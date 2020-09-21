Время действовать: как открыть стартап в швейцарской Криптодолине

Владимир Сметанин, CEO компании Newcent AG, которая два года назад открылась в Цуге, рассказывает о подводных камнях работы в Криптодолине.

В Швейцарии одна из лучших экосистем в сфере финтеха, криптовалют и блокчейна: низкие налоги, сплоченное комьюнити стартаперов, мощная поддержка технологий со стороны государства и лояльное к криптовалютам законодательство. Но так ли просто развивать бизнес в Швейцарии?

По данным PricewaterhouseCoopers, каждый одиннадцатый финтех-стартап на планете основывают в Цуге. В Швейцарии самое прогрессивное законодательство относительно криптовалют и блокчейна, сложившаяся экосистема, лучшая защита интеллектуальной собственности. Ethereum, Tezos, Lykke, Polka Dot вышли именно из Криптодолины.

Два года назад мы переехали в Швейцарию, чтобы развивать финансовый проект Newcent. Мы — финансовая компания, которая работает с крупными (от $50 тыс.) сделками по брокериджу цифровых активов и физических металлов, сервис для профессиональных инвесторов — обеспечиваем процедуры АМЛ/KYC и прозрачный репортинг.

Я расскажу о подводных камнях работы в Швейцарии и о неочевидных моментах, с которыми мы столкнулись в процессе. Возможно, наш опыт будет полезен другим FinTech-компаниям.





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Дорогой вход: открытие счета и административные расходы

Открывая бизнес в Швейцарии, будьте готовы к значительным тратам. Для сравнения: стартовый капитал для учреждения ООО в России — 10 тыс. рублей, в Швейцарии минимальный уставной капитал GmbH (ООО) — 9-10 тыс. CHF (швейцарских франков), то есть около 700 тыс. руб. Разница в 70 раз!

Прибавим к уставному капиталу создание и обслуживание юридического лица в первый год и получим минимум 20-25 тыс. CHF. То есть 1,5-2 млн рублей за открытие и обслуживание юрлица в год. Такой входной билет для некоторых компаний во время пандемии стал слишком дорогим.

Минимальный стартовый капитал для создания акционерной компании — это 100 тыс. швейцарских франков, а для финансовой компании — 200 тыс. франков.

В Швейцарии очень дорогие адвокаты. Консультации с местными юристами и подготовка учредительных документов обойдутся в 4-7 тыс. CHF (300-600 тыс. рублей).

Сейчас у нас уже есть проверенные адвокаты и агенты, которые могут провести регистрацию счета и юрлица быстрее и дешевле. Однако на старте их не было, мы заплатили за все по полной программе.

Например, мы пользовались услугами PricewaterhouseCoopers. Это агентство из «большой четверки»: оно помогало нам с регистрацией компании, получением лицензии, открытием счетов в банках (для юрлиц это очень сложная процедура). Их услуги, конечно, требовали значительных вложений.





Высокие зарплаты

В Швейцарии сейчас самые высокие зарплаты в мире. Средняя зарплата по стране — около 7 тыс. CHF (600 тыс. рублей). Садовник получает 5 тыс. CHF (400 тыс. рублей). Зарплата сотрудников из банковской сферы начинается от 8-10 тыс. CHF (600-800 тыс. рублей). Такую зарплату получает молодой специалист со стажем 3-4 года.

При этом крупные компании конкурируют за эти кадры. Поэтому крайне важно создавать наиболее технологичные проекты, которые требуют минимального количества сотрудников в штате. Знаю нескольких инвесторов, для которых существует критерий, влияющий на решение по инвестициям: не больше двух сотрудников на 1 млн. швейцарских франков выручки.





Конкуренция

При выходе на европейский рынок вы должны понимать, что теперь вашими конкурентами будут предприниматели из лучших компаний финансового сектора. Они обслуживают своих друзей-товарищей, бывших коллег в этой отрасли.

Продать что-то швейцарцу достаточно трудно: я с ним в одну школу не ходил, швейцарского диалекта не знаю. Мы объективно не можем конкурировать. Это как в Coca-Cola продавать Herschi Cola.

Однако вполне возможно из прозрачной и безупречной Швейцарии продавать услуги на другие рынки: в Россию, страны СНГ, Азию, Восточную Европу, Латинскую Америку. Поэтому многие россияне и белорусы открывают компании в Швейцарии, но продолжают жить в своих странах. Так они используют правовую и регуляторную инфраструктуру Швейцарии, а продают эти услуги в другие страны.





Плюсы работы в Криптодолине

Низкие налоги, государственная поддержка криптоотрасли, лояльное и стабильное регулирование, а также активное комьюнити — это основные выгоды, которые получает бизнес при переезде в Швейцарию.





1. Комьюнити

До пандемии каждую вторую пятницу месяца вся Криптодолина встречалась в офисе Crypto Valley. Криптопятницы были абсолютно бесплатными. За два-три часа можно было узнать, кто чем живет, куда идет рынок, кто над чем работает, кто как думает, как развивается. Когда началась пандемия, в рамках Криптопятниц консультанты рассказывали, какую табличку заполнять на финансовую помощь, кому и какую помощь можно получить от государства.





2. Налоги и поддержка государства

Цуг считается налоговым раем. Федеральный налог на прибыль составляет 8,5%, НДС — 8%. Но самое интересное — как государство поддерживает FinTech- и криптовалютные проекты.

Когда началась первая волна пандемии, швейцарское правительство предложило всем компаниям Швейцарии финансовую помощь, и криптопроекты, конечно, вошли в список кандидатов.

Нам прислали по мэйлу страницу с вопросами: название компании, банковский счет, выручка за прошлый год и выручка сейчас. Это была заявка на финансирование.

Ее нужно было подписать и отправить в свой банк. Банк в течение трех часов принимал решение. При положительном решении деньги поступали на счет в течение четырех часов. Многие знакомые компании получили так финансовую помощь. Мы, кстати, тоже заполнили анкету, но денег не получили, потому что выручка за кризисный месяц у нас была сравнима с полугодовой выручкой в 2019 году.





3. Сервис

Есть иллюзия о великом американском и европейском сервисе. На бытовом уровне здесь нет такой клиентоориентированности, к которой мы привыкли в России. Когда я первый раз поехал в США, я был удивлен тем, что американские рестораны и отели не сравнить с московскими.

Поэтому не ждите сервиса на привычном уровне. С другой стороны, понимание сервиса и готовность его предоставлять — большое преимущество наших людей.





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Как достичь максимума

Исходя из своего позитивного и негативного опыта смены бизнес-локаций, позволю себе дать три совета начинающим, которые задумываются о переезде в Криптодолину.





1. Не гонитесь за модой на локацию

Есть распространенное мнение, что если у вас большой «общемировой» стартап, то нужно ехать в Калифорнию. А если ты занимаешься криптой — в Швейцарию. Потому что так делают все. Это ошибочное мнение.

Вот пример: в свое время одна IT-компания, к которой я имел отношение, открыла офис в Кремниевой долине. Компания занималась тестированием софта, у нее даже появились первые знаковые клиенты. Но мы совершили стратегическую ошибку. Мы погнались за модой, открывая офис в Долине, а нужно было отталкиваться от локации клиентов и открывать офис в Бостоне или Нью-Йорке — там, где сидят крупные финансовые корпорации и банки, которым нужно тестирование софта в больших масштабах.

В Кремниевой долине гнездятся более прогрессивные компании: они сами пишут софт, сами его тестируют, мы им были не особо нужны. Если у вас есть идея, надо очень четко разобрать: кто ваш клиент, где он находится, какую задачу вы решаете. И если это FinTech — взвесьте возможность открываться в Швейцарии, но подумайте и о том, где будут находиться ваши клиенты.





2.Оценивайте экосистему в целом

Если у вас прогрессивный стартап или просто FinTech-проект, то для выбора локации главное — экосистема: другие компании, клиенты, потребители, инвесторы, законодательство.

Обычно выбирают между Сингапуром, Кремниевой долиной, Азией, Лондоном, Ирландией. Важно изучить специфику всех регуляторов, выбрать подходящие лицензии, оценить свой капитал (смотри пункт про расценки в Швейцарии) и уже на основе этих факторов выбирать локацию.

Важно понимать, на каких рынках вы будете работать: внутри Европы, Азии, США. Если Европа, то Швейцария, Ирландия, Великобритания — хорошие локации. Можно базироваться в Англии и Швейцарии и обслуживать весь мир. Если у вас в планах только Европа — то нужна локация в ЕС: Лихтенштейн или Прибалтика. Мы в свое время выбирали между Сингапуром и Швейцарией — странами с самыми развитыми системами поддержки криптовалюты.





3. Опирайтесь на свои сильные стороны

Поработав в России и Европе (и побывав много раз в США), я могу сравнивать российских и западных предпринимателей. К чести наших — для большинства русских предпринимателей нет невозможных задач. Чаще всего это уникальные люди, профессионально выросшие в сложнейшей среде и обладающие прекрасным набором компетенций для работы на развитых рынках: например, у них есть фундаментальное образование и умение решать проблемы в режиме нон-стоп.

Предприниматели из России привыкли одновременно развивать старые продукты, создавать новые и при этом отбиваться от проблем. Это опыт, который очень помогает строить бизнес в Европе.

Но нужно учиться и многим другим вещам, которые считаются стандартным базисом в Европе и США, тогда как у нас этого базиса нет.

Я бы подчеркнул вот что: у решения открывать бизнес в Швейцарии, безусловно, есть свои сложности и свои плюсы. Швейцария — страна с высоким порогом входа (в самых разных смыслах) для предпринимателей, да и для частных лиц. Но если ваше решение основывается на понимании, что вам важны прекрасно развитая финтех-инфраструктура, комфортная налоговая система, комьюнити и поддержка государства, то Криптодолина может оказаться идеальным местом для вас.





