже давно всё попробовали и даже отчитались о результатах в открытых источниках.

Ты говоришь: «Ребят, да мы уже давно это сделали, всё изучили и поняли. Спасибо, больше не нужно». Но они не верят и думают, что у них-то точно лучше. Продолжают настойчиво стучаться во все компании и акселераторы. А потом сидят и расстраиваются: «Ну вот, у нас самый крутой продукт, а его никто не хочет». 

Решение: предварительный анализ рынка и самой корпорации. B2B-стартапу стоит провести анализ рынка и конкурентов, а ещё посмотреть новости компании про технологии и инновации, изучить отраслевые СМИ. Можно промониторить результаты прошлых акселераторов ― в интернете очень много подборок питч-презентаций финалистов. А если у компании есть то самое входное окно, конечно, не стоит его игнорировать.  

А дальше идут ещё два препятствия с одним решением. 

 

Барьер №4. Бюрократия

Стартаперы загораются идеей и приходят в корпорацию, а там долгие согласования, соглашений об NDA, сложные тендерные процедуры и т.д. Они месяцев шесть ждут и отваливаются. 

 

Барьер №5. Отсутствие бюджета на пробы и на ошибки

К сожалению, во многих корпорациях нет открытого бюджета на разные эксперименты. С каждых 100 млн рублей ты должен заработать 500, а не прийти в конце года и сказать: «Ну, извините, это заработало, а это ― нет. Зато мы 100500 гипотез проверили». 

Решение: Fast-Track ― отлаженный процесс быстрой апробации небольших идей, то есть запуска пилотов до определённой суммы без длительных согласований. В банках и металлургической отрасли на один пилототводят до 25-50 млн рублей, в ритейле ― до 5-10 млн, в телекоме ― до 1.5 млн.

Для инновационного процесса очень здорово и полезно, когда компания понимает ценность экспериментов и выделяет, как я его честно называю внутри компании, «бюджет на ошибки». Мы, например, из него даже платим за пилот самим стартапам, хотя это нечастая практика. 

Представим, что Fast-Track работает, процесс пошёл. Уже на этапе сотрудничества может встать проблема нехватки данных или мотивации. Как со стороны бизнеса, так и стартапа. 

 

Барьер №6. Закрытость с обеих сторон: пилот вслепую или боязнь стартапа, что его идею украдут

Бывает, что корпоративный инноватор увидел в проекте потенциал, но не смог продать его бизнесу. Тогда он сам берёт его в пилот и начинает крутить-вертеть. Иногда такой проект может выстрелить, а иногда ему может не хватить экспертизы и данных заказчика. 

Вторая проблема ― это когда фаундеру кажется, что сейчас его идею украдут. Вот он несколько раз прислал какое-то решение, а компания его раз  и внедряет. Стартап думает, что это его идея, а в компании пилот ещё полгода назад прошёл. Поэтому есть фаундеры, которые боятся: не рассказывают всё до конца, скрывают детали. На пилоте это тоже сказывается не лучшим образом.  

Решение: открытое сотрудничество и синергия, с которой куда больше шансов на интересный результат. Корпорации нужно стремиться к поиску бизнес-заказчика, чтобы делать пилот не на абстрактных, а на реальных вводных. А стартапам просто понять: не бывает такого, что твою идею взяли и украли. На это нужны, как минимум, собственные мощные R&D-центры и большие ресурсы.

А в компаниях каждая копеечка, каждый человек на счету. Нет там таких ниндзя-черепашек, которые быстро твою идею реализуют. 

 

Барьер №7. Снижение мотивации и риски типа «пере-»: передумали, переехали, перекупили

Допустим, бизнес-запрос нашли, экспертизой поделились и даже 30-50% финансирования дали. А через 2-3 месяца стартап приходит и говорит: «Ой, нам чего-то бизнес не отвечает, мы уже 100500 писем написали». Начинаешь выяснять, а сотрудник уже уволился. Или наоборот, бизнес приходит и говорит: Так, мы там вроде бы начинали какую-то прикольную историю». А ребята пропали: фаундер переехал, передумал или перекупили его. 

Решение: риск-менеджмент и трекинг ― то, что я называю «работа с пере-». Команда инноваторов регулярно отслеживает актуальное состояние, проводит мониторинги мотивации и вовлечённости и смотрит, чтобы процесс двигался к проверке гипотезы. 

Допустим, пилот выстрелил, всё замечательно. Но тут могут возникнут другие сложности.

 

Барьер №8. Нехватка понимания и ресурсов для реализации

Бывает такое, что пилот завершился успешно, решение интересное, прототип работает, но на рынке никто не понимает, как его реализовать. Соответственно, и ресурсов у тебя нет. Идёшь к айтишникам, они говорят: «Ты чего, у меня бэк-лог на полгода вперёд». Идёшь к архитекторам, говорят: «Окей, но приходи через годик». Идёшь к бизнес-заказчику, а они: «Круто, давай в следующем году, попробую забюджетировать твою историю».

Это к вопросу кражи идей. 

Решение: договоры с венчур-билдерами и стартап-студиями, которые готовы дать маркетинговые, дизайнерские, айтишные ресурсы и превратить идею в продукт. В таких соглашениях важно прописывать, что в течение года, например, они не могут продавать эту идею твоим конкурентам или на территории присутствия твоей компании. 



В общем, рецепт успеха стартапа в корпоративном акселераторе такой: 

  1. Ты придумал что-то реально инновационное и прорывное. 
  2. Ты попадаешь в запрос и знаешь, куда обращаться. 
  3. Ты умеешь это продать. 

Тогда никакие барьеры тебе не страшны. Главное ― ничего не бояться, быть готовым быстро реагировать и делать, что обещал. Если тебе дали финансирование и открыли экспертизу ― пользуйся и показывай, что ты можешь.

Фото на обложке: pixabay.com

Иллюстрация предоставлена автором.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как заработать на информационных рассылках
  2. 2 «Деньги — показатель того, что вы делаете все правильно». Как в 19 лет открыть legaltech-стартап, а в 20 — заработать миллион
  3. 3 «Классическая история про выстраданный успех»: как основатели Yclients ошибались, теряли деньги и начинали сначала
  4. 4 Департамент предпринимательства Москвы сформирует собственный клуб инвесторов
  5. 5 Positive Technologies сменила гендиректора перед IPO
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

16 июля 2021

Навстречу переменам 2021

16 июля 2021

Whoosh Mobility Hack

18 июля 2021

StartHub.Moscow

20 июля 2021

Paint The Future

Все ВОЗМОЖНОСТИ