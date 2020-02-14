Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Безопасность прежде всего: как выпустить приложение без уязвимостей и не сорвать сроки релиза

Колонки
Георгий Старостин
Георгий Старостин

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности в «Ин...

Софья Федосеева

Информационная безопасность — обязательный элемент ИТ-продукта, но многие проекты не уделяют этому аспекту должного внимания, поскольку опасаются «закопаться» и не успеть вывести продукт на рынок вовремя. 

Георгий Старостин, эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет», рассказывает, как убить двух зайцев: уменьшить киберриски и соблюсти все дедлайны. 

Безопасность прежде всего: как выпустить приложение без уязвимостей и не сорвать сроки релиза

Многие компании используют методологию DevOps для ускорения выпуска приложений. Такой подход помогает сократить time-to-market, но не гарантирует, что продукт уйдет в релиз без уязвимостей.

В этом случае безопасность отделена от разработки и сводится в лучшем случае к редким — раз в полгода — пентестами и ежегодному аудиту кода. За это время накапливается множество ошибок, описание которых занимает сотни страниц отчета. 



Как нивелировать киберриски и не сорвать планы по выводу продукта на рынок? Интегрировать безопасность в каждый этап разработки по методологии DevSecOps. Другими словами, нужно выстроить процесс, предполагающий создание безопасной инфраструктуры и кода, соблюдение кибергигиены уже во время разработки и контроль за уязвимостями на этапе промышленной эксплуатации.

Подписывайтесь на канал Rusbase в «Яндекс.Дзен», чтобы ничего не пропустить

Как создать безопасную инфраструктуру

Инфраструктура приложений может стремительно меняться, и это порождает основную сложность при обеспечении ее безопасности. Как подсказывает наш опыт, защиту нужно выстраивать непрерывно и маленькими порциями. 

Все меры должны быть понятными для ИТ-администраторов и разработчиков — так не придется терять ценное время команды на непродуктивные споры. Нелишним будет позаботиться и о централизованной автоматической настройке инфраструктурного оборудования, чтобы минимизировать ошибки из-за человеческого фактора.


Защита контейнеров

Отдельно остановимся на защите контейнеров, которые сегодня все чаще используются в клиентской разработке, особенно в банках и компаниях розничной торговли. 

Среди основных угроз, связанных с работой в контейнерной среде, можно выделить следующие: 

  • несанкционированное взаимодействие различных частей инфраструктуры, 
  • кражу данных, 
  • компрометацию управляющей среды или хранилища, 
  • заражение вредоносным ПО, 
  • повышение привилегий. 

Так как контейнерная инфраструктура отличается от классической, то и стандартные средства защиты здесь не подходят. Как же работать с этими рисками? 

Для подобных сред необходима комплексная защита без нарушения логики процесса разработки в микросервисной инфраструктуре. Например, мы используем фреймворк на основе стандартов от международных консорциумов и рекомендаций производителей, декомпозирующий защиту на три уровня: кластер, оркестратор и контейнеры. Это своеобразная «карта», в которую могут включаться актуальные — в конкретный момент или в целом — задачи по обеспечению безопасности среды контейнеризации. 



Такой гибкий подход применим как для компаний, которые только намереваются использовать контейнеры в цикле разработки, так и, например, для тех, кто уже использует контейнерные оркестраторы в продуктовых средах с соблюдением некоторых лучших практик по безопасности.


Как сделать код безопасным 

Использование сторонних библиотек и фреймворков — обычная практика при разработке приложений. Однако можно ли быть уверенными в их безопасности? 

Разобраться помогут сканеры open source, с помощью которых можно узнать, какие версии свободного программного обеспечения используются в проекте, какой у них тип лицензии и есть ли уязвимости.

Также полезно проводить анализ исходного кода. Тут есть два важных нюанса: 

  • когда проверять код,
  • с помощью каких инструментов. 

Сканирование на этапе создания тестовой и финальной сборки замедляет разработку, поэтому идеальным вариантом будет сразу подсвечивать программистам небезопасный код в среде разработки, но этот подход требует зрелости разработчика, то есть он должен понимать, как правильно интерпретировать угрозы, подсвеченные сканером кода. 

Как выбрать анализатор кода? Он должен поддерживать используемые в проекте языки и фреймворки, инструменты интеграции, например, Gitlab CI, Jenkins или TeamCity, а также средства разработки, чтобы программист мог работать в привычной среде. 

Уже после первого сканирования можно обнаружить десятки тысяч уязвимостей, их нужно классифицировать, разделить на группы по уровню критичности и начать устранять.


Security Champion

Типичная проблема при построении процесса безопасной разработки — непонимание программистами требований информационной безопасности (ИБ). «Если старший разработчик на code review поставил apply, значит, все в порядке», — так рассуждают многие программисты, когда офицеры безопасности начинают указывать им на ошибки в коде. 

Как исправить ситуацию? Добавить в команду разработки Security Champion — специалиста, который будет заинтересован в безопасности продукта. По сути он должен стать единой точкой входа в группу разработки по всем вопросам ИБ, отвечать за использование ИБ-инструментов на всех этапах, проводить security code review и консультировать команду. Такому специалисту программисты будут доверять гораздо больше, нежели приходящему раз в полгода офицеру безопасности.


Проверки на безопасность

Проверки приложений на безопасность увеличивают время от коммита до сборки и тестирования с нескольких минут или часов до суток и более, особенно если учитывать ложноотрицательные (false negative) и ложноположительные (false positive) срабатывания. 



Останавливать ли из-за этого сборку или продолжать — зависит от целей ее использования. Например, если сборка должна идти на стенд к разработчикам, достаточно обратить их внимание на проблемы ИБ. 

Функциональное тестирование можно провести даже при наличии уязвимостей, так как на многих его этапах дефекты безопасности не мешают. А вот на этапе релиза бреши в безопасности пропускать нельзя, ведь это такой же дефект, как обычные функциональные баги.


Как сообщать разработчикам об ошибках

Отчеты безопасности объемом в несколько сотен страниц никто никогда не дочитывает, поэтому большая доля уязвимостей остается незакрытой — бизнес просто принимает эти риски. 

Целесообразно сообщать разработчикам о проблемах безопасности в удобной для них форме, например, складывать в бэклог в Jira или в привычный для разработчика дефект-трекер. 

Вываливать на них одномоментно информацию о большом количестве дефектов ИБ в разных частях приложения после анализа кода — не лучший вариант. Стоит сосредоточиться на коде, написанном только что, и постепенно покрывать другие участки, а в идеале — использовать автоматизацию и настроить обратную связь. 

Лучше всего интегрировать анализатор кода со средой разработки и проводить проверку перед коммитом. При отсутствии такой интеграции сканирование следует делать на этапе pull request и по его результатам отправлять разработчику информацию о состоянии его кода. 


Что дальше

Когда сборка готова, ее разворачивают на стенде и проводят динамический анализ кода. Для этого можно использовать автоматизированные сканеры, но так не удастся полностью охватить все уязвимости в логике приложений. 

Чтобы минимизировать риск частичного покрытия дефектов ИБ, периодически нужно делать ручной динамический анализ — например, в формате тестирования на проникновение.


Как получить максимум

  • Помните, что главное — правильно выстроенный процесс, а не используемые инструменты.
  • Не внедряйте все и сразу. Начните с того, что у вас уже есть, и двигайтесь итерационно.
  • Поставьте знак равенства между функциональными дефектами и дефектами безопасности.
  • Автоматизируйте все, что можно.
  • Выращивайте в своей команде Security Champion и привлекайте его к разработке.
  • Не забывайте, что качество продукта — это общая цель.
  • Выбирайте инструменты, подходящие именно для вашего продукта.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Киберпонедельник по-умному: чек-лист для безопасного онлайн-шопинга
  2. 2 Как AI-проектам защитить интеллектуальную собственность и обеспечить безопасность данных в Швейцарии
  3. 3 Уязвимости IoT: как злоумышленники могут взломать ваши устройства?

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 февраля — 20 мая 2020

Тинькофф Финтех

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

12 февраля — 20 июня 2020

Product manager

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ