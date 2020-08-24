Шаг в неизвестность: как малому бизнесу побеждать в крупных тендерах
Команда AltoCar приняла участие в 32 тендерах и выиграла 26 из них на общую сумму 91,4 млн рублей — и это не считая конкурсов частных компаний. Сооснователь сервиса Виктор Неешпапа рассказывает, как им удалось обойти подводные камни и выловить скрытые выгоды госзаказа.
Сделать первый шаг
Как любые стартаперы мы боялись участия в тендерах и госзакупках из-за бюрократии, возможной коррупции и затяжного периода подготовки сделок. Но мы понимали: именно на тендерах и пилотных проектах с крупными заказчиками получится протестировать свои гипотезы, сделать имя и обкатать продукт. И уже с этим багажом можно будет идти на рынок B2C.
Так что в какой-то момент мы сказали себе: надо сделать первый шаг, а не собирать клиентов холодным обзвоном. Потому что давно прошло время мутных схем и предложений «для своих». Мы решили: нужно шагнуть в неизвестность.
Все новое — испытание для бизнеса
Такое утверждение правдиво и относительно тендеров. Пока мы учились их отыгрывать, было все: и непонятки с форматами документов, и лишняя бумажная волокита, и бессонные ночи заполнения бумажек. При этом зачастую выигрыш крупного тендера или госконтракта не становился для нас прорывом в плане финансов.
Бывало, что, даже выиграв тендер, мы сталкивались с таким: реальные требования заказчика и конкурсное ТЗ как будто существовали в двух разных мирах. Например, в тендере на перевозку людей с ограниченными возможностями передвижения в Приморье был запрос на перевозку тысяч людей, а по факту услугами пользуются только десятки — и вовсе не потому, что мы не можем выполнить свои обязательства.
Теперь нам самим приходится проводить маркетинговую кампанию, информировать людей с инвалидностью о возможности получить такой социальный сервис. Зато мы набираем репутационный ресурс.
Что нужно знать тем, кто принимает участие в тендере:
- Подготовьтесь к расходам. Первое, что нам понадобилось — это электронная цифровая подпись (6-9 тысяч рублей в год). Вам нужно будет пройти аккредитацию на конкурсной площадке и внести обеспечительный взнос за заявку. Обычно взнос составляет 1% от суммы тендера. При этом площадка удержит небольшую комиссию. Если вы выиграете тендер, вам нужны будут банковские гарантии его выполнения — от 10% всей суммы контракта.
- Отнеситесь к тендеру как к активным продажам. Постоянно напоминайте о себе и приготовьтесь потратить на закрытие тендера много времени. Например, сделку по перевозке чиновников в Прикамье мы вели два года. Начали с пяти министерств в тестовом режиме — мы еще тогда соревновались с крупным агрегатором и выиграли за счет лучшей цены. За счет пилота с AltoCar для бюджета края удалось сохранить 500 тыс. рублей. И в этом году, уже после пилота, к нам подключились 13 краевых ведомств. Теперь мы перевозим более 250 чиновников региона и экономим для бюджета более 1,2 млн рублей.
- Проведите аудит своей репутации. Невыплаченные налоги и дурная репутация среди заказчиков и конкурентов — все это стоп-сигналы для участия в тендере. Пробейте в поисковиках и налоговых реестрах не только компанию, но и каждого заявленного в тендере сотрудника, поработайте над SEO. Можно еще попросить представителя лояльного к вам клиента поспрашивать, что о вас думают другие игроки рынка и потенциальные клиенты. Такой репутационный аудит поможет не только с тендерами, но и в закрытии сделок с инвесторами.
- Проверьте заказчика. Мы всегда и сами проводим аудит заказчика, и прогоняем его через сервисы проверки контрагентов. Были ли у него арбитражные дела? Если находим у него много судебных дел в роли ответчика — задумываемся, стоит ли работать с таким клиентом. Скорее всего, этот заказчик сильно задержит оплату или вообще пытается не платить за услуги.
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Заранее регистрируйтесь на площадке, где проходит конкурс. Как-то раз невнимательность к этому стоила нам крупного клиента. Мы хотели поучаствовать в конкурсе, но по незнанию стали регистрироваться в последний момент — и нас не успела одобрить площадка. Дело в том, что на каждой площадке нужно не просто заполнить заявку, как в соцсетях, но и попасть в «белый список» подрядчиков.
Когда заказчику придет время платить по счетам
Тендер — это иногда и шанс заполучить кассовый разрыв, настоящее горе для стартапа. А в России поставщики стараются избегать обращений в суд. Мы сами никогда не спускаем невыплаты с рук. Но при этом всегда стараемся провести процедуру досудебного урегулирования спора.
Чтобы работать на опережение, мы продумали сценарий отключения услуг в случае невыплат: автоматизированная система отсоединяет заказчиков от агрегатора при непоступлении своевременной оплаты.
Поэтому максимум мы можем получить разрыв оплаты в 30-60 дней.
В крайнем случае можно выходить в паблик с рассказом о недобросовестном заказчике. Пока мы только грозили таким сценарием — но и это уже работало. Страх утечки информации заставляет заказчиков задуматься и наладить ведение бизнеса с подрядчиками.
Shutterstock/MJgraphics
Как достичь максимума
Советы для предпринимателей-участников тендеров:
- Тщательно взвесьте все за и против. Может быть, тендер станет для вас не золотой жилой, а возможностью для наработки опыта, репутации, откатки гипотез.
- Подготовьтесь купить электронную подпись, внести обеспечительный взнос и комиссию площадке, в случае победы — банковскую гарантию выполнения ТЗ.
- Проведите репутационный аудит заказчика и собственной компании.
- Отслеживайте тендеры заранее, не забудьте, что они могут проходить на разных площадках, регистрируйтесь там заранее.
- Не бойтесь активно запрашивать оплату оказанных услуг. Продумайте сценарий урегулирования споров или отключения услуг, чтобы не получить кассовый разрыв.
- Помните: чем больше мы участвуем в тендерах, чем больше о них говорим, чем чаще выбиваем достойные условия для подрядчика, тем круче становится культура проведения коммерческих конкурсов в стране.
Фото на обложке: Shutterstock/siam.pukkato
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