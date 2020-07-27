Сохранить выручку, сократить расходы и превратить контрагентов в союзников: как спасти компанию от банкротства

В этом случае залог выживания вашего дела — умение максимально точно оценить ситуацию и вовремя предпринять необходимые меры для спасения компании. Какие именно — рассказывает эксперт SF Education , инвестиционный аналитик в крупном промышленном холдинге Ярослав Малиновский.

Представим, что ваша компания, в которую вы вкладывали свои силы, время и душу в течение нескольких лет (или десятилетий), под прессом затяжного экономического кризиса оказалась на грани банкротства. Перед вами в полный рост встала перспектива разорения бизнеса.

Возможные меры по спасению бизнеса от банкротства можно разделить на четыре группы:

Меры по сохранению выручки. Меры по сокращению расходов. Меры по коммуникации с контрагентами. Запрещенные приемы.

Начнем по порядку.



Сохранение выручки

Для сохранения выручки необходимо в первую очередь переосмыслить те изменения менталитета общества (а значит, и ваших покупателей), которые были вызваны затяжной экономической рецессией. На жизни большинства граждан кризис отразился главным образом в виде понижения уровня жизни — снижения реальных доходов, потери покупательной способности.

При этом важно отметить, что данный кризис носит не резкий, а длящийся характер. По этой причине в сознании многих людей произошел кардинальный сдвиг: вместо оптимистического взгляда в будущее многие из них стали испытывать пессимизм, тревогу и неуверенность в завтрашнем дне.

Это свидетельствует о совершенно новых потребительских настроениях, сообразно которым нужно пересмотреть всю маркетинговую стратегию бизнеса.

Если ваш бизнес не производит товары, которые будут нужны людям при любой экономической ситуации и в любое время (еда, предметы первой необходимости и т.д.), спрос на вашу продукцию неминуемо будет падать.

Чтобы его сохранить, можно доносить до своей целевой аудитории следующие посылы, актуальные для кризисного времени:

«Купи сейчас, или завтра это станет еще дороже»,

«Купи сейчас, пока можешь себе это позволить»,

«Купи сейчас, или завтра мы разоримся и вашего любимого товара уже не будет».

Если ваш основной сегмент — В2В, подумайте о том, как ваши продукты или услуги могут помочь бизнесу сэкономить (энергосберегающие материалы, цифровые решения, перевод бизнес-процессов на себя в рамках аутсорсинга для клиента — вариантов масса в зависимости от отрасли).

Основной посыл в этом случае должен быть таким:

«Заплати нам для того, чтобы сэкономить свои деньги».



Сокращение расходов

Первое, что необходимо сделать для сокращения расходов, — навести идеальный порядок в своем управленческом учете.

На основании данных управленческого учета вы должны хорошо представлять ответы на следующие вопросы:

какие виды вашей продукции (торговые точки, категории услуг) более маржинальны, а какие — менее;

по каким видам вашей продукции операционный и финансовый циклы длиннее, а по каким — короче;

нет ли у вас простаивающих активов (недозагруженное оборудование, пустующая земля или складские площади);

кому и сколько вы должны, а также в какие сроки.

Исходя из ответов, вы можете построить стратегию оздоровления своего бизнеса и спасения его от разорения.

Некоторые из этих шагов могут показаться вам жесткими и чрезмерными, но лучше, чтобы их сделали вы, а не арбитражный управляющий.

В отношении торговой номенклатуры нужно выделить наименее маржинальные сегменты, а также сегменты, у которых наблюдаются проблемы со сбытом, и прекратить работу над ними (закрыть наименее рентабельные магазины, перестать выпускать низкомаржинальную продукцию и оказывать нерентабельные услуги).





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Но это не касается тех видов низкомаржинальной продукции, которые обеспечивают продажу сопутствующих высокомаржинальных товаров.

Кроме того, необходимо трезво оценить ситуацию с вашей дебиторской и кредиторской задолженностью. Если по отдельным контрагентам есть возможность погашения кредиторской задолженности с отсрочкой без наступления каких-либо санкций — воспользуйтесь этим.

Апологетам идеальной деловой репутации в разрезе данной ситуации следует помнить, что банкроту деловая репутация не поможет: лучше остаться на плаву с репутацией, вызывающей некоторые вопросы, чем разориться, будучи живым примером безукоризненного предпринимателя в белых одеждах.

В части дебиторской задолженности также необходимо принять меры по сокращению финансового цикла и ускорению превращения виртуальной задолженности в реальный кэш. Для этого существуют такие инструменты, как факторинг либо систематическая перепродажа своей дебиторской задолженности определенным организациям по договорам цессии.

Несмотря на некоторые потери в виде комиссии за оказание таких услуг, вы получите денежные средства сразу и тем самым нарастите свою ликвидность, которая является одним из важнейших оберегов бизнеса от бесславного разорения.

Кроме того, жизненно необходимо провести тщательный анализ загруженности ваших внеоборотных активов: земельных участков, складских помещений, машин и оборудования, зданий, сооружений и т.д. Те из них, которые не приносят вам выгоды здесь и сейчас, а также не загружены близко к 100%, необходимо быстро и решительно продавать. Тем самым вы получите дополнительный доход от их продажи и снизите свою нагрузку по налогу на имущество.

Отдельного упоминания заслуживает анализ расходов на фонд оплаты труда. Во многих компаниях существуют подразделения, которые могут позволить себе только быстро развивающиеся бизнесы, а также крупнейшие фирмы, занимающие лидирующие позиции на рынке.

Если ваш бизнес не подходит под данные категории, вам лучше избавиться от подразделений, содержащих в своих наименованиях следующие слова:

стратегия;

операционная эффективность;

развитие бизнеса;

цифровая трансформация;

бренд работодателя;

HR-аналитика;

корпоративная культура.

Данные подразделения в вашем текущем состоянии вам не нужны. Как для истощенного голодом человека торт «Наполеон» или печеное свиное колено являются смертельными, так и для вашего бизнеса эти департаменты принесут исключительно дополнительные расходы. Вы сейчас не в той форме, чтобы позволить себе траты на данные подразделения.

Дайте сотрудникам этих отделов понять, что в ближайшей перспективе у них в вашей компании не будет ни актуальных интересных задач, ни профессионального развития, — и, возможно, они примут решение об уходе сами.



Коммуникация с контрагентами

Меры по коммуникации с контрагентами направлены на то, чтобы никто из ваших покупателей, поставщиков и кредиторов не был заинтересован в вашем банкротстве.

Если вы считаете, что с большой вероятностью не сможете вернуть вовремя какой-либо кредит или заем, оплатить материалы или услуги, обсудите эту ситуацию с кредитором/поставщиком. Дайте ему понять, что в случае, если вы разоритесь, своих денег он так и не увидит, а если останетесь на плаву, сможете погасить его требования тем или иным способом, начиная от зачета встречных требований и заканчивая реструктуризацией долга.

Сделайте своих контрагентов союзниками — и ваше банкротство станет для них экономически невыгодным.



Чего точно не стоит делать

В заключение обсудим несколько запрещенных приемов, которые категорически недопустимо применять даже в рамках спасения бизнеса от банкротства.

Во-первых, под строжайшим запретом находятся любые манипуляции с заработной платой сотрудников. Задерживая им зарплату или выплачивая в неполном объеме, вы сэкономите сравнительно небольшие деньги ценой уголовного преследования. Кроме того, в таком случае люди, которые в первую очередь могут помочь вытащить ваш бизнес из болота, станут вашими врагами.

Во-вторых, нельзя давать повод налоговым органам обоснованно обвинять вас в нечистоплотности. Особенно это касается столь любимых в отечественном бизнесе схем с НДС, который многие предприниматели считают своими личными деньгами, несправедливо забираемыми государством. Автоматизированные средства контроля НДС, имеющиеся в арсенале налоговых органов, достигли такого уровня, при котором любые попытки незаконных операций с данным налогом мгновенно вскрываются.

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