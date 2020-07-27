Сохранить выручку, сократить расходы и превратить контрагентов в союзников: как спасти компанию от банкротства
Представим, что ваша компания, в которую вы вкладывали свои силы, время и душу в течение нескольких лет (или десятилетий), под прессом затяжного экономического кризиса оказалась на грани банкротства. Перед вами в полный рост встала перспектива разорения бизнеса.
В этом случае залог выживания вашего дела — умение максимально точно оценить ситуацию и вовремя предпринять необходимые меры для спасения компании. Какие именно — рассказывает эксперт SF Education, инвестиционный аналитик в крупном промышленном холдинге Ярослав Малиновский.
Возможные меры по спасению бизнеса от банкротства можно разделить на четыре группы:
- Меры по сохранению выручки.
- Меры по сокращению расходов.
- Меры по коммуникации с контрагентами.
- Запрещенные приемы.
Начнем по порядку.
Сохранение выручки
Для сохранения выручки необходимо в первую очередь переосмыслить те изменения менталитета общества (а значит, и ваших покупателей), которые были вызваны затяжной экономической рецессией. На жизни большинства граждан кризис отразился главным образом в виде понижения уровня жизни — снижения реальных доходов, потери покупательной способности.
При этом важно отметить, что данный кризис носит не резкий, а длящийся характер. По этой причине в сознании многих людей произошел кардинальный сдвиг: вместо оптимистического взгляда в будущее многие из них стали испытывать пессимизм, тревогу и неуверенность в завтрашнем дне.
Это свидетельствует о совершенно новых потребительских настроениях, сообразно которым нужно пересмотреть всю маркетинговую стратегию бизнеса.
Если ваш бизнес не производит товары, которые будут нужны людям при любой экономической ситуации и в любое время (еда, предметы первой необходимости и т.д.), спрос на вашу продукцию неминуемо будет падать.
Чтобы его сохранить, можно доносить до своей целевой аудитории следующие посылы, актуальные для кризисного времени:
- «Купи сейчас, или завтра это станет еще дороже»,
- «Купи сейчас, пока можешь себе это позволить»,
- «Купи сейчас, или завтра мы разоримся и вашего любимого товара уже не будет».
Если ваш основной сегмент — В2В, подумайте о том, как ваши продукты или услуги могут помочь бизнесу сэкономить (энергосберегающие материалы, цифровые решения, перевод бизнес-процессов на себя в рамках аутсорсинга для клиента — вариантов масса в зависимости от отрасли).
Основной посыл в этом случае должен быть таким:
- «Заплати нам для того, чтобы сэкономить свои деньги».
Сокращение расходов
Первое, что необходимо сделать для сокращения расходов, — навести идеальный порядок в своем управленческом учете.
На основании данных управленческого учета вы должны хорошо представлять ответы на следующие вопросы:
- какие виды вашей продукции (торговые точки, категории услуг) более маржинальны, а какие — менее;
- по каким видам вашей продукции операционный и финансовый циклы длиннее, а по каким — короче;
- нет ли у вас простаивающих активов (недозагруженное оборудование, пустующая земля или складские площади);
- кому и сколько вы должны, а также в какие сроки.
Исходя из ответов, вы можете построить стратегию оздоровления своего бизнеса и спасения его от разорения.
Некоторые из этих шагов могут показаться вам жесткими и чрезмерными, но лучше, чтобы их сделали вы, а не арбитражный управляющий.
В отношении торговой номенклатуры нужно выделить наименее маржинальные сегменты, а также сегменты, у которых наблюдаются проблемы со сбытом, и прекратить работу над ними (закрыть наименее рентабельные магазины, перестать выпускать низкомаржинальную продукцию и оказывать нерентабельные услуги).
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Но это не касается тех видов низкомаржинальной продукции, которые обеспечивают продажу сопутствующих высокомаржинальных товаров.
Кроме того, необходимо трезво оценить ситуацию с вашей дебиторской и кредиторской задолженностью. Если по отдельным контрагентам есть возможность погашения кредиторской задолженности с отсрочкой без наступления каких-либо санкций — воспользуйтесь этим.
Апологетам идеальной деловой репутации в разрезе данной ситуации следует помнить, что банкроту деловая репутация не поможет: лучше остаться на плаву с репутацией, вызывающей некоторые вопросы, чем разориться, будучи живым примером безукоризненного предпринимателя в белых одеждах.
В части дебиторской задолженности также необходимо принять меры по сокращению финансового цикла и ускорению превращения виртуальной задолженности в реальный кэш. Для этого существуют такие инструменты, как факторинг либо систематическая перепродажа своей дебиторской задолженности определенным организациям по договорам цессии.
Несмотря на некоторые потери в виде комиссии за оказание таких услуг, вы получите денежные средства сразу и тем самым нарастите свою ликвидность, которая является одним из важнейших оберегов бизнеса от бесславного разорения.
Кроме того, жизненно необходимо провести тщательный анализ загруженности ваших внеоборотных активов: земельных участков, складских помещений, машин и оборудования, зданий, сооружений и т.д. Те из них, которые не приносят вам выгоды здесь и сейчас, а также не загружены близко к 100%, необходимо быстро и решительно продавать. Тем самым вы получите дополнительный доход от их продажи и снизите свою нагрузку по налогу на имущество.
Отдельного упоминания заслуживает анализ расходов на фонд оплаты труда. Во многих компаниях существуют подразделения, которые могут позволить себе только быстро развивающиеся бизнесы, а также крупнейшие фирмы, занимающие лидирующие позиции на рынке.
Если ваш бизнес не подходит под данные категории, вам лучше избавиться от подразделений, содержащих в своих наименованиях следующие слова:
- стратегия;
- операционная эффективность;
- развитие бизнеса;
- цифровая трансформация;
- бренд работодателя;
- HR-аналитика;
- корпоративная культура.
Данные подразделения в вашем текущем состоянии вам не нужны. Как для истощенного голодом человека торт «Наполеон» или печеное свиное колено являются смертельными, так и для вашего бизнеса эти департаменты принесут исключительно дополнительные расходы. Вы сейчас не в той форме, чтобы позволить себе траты на данные подразделения.
Дайте сотрудникам этих отделов понять, что в ближайшей перспективе у них в вашей компании не будет ни актуальных интересных задач, ни профессионального развития, — и, возможно, они примут решение об уходе сами.
Коммуникация с контрагентами
Меры по коммуникации с контрагентами направлены на то, чтобы никто из ваших покупателей, поставщиков и кредиторов не был заинтересован в вашем банкротстве.
Если вы считаете, что с большой вероятностью не сможете вернуть вовремя какой-либо кредит или заем, оплатить материалы или услуги, обсудите эту ситуацию с кредитором/поставщиком. Дайте ему понять, что в случае, если вы разоритесь, своих денег он так и не увидит, а если останетесь на плаву, сможете погасить его требования тем или иным способом, начиная от зачета встречных требований и заканчивая реструктуризацией долга.
Сделайте своих контрагентов союзниками — и ваше банкротство станет для них экономически невыгодным.
Чего точно не стоит делать
В заключение обсудим несколько запрещенных приемов, которые категорически недопустимо применять даже в рамках спасения бизнеса от банкротства.
Во-первых, под строжайшим запретом находятся любые манипуляции с заработной платой сотрудников. Задерживая им зарплату или выплачивая в неполном объеме, вы сэкономите сравнительно небольшие деньги ценой уголовного преследования. Кроме того, в таком случае люди, которые в первую очередь могут помочь вытащить ваш бизнес из болота, станут вашими врагами.
Во-вторых, нельзя давать повод налоговым органам обоснованно обвинять вас в нечистоплотности. Особенно это касается столь любимых в отечественном бизнесе схем с НДС, который многие предприниматели считают своими личными деньгами, несправедливо забираемыми государством. Автоматизированные средства контроля НДС, имеющиеся в арсенале налоговых органов, достигли такого уровня, при котором любые попытки незаконных операций с данным налогом мгновенно вскрываются.
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