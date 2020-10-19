Защита голосов на выборах в США и борьба с контрафактным алкоголем: блокчейн-дайджест
Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.
Выпуск #11
Блокчейн на выборах президента США, ЦБ тестирует цифровой рубль, $1,7 трлн для мировой экономики за счёт блокчейна до 2030 года, блокчейн для контроля за алкоголем в Китае, блокчейн-система для банков в Италии и ещё две блокчейн-новости прошедшей недели.
Результаты президентских выборов в США будут записаны на блокчейне
Блокчейн-энциклопедия Everipedia заключила соглашение с Associated Press – главной организацией, занимающейся подсчётом голосов на выборах в США. В качестве блокчейна в Everipedia используется EOS, данные голосов будут криптографически подписаны и записаны в блокчейн.
Использование блокчейна добавит дополнительный уровень верификации на выборах и позволит повысить степень защищённости данных. Как отмечают ряд экспертов, необходимость в блокчейне на американских выборах давно назрела, а применение блокчейна на таких выборах станет значительным толчком к намного более массовому внедрению блокчейна в экономике.
ЦБ РФ протестирует «цифровой рубль» с коммерческими банками в 2021 году
В проекте уже заинтересованы такие банки как МКБ, Промсвязьбанк, «Зенит» и ДОМ.РФ. Инфраструктура для кошельков держателей цифрового рубля будет разработана специалистами ЦБ РФ, обслуживанием будут заниматься банки.
В ЦБ отметили, что цифровые рубли могут обмениваться на обычные, и как третий тип средств после наличных и безналичных использоваться для получения зарплат и пособий.
Переход к новой системе позволит снизить комиссию за транзакции. Разработчики проекта предполагают, что актив будет столь же ликвидным, как наличные, но при этом будет обладать высокой степенью отслеживаемости и сможет использовать технологию смарт-контрактов. Информация о транзакциях – о получателе и назначении платежа – будет доступна регулятору и банкам.
Пока создание «цифрового рубля» находится на достаточно раннем этапе, однако технология имеет много общего с блокчейном. Если она будет реализована, это должно снизить стоимость переводов и повысить контроль использования средств в бюджетных организациях. При этом о транзакциях населения будет больше информации и у банков, и у государства. Разработкой цифровых валют, дополняющих основную, также занимаются ЦБ всё большего числа стран мира.
ЦБ Азербайджана применил систему идентификации на базе блокчейна IBM
Система BankID на базе блокчейна Hyperledger Fabric, разработанная IBM, позволит компаниям и населению страны дистанционно открывать счета в банках и заказывать банковские карты. Ожидается, что в перспективе система также позволит получать кредиты. К BankID вскоре должны подключиться государственные и частные организации.
Использование блокчейна для оказания финансовых услуг – одна из ключевых сфер применения этой технологии, которая позволяет снизить риски мошенничества и ошибок как непосредственно в транзакциях, так и при выстраивании цепочек поставок между государственными заказчиками и коммерческими поставщиками.
Отчёт PwC: внедрение блокчейна может дать до $1,7 трлн мировой экономике до 2030 года
Специалисты консалтинговой компании изучили перспективы внедрения блокчейна в различных отраслях разных стран мира и оценили возможный совокупный экономический эффект на ближайшие 10 лет.
Совокупный эффект для мировой экономики составит 1,4% мирового ВВП.
Из $1,76 трлн основная часть – $0,96 трлн – придётся на отслеживание происхождения и движения товаров, $0,43 трлн придётся на платежи и финансовые инструменты, $0,22 трлн – на защиту персональных данных, $0,07 трлн – на разрешение споров по контрактам и автоподписание через смарт-контракты, $0,05 трлн – на программы лояльности и вовлечение пользователей.
В разрезе по странам $440 млрд придётся на Китай, $407 млрд – на США, по $72 млрд – на Великобританию и Японию, $58 млрд – на Францию, $25 млрд – на Италию и $24 млрд на Испанию, $18 млрд – на Швецию.
VeChain заключила партнёрство с поставщиком смарт-меток Ubique Tag для борьбы с контрафактным алкоголем
Компания Ubique является одним из крупнейших в мире производителей RFID-меток и вторым по размеру производителем EAS-меток. Партнёрство позволит компаниям значительно сократить количество контрафактного премиального алкоголя в Китае. Как на бутылки, так и на коробки будут наноситься QR-коды, информация по которым будет сверяться и записываться в блокчейн от VeChain. Утверждается, что это первое решение в части двойного контроля в своём роде.
Использование блокчейна для борьбы с контрафактным (прежде всего, премиальным) алкоголем – один из наиболее наглядных и эффективных кейсов применения этой технологии.
Второй по размеру железнодорожный оператор Канады подключился к логистической блокчейн-платформе TradeLens
Канадская тихоокеанская железная дорога (Canadian Pacific Railway) станет использовать международную платформу TradeLens для ускорения документооборота и повышения эффективности цепочек поставок. Платформа позволит различным участникам цепочек поставок – грузоотправителям, таможне, получателям, операторам вагонов, бенефициарам и другим сторонам – до 90% сократить финансовые и временные издержки, связанные с документооборотом.
TradeLens – многообещающая международная блокчейн-платформа от IBM, запущенная в 2018 году преимущественно для международной логистики. Каждый год платформа расширяет круг своих партнёров в различных странах мира. Отмечается, что в год платформа обрабатывает уже более 700 млн отдельных документов.
42 итальянских банка подключились к блокчейн-системе для банковских сверок Spunta
Таким образом общее число банков страны, использующих эту систему, достигло сотни.
Система Spunta на базе R3 Corda позволяет банкам значительно быстрее проводить сверки счетов для межбанковских расчётов – с 30-50 дней время сокращается лишь до двух дней. При этом система также позволяет выявлять ошибочные транзакции и даёт информацию об истории транзакций.
Фото на обложке: Unsplash
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