Кризисный калькулятор: как оценить шансы бизнеса на выживание
В условиях кризиса многие компании рискуют не дожить до конца 2020 года. Сейчас вал банкротств сдерживает мораторий, но он закончится в октябре.
Закрытие компании — совсем не то, о чем хочется думать фаундеру. Однако игнорируя негативные сценарии, мы лишаем бизнес устойчивого будущего.
Сооснователь и финансовый директор Openface.me Наталья Мартынова более 10 лет занимается аналитикой и разработкой бизнес-стратегий. В этой статье она делится алгоритмом, который поможет оценить шансы вашего бизнеса на выживание и принять правильное решение.
Я убеждена, что продумывать все возможные сценарии, в том числе и негативные, необходимо. Главное — не идите на поводу у страхов и мифов, навеянных российской культурой ведения бизнеса. И ни в коем случае не считайте себя неудачником — в конце концов, это вы уже нашли в себе силы, чтобы начать. Поверьте, большинство не преодолело этот порог.
Теперь давайте поговорим, как понять, что пора готовить план на случай закрытия.
Сначала разберемся с тем, что нам нужно для понимания четкой картины (кроме смелости, конечно):
- Работающая (пусть даже очень простая) финансовая модель или любой другой инструмент для прогнозирования финансовых результатов. Хрустальный шар инструментом не считается, на всякий случай.
- Партнеры или ключевые сотрудники, с которыми вы будете обсуждать возможные сценарии. Скорее всего, они увидят какие-то нестыковки, зададут вам дополнительные вопросы. В споре с ними вы лучше поймете свой план действий, опасности и риски.
С инструментами определились. Теперь хорошо бы понять состояние, в котором находится ваша компания.
Для этого я предлагаю использовать калькулятор, где текущее состояние компании и прогнозы оцениваются баллами.
На старте у вас есть 100 баллов. В зависимости от прогнозов в кризис начисляются штрафные очки, которые вычитаются из 100 баллов. Если в итоге остается меньше 50 баллов, угроза закрытия оценивается как серьезная.
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Строим финансовый прогноз
Для того чтобы оценить вероятность закрытия, нам необходимо подготовить финансовый прогноз. Если у вашей компании есть финансовая модель, можно работать в ней. Но для самого базового уровня достаточно обычного отчета движения денежных средств: все доходы по месяцам минус все расходы.
Разница между доходами и расходами показывает, хватает компании денег или нет. Если сумма доходов за месяц меньше суммы расходов, наблюдается кассовый разрыв.
Берем ваши инструменты для финансового прогнозирования и рисуем прогноз до 2020 года по трем сценариям: оптимистичный, средний и пессимистичный.
Тут важно не пытаться полагаться на «прыжок веры» или на то, что вы произнесете мотивационную речь и продажи вырастут в семь раз.
Разберем, что из себя представляют три сценария и зачем они нужны.
- Оптимистичный сценарий — рост экономики начнется в середине лета. При этом оборот в оставшихся месяцах составит 80% от прошлого года.
- Средний сценарий — спрос будет составлять 60% от прошлого года. Такие цифры в качестве средних указаны в прогнозе McKinsey и Scope Ratings.
- Негативный сценарий — это вторая волна вируса в октябре и ноябре, а значит снова замедление работы части отраслей и возможный новый локдаун.
Как только прогнозы готовы, смотрим, хватает ли денег, что можно подсократить и где ужаться, чтобы хватило.
- В первую очередь сокращение стоит начать с инвестиций: на любую разработку, редизайн или исследования можно потратить позже, когда тяжелые времена закончатся.
- Затем смотрим операционные расходы: нужен ли офис, что можно убрать из дополнительных плюшек для сотрудников.
- Затем сокращение персонала — тяжелый, но часто необходимый шаг. Важно понимать, что прогнозируя, вы не пытаетесь кого-то (и себя, в первую очередь) обмануть. Ваша цель — увидеть реальную картину и риски.
Отдельное внимание стоит уделить среднему и негативному сценарию — при работе с ними будут видны риски. Важно понимать, что их нельзя полностью исключить, но можно заранее продумать, как с ними работать — составить карту рисков.
Разберем все на примере
У нас есть сквош-клуб «Маши ракеткой».
В прошлом году его доходы и расходы по кварталам выглядели так:
|«Маши ракеткой»
|I квартал
|II квартал
|III квартал
|IV квартал
|Выручка, тыс. руб.
|1200
|1400
|1000
|1700
|Затраты, тыс. руб.
|1122
|1234
|1410
|1052
|Реклама
|200
|300
|500
|100
|ЗП
|400
|400
|400
|400
|Аренда
|450
|450
|450
|450
|Налоги (6% от выручки)
|72
|84
|60
|102
|Сколько денег зарабатывает
|78
|166
|–410
|648
|Денег на счету на начало квартала
|0
|78
|244
|–166
|Денег на счету на конец квартала
|78
|244
|–166
|482
Видно, что в третьем квартале компания зарабатывала меньше, чем тратила, но смогла пережить этот период за счет накопленных средств, а в четвертом квартале ситуация выправилась.
Посмотрим на «Маши ракеткой» в 2020 году.
Средний прогноз выглядит так: в первом квартале планировали рост, но он не случился, так как в марте клиенты начали отказываться от занятий. Во втором квартале была надежда на возобновление работы — этого не случилось, но приходится оплачивать аренду, так как арендодатель не пошел на уступки, и платить зарплату сотрудникам — иначе потом не найдешь.
Уже во втором квартале заканчивается подушка безопасности, и у компании до конца года не хватает денег. Это называется неконтролируемым кассовым разрывом.
В такие моменты компания вынуждена постоянно искать деньги на оплату счетов, долги увеличиваются как снежный ком — и выбраться из такой ситуации крайне тяжело.
|«Маши ракеткой»
|I квартал
|II квартал
|III квартал
|IV квартал
|Выручка, тыс. руб.
|1200
|0
|600
|1020
|Затраты, тыс. руб.
|1122
|1150
|886
|1211,2
|Реклама
|200
|300
|0
|300
|ЗП
|400
|400
|400
|400
|Аренда
|450
|450
|450
|450
|Налоги (6% от выручки)
|72
|0
|36
|61,2
|Сколько денег зарабатывает
|78
|–1150
|–286
|–191,2
|Денег на счету на начало квартала
|482
|560
|–590
|–876
|Денег на счету на конец квартала
|560
|-590
|–876
|–1067,2
Собственники решили посмотреть, что можно сократить в текущей модели и где найти дополнительный источник дохода: еще раз поговорить с арендодателем или поменять зал для тренировок на более дешевый, урезать зарплату персоналу и провести летом дополнительные платные мероприятия, а осенью открыть больше групп.
|«Маши ракеткой»
|I квартал
|II квартал
|III квартал
|IV квартал
|Выручка, тыс. руб.
|1200
|0
|700
|1520
|Затраты, тыс. руб.
|1122
|1150
|592
|941,2
|Реклама
|200
|300
|0
|300
|ЗП
|400
|400
|300
|300
|Аренда
|450
|450
|250
|250
|Налоги (6% от выручки)
|72
|0
|42
|91,2
|Сколько денег зарабатывает
|78
|–1150
|108
|578,8
|Денег на счету на начало квартала
|482
|560
|–590
|–482
|Денег на счету на конец квартала
|560
|–590
|–482
|96,8
Это позволило выйти в небольшой плюс по итогам года. Однако в начале осени ситуация все еще сложная, поэтому собственники предупредили арендодателя о возможных задержках оплат и решили постараться получить как можно больше денег заранее.
В этом сценарии также возникает ситуация, когда компания зарабатывает меньше, чем тратит. Но под конец года она выправляется — это контролируемый кассовый разрыв.
В чем разница?
В случае контролируемого кассового разрыва у компании появляются деньги, которыми она будет расплачиваться с поставщиками и сотрудниками. А значит, часть платежей можно перенести или договориться об отсрочке с пониманием, что деньги на их оплату будут.
К сожалению, очевидно, что при введении нового карантина осенью компания не сможет заработать достаточно денег, и кассовый разрыв снова станет неконтролируемым.
Работаем с рисками
В результате можно выписать следующие риски:
|Риск
|Как с ним работаем
|Арендодатель откажется снижать арендную плату
|Найти другое помещение, поискать несколько вариантов заранее
|Персонал уйдет после снижения зарплаты
|Помочь найти дополнительный заработок (например, индивидуальные тренировки), чтобы сохранить уровень дохода
|У старой аудитории станет меньше денег, а поиск новой удорожает рекламу
|Протестировать несколько разных таргетов с маленьким бюджетом
|Вторая волна вируса и повторное закрытие
|Разработать экшен-план на случай наступления
Теперь давайте оценим риски закрытия по следующей модели: изначально компания имеет 100 баллов. За каждый ответ «да» по следующей табличке ей начисляется штраф. Если компания набирает в сумме меньше 50 баллов, ее положение в кризис тяжелое — и стоит задуматься о закрытии.
|Критерий
|Да
|Нет
|Баллы «Маши ракеткой»
|Были проблемы в бизнесе до кризиса (не платили или регулярно задерживали платежи поставщикам или сотрудникам)?
|–25
|0
|0, проблем в бизнесе не было
|В среднем варианте прогноза есть неконтролируемый кассовый разрыв (постоянно не хватает денег)?
|–25
|0
|0, кассовый разрыв есть, но он не постоянный
|В негативном варианте прогноза есть неконтролируемый кассовый разрыв (постоянно не хватает денег)?
|–25
|0
|–25, есть
У «Маши ракеткой» ситуация не критическая — 75 баллов. Но самый большой риск для них — новые ограничительные меры в связи со второй волной вируса. На такой случай компании необходим план. В случае второй волны партнеры не смогут продолжать платить сотрудникам или арендодателю.
Собственники договорились, что в таком случае примут решение о закрытии бизнеса и вернутся к сквошу, когда эпидемия останется позади.
Как принять правильное решение
- Не бойтесь обдумывать закрытие бизнеса: лучше иметь какой-то план на случай негативного варианта развития событий, чем никакого.
- Обсуждайте варианты развития событий с командой, партнерами и инвесторами — они помогут найти вам недостатки в вашем плане и подскажут варианты решения.
- Работаете с цифрами — это сделает ваш прогноз ближе к действительности, поможет понять, какой суммы не хватает и что можно сократить.
- Анализируйте риски: выпишите их в табличку и обсудите с командой, как их избежать или снизить.
- Если приходится закрыть бизнес, сохраняйте хорошие отношения с людьми. Это поможет вам в поиске работы или в строительстве нового бизнеса.
Фото на обложке: Bugtiger / Shutterstock
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