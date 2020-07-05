«Идеально для интровертов»: история о жизни и работе в Сингапуре

Ольга Райкес, основатель и совладелец мультисемейного офиса Confideri , рассказывает, как она переехала в Сингапур, открыла там офис и почему это место может стать отличным вариантом для бизнеса.

Вслед за нашими соотечественниками, которые открыли для себя сказочный Бали, мы решили тоже познакомиться с этим островом и отправились туда зимой 2012 года. У нас была стыковка в Сингапуре, где мы провели весь день. Мы не могли предположить, что этот город-государство останется в наших сердцах надолго.

Тогда я и Марат Савелов (управляющий партнер) успешно отработали свои красные дипломы юрфака в юридических фирмах, потом в «Большой четверке» и в SFO одного крупнейшего российского бизнесмена, откуда ушли, чтобы проучиться full-time на МВА и построить свой бизнес.





К моменту поездки в нашей компании работали 10 человек. Мы два года занимались структурированием и управлением активов частных клиентов, в основном состоятельных семей, и потому искали уникальные географические направления и сервис-лайны.

Прогуглив рынок корпоративных и финансовых услуг в Сингапуре, мы назначили несколько встреч с местными сервис-провайдерами и юристами и поняли, что он может стать достойной альтернативой Кипру как юрисдикции для парковки структур и финансов для российских клиентов.

В то время уже звучали тревожные сигналы от Европейской «тройки» и было понятно, что кипрские банки не протянут долго в таком фривольном режиме.

Из поездки мы вернулись с сингапурской компанией и четким намерением развивать наш бизнес в Юго-Восточной Азии. Кто-то из клиентов готов был рискнуть вместе с нами, но было много тех, кто выбирал «стабильность» и доверие наемному кипрскому банкиру, в руках которого клиент держал все активы, невзирая на здравый смысл и предупреждения от европейских финансовых регуляторов.

Все изменилось в один день, когда грянул кипрский банковский кризис.

Заказы на 100+ корпоративных структур за один день, на которые клиенты пытались переставить деньги и потом сожалели о том, почему не послушали нас раньше.

Мы стали часто летать в Сингапур, и корпоративно-финансовый бизнес рос так, что через год мы приняли решение переехать туда, а через два года уже получили премию Spear’s Russia Wealth Management Awards за «Русский прорыв на Восток».





Про образование

Сингапур открыт только для лучших умов. Чтобы там жить и работать, нужно доказать, что ты будешь полезен этому государству.

С разрешением на работу (ЕР — employment pass) для иностранцев все очень сложно. Я знаю людей с дипломами ведущих мировых вузов и очень приличным track record в работе, которым отказывали в получении ЕР. Они проходили через апелляцию (не всегда успешно).

В Сингапур едут не за мечтой, а за реализацией конкретного плана.

Окончание вуза в Сингапуре не дает никаких преимуществ. Бывший отличник из Кембриджа с многолетним опытом работы в крупнейших банках мира вполне может проиграть молодому ученому с менее претенциозным дипломом, но большим планом по R&D в стратегических сферах.

Местные жители часто получают высшее образование в Австралии и возвращаются работать домой. Это как для нас учиться в Европе.

В ближайшие несколько лет после пандемии мир изменится так, что не будет иметь значение, кем ты был до изоляции, важно будет — как ты проявишь себя в новом мире. А новый мир примет не всех, как и Сингапур.

Закрытый круг

В Сингапуре круг общения у всех экспатов связан с работой. Живя там, люди не создают глубоких доверительных отношений, потому что все приезжают на год или три максимум.

Социальное общение в Сингапуре напоминает общение в online: казалось бы, вы рядом, разговариваете, смеетесь, но между вами как будто стеклянная стена или экран, который можно выключить, и ничего не изменится. Настоящие — неслучайно глубокие — связи переживут этот формат и тем больше будут цениться и останутся в сердцах.

Сингапур идеально подходит для жизни и работы интровертов. Поэтому там и процветают компании в секторах, требующих большой концентрации мысли сотрудников — научные исследования и разработки, IT, финансовые компании. Это рай для аналитиков и виртуального бизнеса.

Любой компании, которой нужны большие производственные площади, делать там нечего.

Государство очень маленькое, земля и недвижимость переоцененная. Поэтому свое производство сингапурский бизнес переносит в соседние страны — Индонезию и Малайзию.





Жизнь по пропускам

В Сингапуре жить без местного счета практически невозможно, а чтобы его открыть, нужно встать на учет финансовой системы, у которой есть на вас полное досье. Она ведет контроль за жизнью любого гражданина и бизнеса.

Red flag в этой системе закрывает все двери и окна для полноценной жизни — это как QR-код электронного пропуска для перемещения по городу, который не работает.

Ощущать себя частью электронной базы данных вы начинаете с момента въезда в Сингапур по резидентной карточке и до момента выезда. По прилете не нужно стоять в длинной очереди на паспортный контроль. За три минуты можно пройти по резидентной карточке через турникет. К личному «учетному номеру», который получаете при одобрении резиденции, привязывается все — от SingPass и телефона до дисконтных карт в магазинах.





Вывод

Время жизни в Сингапуре стало одной из самых эффективных инвестиций в моей жизни. Я думаю, что сейчас многие задумаются о том, где бы они хотели жить. Для многих вопрос о выборе second home для бизнеса и жизни будет актуален.

Точно могу сказать — выбирайте то место, где вы смогли бы жить в самом худшем сценарии — в самоизоляции. Если вы нацелены на личностный рост и развитие бизнеса, произойдет именно этот сценарий.

Переезд — это всегда добровольная самоизоляция от того, какую роль ты играл на привычном месте. Это превращение в новую версию себя и новую версию своего бизнеса.

Опыт жизни и работы в другой стране должен быть в жизни каждого — это та самоизоляция, из которой совершенно точно каждый вернется обновленным, с другими границами и горизонтами.





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