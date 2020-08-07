Кризисный калькулятор: как оценить шансы бизнеса на выживание

Сооснователь и финансовый директор Openface.me Наталья Мартынова более 10 лет занимается аналитикой и разработкой бизнес-стратегий. В этой статье она делится алгоритмом, который поможет оценить шансы вашего бизнеса на выживание и принять правильное решение.

Закрытие компании — совсем не то, о чем хочется думать фаундеру. Однако игнорируя негативные сценарии, мы лишаем бизнес устойчивого будущего.

В условиях кризиса многие компании рискуют не дожить до конца 2020 года. Сейчас вал банкротств сдерживает мораторий, но он закончится в октябре.

Я убеждена, что продумывать все возможные сценарии, в том числе и негативные, необходимо. Главное — не идите на поводу у страхов и мифов, навеянных российской культурой ведения бизнеса. И ни в коем случае не считайте себя неудачником — в конце концов, это вы уже нашли в себе силы, чтобы начать. Поверьте, большинство не преодолело этот порог.

Теперь давайте поговорим, как понять, что пора готовить план на случай закрытия.

Сначала разберемся с тем, что нам нужно для понимания четкой картины (кроме смелости, конечно):

Работающая (пусть даже очень простая) финансовая модель или любой другой инструмент для прогнозирования финансовых результатов. Хрустальный шар инструментом не считается, на всякий случай.

или любой другой инструмент для прогнозирования финансовых результатов. Хрустальный шар инструментом не считается, на всякий случай. Партнеры или ключевые сотрудники, с которыми вы будете обсуждать возможные сценарии. Скорее всего, они увидят какие-то нестыковки, зададут вам дополнительные вопросы. В споре с ними вы лучше поймете свой план действий, опасности и риски.

С инструментами определились. Теперь хорошо бы понять состояние, в котором находится ваша компания.

Для этого я предлагаю использовать калькулятор, где текущее состояние компании и прогнозы оцениваются баллами.

На старте у вас есть 100 баллов. В зависимости от прогнозов в кризис начисляются штрафные очки, которые вычитаются из 100 баллов. Если в итоге остается меньше 50 баллов, угроза закрытия оценивается как серьезная.





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Строим финансовый прогноз

Для того чтобы оценить вероятность закрытия, нам необходимо подготовить финансовый прогноз. Если у вашей компании есть финансовая модель, можно работать в ней. Но для самого базового уровня достаточно обычного отчета движения денежных средств: все доходы по месяцам минус все расходы.

Разница между доходами и расходами показывает, хватает компании денег или нет. Если сумма доходов за месяц меньше суммы расходов, наблюдается кассовый разрыв.

Берем ваши инструменты для финансового прогнозирования и рисуем прогноз до 2020 года по трем сценариям: оптимистичный, средний и пессимистичный.

Тут важно не пытаться полагаться на «прыжок веры» или на то, что вы произнесете мотивационную речь и продажи вырастут в семь раз.

Разберем, что из себя представляют три сценария и зачем они нужны.

Оптимистичный сценарий — рост экономики начнется в середине лета. При этом оборот в оставшихся месяцах составит 80% от прошлого года. Средний сценарий — спрос будет составлять 60% от прошлого года. Такие цифры в качестве средних указаны в прогнозе McKinsey и Scope Ratings. Негативный сценарий — это вторая волна вируса в октябре и ноябре, а значит снова замедление работы части отраслей и возможный новый локдаун.

Как только прогнозы готовы, смотрим, хватает ли денег, что можно подсократить и где ужаться, чтобы хватило.

В первую очередь сокращение стоит начать с инвестиций: на любую разработку, редизайн или исследования можно потратить позже, когда тяжелые времена закончатся.

Затем смотрим операционные расходы: нужен ли офис, что можно убрать из дополнительных плюшек для сотрудников.

Затем сокращение персонала — тяжелый, но часто необходимый шаг. Важно понимать, что прогнозируя, вы не пытаетесь кого-то (и себя, в первую очередь) обмануть. Ваша цель — увидеть реальную картину и риски.

Отдельное внимание стоит уделить среднему и негативному сценарию — при работе с ними будут видны риски. Важно понимать, что их нельзя полностью исключить, но можно заранее продумать, как с ними работать — составить карту рисков.



Разберем все на примере

У нас есть сквош-клуб «Маши ракеткой».

В прошлом году его доходы и расходы по кварталам выглядели так:





«Маши ракеткой» I квартал II квартал III квартал IV квартал Выручка, тыс. руб. 1200 1400 1000 1700 Затраты, тыс. руб. 1122 1234 1410 1052 Реклама 200 300 500 100 ЗП 400 400 400 400 Аренда 450 450 450 450 Налоги (6% от выручки) 72 84 60 102 Сколько денег зарабатывает 78 166 –410 648 Денег на счету на начало квартала 0 78 244 –166 Денег на счету на конец квартала 78 244 –166 482

Видно, что в третьем квартале компания зарабатывала меньше, чем тратила, но смогла пережить этот период за счет накопленных средств, а в четвертом квартале ситуация выправилась.

Посмотрим на «Маши ракеткой» в 2020 году.

Средний прогноз выглядит так: в первом квартале планировали рост, но он не случился, так как в марте клиенты начали отказываться от занятий. Во втором квартале была надежда на возобновление работы — этого не случилось, но приходится оплачивать аренду, так как арендодатель не пошел на уступки, и платить зарплату сотрудникам — иначе потом не найдешь.

Уже во втором квартале заканчивается подушка безопасности, и у компании до конца года не хватает денег. Это называется неконтролируемым кассовым разрывом.

В такие моменты компания вынуждена постоянно искать деньги на оплату счетов, долги увеличиваются как снежный ком — и выбраться из такой ситуации крайне тяжело.





«Маши ракеткой» I квартал II квартал III квартал IV квартал Выручка, тыс. руб. 1200 0 600 1020 Затраты, тыс. руб. 1122 1150 886 1211,2 Реклама 200 300 0 300 ЗП 400 400 400 400 Аренда 450 450 450 450 Налоги (6% от выручки) 72 0 36 61,2 Сколько денег зарабатывает 78 –1150 –286 –191,2 Денег на счету на начало квартала 482 560 –590 –876 Денег на счету на конец квартала 560 -590 –876 –1067,2



Собственники решили посмотреть, что можно сократить в текущей модели и где найти дополнительный источник дохода: еще раз поговорить с арендодателем или поменять зал для тренировок на более дешевый, урезать зарплату персоналу и провести летом дополнительные платные мероприятия, а осенью открыть больше групп.





«Маши ракеткой» I квартал II квартал III квартал IV квартал Выручка, тыс. руб. 1200 0 700 1520 Затраты, тыс. руб. 1122 1150 592 941,2 Реклама 200 300 0 300 ЗП 400 400 300 300 Аренда 450 450 250 250 Налоги (6% от выручки) 72 0 42 91,2 Сколько денег зарабатывает 78 –1150 108 578,8 Денег на счету на начало квартала 482 560 –590 –482 Денег на счету на конец квартала 560 –590 –482 96,8



Это позволило выйти в небольшой плюс по итогам года. Однако в начале осени ситуация все еще сложная, поэтому собственники предупредили арендодателя о возможных задержках оплат и решили постараться получить как можно больше денег заранее.

В этом сценарии также возникает ситуация, когда компания зарабатывает меньше, чем тратит. Но под конец года она выправляется — это контролируемый кассовый разрыв.

В чем разница?

В случае контролируемого кассового разрыва у компании появляются деньги, которыми она будет расплачиваться с поставщиками и сотрудниками. А значит, часть платежей можно перенести или договориться об отсрочке с пониманием, что деньги на их оплату будут.

К сожалению, очевидно, что при введении нового карантина осенью компания не сможет заработать достаточно денег, и кассовый разрыв снова станет неконтролируемым.



Работаем с рисками

В результате можно выписать следующие риски:





Риск Как с ним работаем Арендодатель откажется снижать арендную плату Найти другое помещение, поискать несколько вариантов заранее Персонал уйдет после снижения зарплаты Помочь найти дополнительный заработок (например, индивидуальные тренировки), чтобы сохранить уровень дохода У старой аудитории станет меньше денег, а поиск новой удорожает рекламу Протестировать несколько разных таргетов с маленьким бюджетом Вторая волна вируса и повторное закрытие Разработать экшен-план на случай наступления



Теперь давайте оценим риски закрытия по следующей модели: изначально компания имеет 100 баллов. За каждый ответ «да» по следующей табличке ей начисляется штраф. Если компания набирает в сумме меньше 50 баллов, ее положение в кризис тяжелое — и стоит задуматься о закрытии.





Критерий Да Нет Баллы «Маши ракеткой» Были проблемы в бизнесе до кризиса (не платили или регулярно задерживали платежи поставщикам или сотрудникам)? –25 0 0, проблем в бизнесе не было В среднем варианте прогноза есть неконтролируемый кассовый разрыв (постоянно не хватает денег)? –25 0 0, кассовый разрыв есть, но он не постоянный В негативном варианте прогноза есть неконтролируемый кассовый разрыв (постоянно не хватает денег)? –25 0 –25, есть



У «Маши ракеткой» ситуация не критическая — 75 баллов. Но самый большой риск для них — новые ограничительные меры в связи со второй волной вируса. На такой случай компании необходим план. В случае второй волны партнеры не смогут продолжать платить сотрудникам или арендодателю.

Собственники договорились, что в таком случае примут решение о закрытии бизнеса и вернутся к сквошу, когда эпидемия останется позади.



Как принять правильное решение

Не бойтесь обдумывать закрытие бизнеса: лучше иметь какой-то план на случай негативного варианта развития событий, чем никакого.

Обсуждайте варианты развития событий с командой, партнерами и инвесторами — они помогут найти вам недостатки в вашем плане и подскажут варианты решения.

Работаете с цифрами — это сделает ваш прогноз ближе к действительности, поможет понять, какой суммы не хватает и что можно сократить.

Анализируйте риски: выпишите их в табличку и обсудите с командой, как их избежать или снизить.

Если приходится закрыть бизнес, сохраняйте хорошие отношения с людьми. Это поможет вам в поиске работы или в строительстве нового бизнеса.

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