Бизнес в облаках: как построить сервис виртуальной телефонии в эпоху мессенджеров

Облачные технологии захватывают все больше областей: мы храним в облаках файлы, запускаем с облачных серверов игры и приложения, в том числе на базе ИИ и AR. Телефония тоже становится виртуальной — популярность набирают софтфоны, или VoIP-связь. Чингис Жамбалов, коммерческий директор VoipScan , рассказывает, как построить бизнес на этом рынке, а заодно конкурировать с мессенджерами и бороться с хакерами.

Начало: звонки за 100 евро и спрос на рынке

Впервые проблемы со звонками у меня возникли в тот период, когда мои родители уехали на лето в одну из европейских стран. Казалось, что мы можем связаться в любой момент — сейчас везде есть мобильный интернет, мессенджеры всегда под рукой. Но выяснилось, что в Европе трафик стоит дорого — за первые несколько дней родители потратили 100 евро.



В тот период я работал в инвестиционной сфере, сам постоянно разъезжал по миру и поддерживал связь с клиентами и дилерами из разных стран. Расходы на звонки были огромными, хотя сотовые операторы делали на первый взгляд выгодные предложения.



С такой проблемой сталкиваются многие. Например, бывает, что нужно срочно позвонить в банк, чтобы заблокировать карту, или связаться с посольством в чужой стране, если потерял документы. Предпринимателям часто приходится решать вопросы с партнерами из других стран или связываться с сотрудниками из зарубежного филиала по стационарному телефону.



Даже у студентов бывают ситуации, когда в поездке нужно срочно позвонить в университет, а связаться с ним по мессенджеру нет возможности. Иногда вы, наоборот, ждете звонка на стационарный телефон или на российский мобильный номер, но при этом находитесь без связи где-нибудь в поездке. Это неудобно.

К тому моменту на рынке уже появились сервисы VoIP-телефонии, которые позволяют общаться в обход мобильной сети и телефонных линий, используя виртуальную, или облачную, инфраструктуру. По сути это технология передачи голоса через каналы интернета, хотя само интернет-подключение часто не требуется. Ее чаще всего используют для международных звонков или переадресации с одного номера на другой.

Обычно VoIP-операторы предлагают пакеты услуг, но частному пользователю это в большинстве случаев невыгодно, поэтому существенно сэкономить не получается.



Тем летом мои родители не стали пользоваться этой опцией. А у меня появилась идея создать максимально простой и удобный сервис IP-телефонии, чтобы можно было совершать международные звонки по сниженным тарифам и в целом общаться, как в бесплатном мессенджере — без пакетов услуг, сложных настроек и ненужных дополнительных функций.



Первыми инвестициями в VoipScan стали собственные средства и средства клиентов, которые хотели рискнуть частью своего капитала и выйти на рынок новых технологий. На первом этапе было вложено около 25 млн рублей. Потом мы провели еще несколько раундов инвестиций — последующие вложения достигли 200 млн рублей.

Вместе с партнерами мы поставили задачу установить максимально низкие расценки, но при этом построить жизнеспособную бизнес-модель, чтобы извлекать прибыль.

Бизнес на софтфонах: виртуальная инфраструктура и борьба с мифами

С момента появления идеи в 2015 году до реализации прошло два года. За это время мы создали работающую платформу со встроенными звонками, бесплатными возможностями, системой выплат за просмотр рекламы и кабинетом для рекламодателей. Первые клиенты пришли из-за рубежа по таргетированной рекламе.



Мы быстро определили размер суммы, которую пользователям будет комфортно тратить каждый месяц — в среднем это около 100 рублей. При этом большинство расходует не больше 20 рублей, остальную часть суммы компенсируют доходы от просмотра рекламы.



Но эти тарифы действуют только в случае, если вы звоните человеку на мобильный или стационарный номер. Если оба пользователя используют наш мессенджер, то звонки и чаты в нем будут бесплатными, независимо от вашего местоположения.



К рекламной модели клиенты относятся нейтрально. Большинство приложений сегодня напичканы рекламой — пользователей это раздражает, поскольку они тратят свое время на просмотр роликов, но не получают выгоды. Мы пошли другим путем и создали модель, при которой клиенту начисляют небольшую сумму за просмотр каждого рекламного блока. В результате ежемесячный счет за звонки сокращается.

Плата абонентам за просмотр роликов — одна из особенностей, благодаря которой мы смогли установить низкие расценки на звонки. Она позволяет нам работать по ряду направлений в убыток, не уходя при этом в минус. Конечно, свою роль сыграли и контакты с партнерами по всему миру — постепенно нам удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество.

Мы надеялись, что выгодных тарифов будет достаточно, чтобы привлечь клиентов. Но оказалось, что потребители ничего не знают об этом бизнесе. Вокруг IP-телефонии сформировалось немало мифов — многих отпугивает стоимость и сложность подключения.



В интернете часто пишут, что придется покупать дорогое оборудование и привлекать специалистов для настройки. Это действительно так, если оборудовать облачной телефонией большой офис и настраивать работу кол-центра.



Стало понятно, что обычные пользователи не входят в целевую аудиторию — предполагается, что всем хватает соцсетей и мессенджеров, а для звонков из других регионов достаточно подключиться к Wi-Fi. На практике доступный Wi-Fi встречается не везде, а расценки на мобильный трафик в той же Европе пугают.



К тому же часто возникают сложности с коммуникацией из-за отсутствия стандартизации: люди пользуются разными мессенджерами и не всегда понятно, есть ли у человека доступ к условному Viber или Telegram. Например, вы звоните в Viber и слышите гудки: пользователь просто не берет трубку, разлогинился в приложении или у него нет доступа к интернету?

VoIP-системы предлагают сперва позвонить через мессенджер, но если звонок не проходит, то его автоматически переводят на мобильный или стационарный телефон.

В общем, нам стало понятно, что ниша виртуальной телефонии для обычных пользователей не занята. К тому же стали набирать популярность софтфоны — полностью виртуальные телефоны, которые запускаются через приложение или браузер, а специальное оборудование в принципе не требуется.

Приемы виртуального взлома: хакеры и DDoS-атаки

На отладку бизнеса у нас ушло несколько лет. Казалось, что VoIP-системы уже широко распространены и трудностей не возникнет. Но мы ошибались. Первая проблема — поиск надежных партнеров во всех странах присутствия, а сейчас мы охватываем более 40 стран. Также нужно было наладить систему страхования вызовов, организовать биллинг и при этом настроить гибкие тарифы, которые оперативно можно поменять в случае, если оператор в стране скорректирует цены.



Это стандартные задачи, которые стоят перед любой компанией на рынке IP-телефонии. Но все они требуют дополнительных вложений, а мы были ограничены в деньгах. Часть сервисов мы решили разрабатывать сами с нуля, чтобы сэкономить.



Ко всему прочему мы столкнулись и с другими трудностями. Так, в какой-то период на наши серверы ежедневно совершались DDoS-атаки. Мошенники постоянно пытались взломать систему, вывести деньги или украсть данные. Хакеры находили слабые места и били в них. Большой ущерб нам нанесли потери по бонусным деньгам, которые мы перечисляли клиентам.

Приходилось работать круглосуточно, чтобы непрерывно мониторить ситуацию и защищать средства абонентов и весь продукт в целом. Несколько лет у нас ушло на разработку мощной антифрод-системы, которая бы защитила виртуальные счета клиентов от взлома. Впоследствии ей даже заинтересовались другие компании, но мы пока решили не предоставлять к ней доступ.

Перспективы: неисследованные ниши и рост рынка

VoIP-системы начали широко применяться еще в 90-е годы. Но первое время почти никто не понимал, зачем это нужно, да и качество интернет-звонков оставляло желать лучшего. Только потом, когда домашний интернет стал более надежным, на рынке появились приложения-софтфоны, качество улучшилось, и VoIP-телефония вновь начала набирать популярность.

Сегодня нашими услугами пользуются более 2 млн человек ежемесячно — как в России, так и за рубежом. Выручка компании за первые три месяца 2020 года составила около 15 млн рублей.

Мы нашли свою нишу, но нужно понимать, что это не единственный сценарий применения технологии. IP-телефонию использует малый и крупный бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Это выгодно, поскольку, по статистике, предприятия могут сэкономить до 75% на связи за счет VoIP-систем. Тем более сейчас, когда все массово переходят на удаленку, спрос на виртуальную телефонию растет.

По прогнозам аналитиков, к 2021 году глобальный рынок одних только VoIP-решений вырастет до $140 млрд.

При этом все чаще софтфонами пользуются частные потребители, а не только предприниматели и сотрудники компаний. Почему это происходит? Во-первых, люди стали больше путешествовать, но при этом услуги существующих мобильных операторов в роуминге все еще обходятся слишком дорого, а доступ к быстрому мобильному интернету пока есть не везде (да и, опять же, обходится он недешево). Во-вторых, мессенджеров стало слишком много и из-за этого часто возникают проблемы с коммуникацией.



В ближайшее время мы планируем превратить VoipScan в суперприложение с элементами финтеха. На деньги, которые хранятся у клиентов на счету, будут начисляться проценты, а также мы хотим ввести кешбэк. За счет этого клиенты смогут не только звонить бесплатно, но и оплачивать покупки у компаний-партнеров. По сути, мы строим экосистему — к этому сейчас движется весь мир.



Как получить максимум

Мы советуем верить в свою идею, никогда не сдаваться, постоянно мониторить рынок в поисках незакрытых потребностей пользователей и действовать быстро, как только ее обнаружили.



Вот несколько конкретных рекомендаций, которые мы бы отправили самим себе в прошлое:

Идите от запроса пользователя, изучите рынок, найдите незанятые ниши и сформируйте выгодное предложение. Определитесь с целевой аудиторией и настройте таргетинг. Найдите надежных партнеров. Выявите уязвимости продукта и создайте антифрод-систему. Всегда ищите, как и куда можно развить существующий продукт, никогда не останавливайтесь.

Фото на обложке и в материале: Unsplash