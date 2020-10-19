Защита голосов на выборах в США и борьба с контрафактным алкоголем: блокчейн-дайджест

Блокчейн на выборах президента США, ЦБ тестирует цифровой рубль, $1,7 трлн для мировой экономики за счёт блокчейна до 2030 года, блокчейн для контроля за алкоголем в Китае, блокчейн-система для банков в Италии и ещё две блокчейн-новости прошедшей недели.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

Результаты президентских выборов в США будут записаны на блокчейне

Блокчейн-энциклопедия Everipedia заключила соглашение с Associated Press – главной организацией, занимающейся подсчётом голосов на выборах в США. В качестве блокчейна в Everipedia используется EOS, данные голосов будут криптографически подписаны и записаны в блокчейн.

Использование блокчейна добавит дополнительный уровень верификации на выборах и позволит повысить степень защищённости данных. Как отмечают ряд экспертов, необходимость в блокчейне на американских выборах давно назрела, а применение блокчейна на таких выборах станет значительным толчком к намного более массовому внедрению блокчейна в экономике.

ЦБ РФ протестирует «цифровой рубль» с коммерческими банками в 2021 году

В проекте уже заинтересованы такие банки как МКБ, Промсвязьбанк, «Зенит» и ДОМ.РФ. Инфраструктура для кошельков держателей цифрового рубля будет разработана специалистами ЦБ РФ, обслуживанием будут заниматься банки.

В ЦБ отметили, что цифровые рубли могут обмениваться на обычные, и как третий тип средств после наличных и безналичных использоваться для получения зарплат и пособий.

Переход к новой системе позволит снизить комиссию за транзакции. Разработчики проекта предполагают, что актив будет столь же ликвидным, как наличные, но при этом будет обладать высокой степенью отслеживаемости и сможет использовать технологию смарт-контрактов. Информация о транзакциях – о получателе и назначении платежа – будет доступна регулятору и банкам.

Пока создание «цифрового рубля» находится на достаточно раннем этапе, однако технология имеет много общего с блокчейном. Если она будет реализована, это должно снизить стоимость переводов и повысить контроль использования средств в бюджетных организациях. При этом о транзакциях населения будет больше информации и у банков, и у государства. Разработкой цифровых валют, дополняющих основную, также занимаются ЦБ всё большего числа стран мира.