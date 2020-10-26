Сертификаты для швейцарских часов и продажа электроэнергии напрямую: блокчейн-дайджест

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.



В Баварии тестируют блокчейн-платформу для торговли электроэнергией

Платформа Pebbles, созданная при участии Siemens и немецких компаний и университетов, позволит энергетическим компаниям напрямую продавать электроэнергию потребителям без вовлечения посредников и организаций ЖКХ, а также продавать энергию для заряда электромобилей. Блокчейн-разработки ведутся в Siemens с 2018 года.

У использования блокчейна для распределения электроэнергии и управления расчетами по оплате много преимуществ, это одно из перспективных направлений внедрения технологии. Благодаря ему возможны децентрализованное управление энергоресурсами (небольшие поставщики с собственными солнечными или ветряными электростанциями могут подключаться в общую сеть и отслеживать движение своей энергии), и более эффективное управление потреблением электроэнергии, что позволит избавиться от посредников и сделать стоимость энергии ниже для конечного потребителя.





SK Telecom запустила решение на блокчейне для хранения документов

Южнокорейский телеком-оператор SK Telecom анонсировал запуск системы SK Wallet на блокчейне для хранения и управления цифровыми государственными сертификатами. Решение обеспечит выпуск, хранение и обмен цифровыми копиями документов с государственными и частными учреждениями. Доступ к документам будет происходить через мобильное приложение.

SK Telecom поддерживает 13 типов электронных документов, в планах расширение списка до 100 типов, включая налоговые выписки.

Главным преимуществом нового решения выступает возможность отказаться от выдачи различных бюрократических документов (справок, свидетельств, выписок) в бумажном формате и полностью перевести их в мобильные приложения. Это сократит риски инфицирования людей из-за посещения учреждений и контактов через документы. Блокчейн обеспечит защищенность личных данных и неизменяемость документов.





Сертификаты подлинности премиальных часов на блокчейне Ethereum

Breitling, производитель премиальных швейцарских часов, в сотрудничестве с Arianee использует блокчейн Ethereum для цифровизации сертификатов подлинности. Новым часам бренда Breitling будет присвоен уникальный цифровой сертификат, содержащий серийный номер изделия и дату активации гарантии, который будет находиться в зашифрованном электронном кошельке. Представители компании отмечают, что сертификат не будет привязан к персональным данным клиентов.

Кейс можно назвать классическим примером применения блокчейна — для подтверждения подлинности товара премиальной категории.





Чилийские судоходные компании разработают платформу для отслеживания грузоперевозок

Судоходные компании и портовые операторы разрабатывают платформу Global Shipping Business Network (GSBN), которая позволит оформлять грузы, обеспечит прозрачный обмен данными и отправку транспортных накладных. Платформа упростит документооборот и ускорит взаимодействие между участниками логистической цепочки.

Это решение аналогично упоминавшейся ранее платформе TradeLens от IBM/Maersk и позволит до 90% сократить административные расходы при оформлении грузов и в разы сократить время на их оформление, что ускорит доставку для конечных получателей.

В последние годы все больше игроков рынка представляют свои блокчейн-платформы для отслеживания международных грузоперевозок — уже можно говорить о начале конкуренции блокчейн-решений в этой сфере.





Японский банк запустит систему цифровой идентификации на блокчейне

Mizuho Bank и эмитент кредитных карт JCB запустят систему цифровой идентификации с использованием блокчейна, разработанного Fujitsu Laboratories. Организаторы пилотного проекта сообщили, что компании смогут безопасно обмениваться корпоративными данными, которые хранятся на облачной платформе Fujitsu. Тестирование системы займет около четырех месяцев и затронет более 100 сотрудников банка.

В случае успешного испытания система позволит быстрее оценивать надежность сторон сделки, что важно для применения технологии в бизнесе.





В Китае проводят первое финансирование складских расписок на основе блокчейна

В Китае в нефтехимической отрасли осуществили первую в истории транзакцию на блокчейне по финансированию залога с использованием цифровых складских свидетельств, что позволило минимизировать затраты для малых и средних предприятий отрасли. Использование блокчейна сократило время обработки заявки менее чем до одного дня, а затраты при этом сократились на 40%.

Применение блокчейна в этом случае позволяет ускорить процесс получения финансирования (что критично для малого и среднего бизнеса) и бороться с распространенной практикой подделки складских расписок.





Mphasis и R3 разрабатывают решения для платежей и финансирования на основе блокчейна

Индийский ИТ-разработчик Mphasis в сотрудничестве с R3 создают инновационные платежные и финансовые решения на базе блокчейна. Цель компаний — ускорить ALTATM, экосистему цифровых платежей и финансирования цепочек поставок. Клиенты Mphasis получат доступ к набору платежей следующего поколения, оборотного капитала и услуг обмена валют, которые можно легко развернуть на платформе Corda.

Блокчейн R3 Corda — платформа, которая является одним из стандартов отрасли, и появление новой финансовой экосистемы на ее основе еще раз подтверждает статус одного из главных блокчейнов для финтеха.





Исследование

Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах продолжается, мировая конкуренция на поле блокчейна усиливается, а границы между финансовыми организациями будут все больше стираться. Российская аналитическая компания Mindsmith совместно с Clifford Chance провела крупное исследование тенденций в развитии блокчейн-рынка, в котором выделила 18 ключевых выводов. Вот некоторые:

Несмотря на сокращение числа публичных блокчейн-продуктов, интерес к блокчейну не снижается, но становится более осторожным и закрытым;

Различные финансовые организации по-разному взаимодействуют с технологией (например, фокусируясь на патентовании или применении на практике), что отражается в стратегии компаний и стратегии стран (патентование и исследования в одних странах и активные инвестиции в других);

Между США и Китаем усиливается конкуренция в сфере блокчейна, центром блокчейн-революции остаются США;

На фоне снижения маржинальности банковского бизнеса обостряется блокчейн-конкуренция между банками, финтех-организациями и провайдерами услуг.

Во многих странах формируются монополисты в сфере внедрения и применения блокчейн-технологий;

Утилитарно блокчейн все больше используется для обеспечения информационной безопасности;

Формируется запрос на развитие кросс-блокчейновых решений, стыкующих системы из различных блокчейнов;

Роль платежных систем, финтех-провайдеров и страховых компаний благодаря блокчейну существенно возрастает, при этом большой потенциал блокчейна в страховании только начинает раскрываться.





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