Делаем блогерство своей профессией: с чего начать и как получить первую рекламу

Все больше людей рассматривают блог не просто как хобби, а как стабильный и даже основной источник заработка. Юлия Бозина, автор кулинарного блога «Сладкий персик» , за год с небольшим освоила почти все площадки, включая «Яндекс.Эфир», который этой весной стал доступен для профессиональных видеоблогеров. В этой колонке Юлия рассказывает, как сегодня развить блог с нуля и сделать его своей работой.

Как я начала вести блог

После переезда в новую квартиру у нас с мужем не хватило денег на ремонт кухни, поэтому почти два года всю еду (завтраки, обеды и ужины) приходилось готовить в мультиварке — готовка была настоящим ужасом. Когда кухня наконец появилась, оказалось, что готовить мне очень нравится, особенно выпечку. Тогда, чуть больше года назад, и возникла идея записывать рецепты.

Многие не решаются начать вести блог, потому что хотят сперва купить оборудование, научиться снимать качественные видео, а уже потом их куда-то выкладывать. Но в блогерстве важно учиться на собственном опыте.

Я начала с простых видео-рецептов для Instagram. У меня не было никаких специальных знаний или инструментов, я снимала трясущейся рукой без штатива.

Постепенно я начала набирать опыт и размещать контент почти на всех существующих площадках: в «Яндекс.Дзене», на YouTube, в TikTok, в «Яндекс.Эфире». Содержательно мой контент везде примерно одинаковый, но под каждую платформу его нужно адаптировать.

Обычно я снимаю исходное видео с рецептом длительностью пять минут в горизонтальном формате, выкладываю на YouTube и в «Яндекс.Эфир». Затем обрезаю ролик до двух-трех минут, добавляю титры и загружаю в «Яндекс.Дзен» вместе с текстовым вариантом. Квадратный ролик длиною в минуту идет в Instagram, а вертикальный — в TikTok.

На разных площадках люди по-разному потребляют контент, поэтому важно смотреть аналитику и рекомендации самой платформы. Например, в «Яндекс.Дзене» у меня набирают больше всего просмотров короткие ролики (продолжительностью до трех минут), а в «Яндекс.Эфир» можно выкладывать более длинные — около 10 минут.





Юлия





Как хобби становится заработком

Есть стереотип, что для заработка в интернете нужно иметь десятки тысяч подписчиков и огромные охваты. На самом деле первую коммерческую работу можно получить относительно быстро. Я начала вести блог в Instagram в апреле 2019 года, и уже в июне стала отправлять производителям предложения: первый товар по бартеру, — сушилку для овощей, — мне прислали, когда у меня было 1,5 тысячи подписчиков.

За полгода блог стал основным источником дохода: суммарно со всех пяти своих площадок я получаю около 90 тысяч рублей.

Обычно доходы от блога складываются из нескольких составляющих. Во-первых, монетизация — деньги, которые платит сама площадка за показы рекламы в вашем контенте. Подключить ее можно, когда блог набирает определенное число просмотров (везде разное) и не на всех платформах: YouTube, «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Эфир» дают такую возможность, Instagram и Telegram — нет.

Во-вторых, нативная реклама — размещение постов от рекламодателей, с которыми вы договариваетесь сами, за деньги или по бартеру. Что из этого будет приносить больший доход, зависит от блога.





Как получить первую рекламу?

На первых этапах важно самому предлагать свои услуги потенциальным рекламодателям.

Выберете бренды, которые связаны с тематикой вашего блога и чей продукт можно прорекламировать нативно. Например, я предлагала сотрудничество производителям кухонной техники и продуктов, а когда стала больше писать на lifestyle-темы, расширила и список рекламодателей. Предлагайте услуги разным компаниям: крупный бренд может заинтересоваться маленьким блогом, а локальный производитель отказать.

Расскажите о себе. Мои первые письма потенциальным рекламодателям были довольно простыми: я просто представлялась, давала ссылки на примеры работ и интеграций, предлагала варианты, как могу рассказать о продукте. Позже я составила красивую презентацию с примерами рекламы и данными об аудитории, но на первых порах это вовсе не обязательно — важно показать рекламодателю, кто вы и как будет выглядеть реклама.

Сформулируйте, чем вы отличаетесь от остальных. Нужно понимать, о чем и для чего вы ведете блог: например, я говорю о себе, что пишу и снимаю не только о еде, но и о доме, то есть мой блог о том, как создать уют — многим компаниям нравится концепция «уюта», они хотят с ней ассоциироваться. Компании больше стремятся сотрудничать с теми блогерами, которые развивают личный бренд и сами присутствуют в кадре.

Рассылайте много предложений. Когда я стала получать первую рекламу, то отправляла по 10 писем в день — обычно на почты, которые указаны в контактах на сайтах. Да, не все компании отвечают, но некоторые могут вспомнить про вас позже, когда сами будут выбирать, где разместить рекламу — например, один из рекламодателей согласился на сотрудничество через три месяца после моего письма.

Блогерская деятельность похожа на предпринимательство. Можно зарабатывать сколько угодно, но при этом постоянно вкладываться в развитие: покупать новое оборудование, свет, обустраивать фон для съемок, снимать студию.

Я зарегистрирована как самозанятая, а последние полгода сотрудничаю с блогерским агентством, которое занимается технической стороной работы — поиском рекламодателей и заключением договоров. Обычно все оформляется официально: только сотрудничества с бартером часто заключаются на словах.





Shutterstock/Netrun78





Как достичь максимума

Что нужно для развития блога?

Общайтесь с другими блогерами. Когда вы ведете блог, у вас нет начальника или наставника, который подскажет, как правильно. Зато другие блогеры в общих чатах обычно готовы помочь или что-то подсказать. Например, о том, что в «Яндекс.Эфире» снизили порог монетизации (ее подключают, когда на всех видео набирается 10 тысяч просмотров), я узнала из общего чата блогеров. Первый такой чат я нашла случайно еще осенью — блогер, которую я читала, приглашала всех присоединиться.

Когда вы ведете блог, у вас нет начальника или наставника, который подскажет, как правильно. Зато другие блогеры в общих чатах обычно готовы помочь или что-то подсказать. Например, о том, что в «Яндекс.Эфире» снизили порог монетизации (ее подключают, когда на всех видео набирается 10 тысяч просмотров), я узнала из общего чата блогеров. Первый такой чат я нашла случайно еще осенью — блогер, которую я читала, приглашала всех присоединиться. Постоянно улучшайте качество. Чтобы начать вести блог, вовсе не обязательно иметь серьезную технику, но нужно работать над качеством. Первые видео я снимала на камеру смартфона, позже купила штатив и установила ProMovie — приложение, которое позволяет получать более качественную картинку.

Чтобы начать вести блог, вовсе не обязательно иметь серьезную технику, но нужно работать над качеством. Первые видео я снимала на камеру смартфона, позже купила штатив и установила ProMovie — приложение, которое позволяет получать более качественную картинку. Выкладывайте контент регулярно. Чтобы попадать в рекомендательные системы площадок, нужно выкладывать видео или посты постоянно — несколько раз в неделю (лучше в будние дни). Чем больше вы будете выкладывать видео, тем быстрее накопите статистику, которую сможете анализировать.

Чтобы попадать в рекомендательные системы площадок, нужно выкладывать видео или посты постоянно — несколько раз в неделю (лучше в будние дни). Чем больше вы будете выкладывать видео, тем быстрее накопите статистику, которую сможете анализировать. Следите за тем, что актуально. Не нужно слепо бежать за трендами, но важно смотреть, какой контент интересен зрителям. Например, в кулинарных блогах актуальны тематические рецепты перед праздниками (Новым годом, Пасхой), потому что люди заранее составляют меню. Обычно я делаю такие рецепты заранее и к самому празднику уже не могу все это есть.

Не нужно слепо бежать за трендами, но важно смотреть, какой контент интересен зрителям. Например, в кулинарных блогах актуальны тематические рецепты перед праздниками (Новым годом, Пасхой), потому что люди заранее составляют меню. Обычно я делаю такие рецепты заранее и к самому празднику уже не могу все это есть. Игнорируйте негативную информацию. Обо всех площадках, на которых вы соберетесь работать, будет множество отрицательных отзывов: о том, что там все по блату и невозможно пробиться. Такие комментарии нужно уметь игнорировать и не ориентироваться на них. Важно продолжать работать, даже если первое время не видишь отдачи. Блог развивается постепенно, поэтому нужно быть готовым вкладывать в него силы.



Фото на обложке: Shutterstock/New Africa

Первое фото предоставлено автором