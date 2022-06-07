«Процесс поступления станет дороже». Российские вузы исключили из Болонского процесса — что это значит?

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Что давало участие России в Болонском процессе

Болонская система упрощала студенческую мобильность, например, бакалавр из одной страны мог поступить на обучение в магистратуру в другой стране. Это было возможно из-за унификации образовательных программ.

Болонская система позволяла достаточно быстро пройти этап эвалюации документов об образовании, в рамках которого как раз и сравнивались образовательные программы, количество затраченных академических часов на изучение предметов, происходил пересчет оценок.

На текущий момент именно на этом этапе могут возникнуть сложности при поступлении, если стандарты страны или вуза, куда захочет поступить абитуриент, будут сильно отличаться от того, что будет представлено в российском дипломе. Это же будет касаться и иностранных студентов, которые захотят поступить в российские вузы.

Как теперь будет выглядеть образовательный процесс

Изменится ли число лет обучения в вузе или степени, которые получают студенты (бакалавр, магистр)?

В настоящий момент сложно говорить про изменения в образовательном процессе, так как публикации стратегических планов по тому, как именно будет выглядеть российская образовательная система, не было.

Можно предположить, что в ближайшие два года резких перемен не произойдет. Это обосновывается тем, что внести настолько серьезные изменения в текущие процессы достаточно сложно.

Нужно разработать не только стратегию и новые программы по всем направлениям, но и новые системы аккредитации вузов. Подобные процессы невозможно провести быстро.

Будут ли российские дипломы признавать за рубежом?

И будут ли признавать те дипломы, которые были получены до исключения России из процесса

Сейчас открытых комментариев, которые могли бы подтвердить, что иностранные вузы откажутся признавать российские дипломы, — не было. Поэтому на июнь 2022 года говорить о том, что российские дипломы больше не принимаются в иностранных учебных заведениях, нельзя.

Более того, выход из Болонской системы не закроет студентам из России возможность поступить в зарубежные вузы. Но процесс определенно станет сложнее.

Насколько трудозатратным он будет, остается непонятным. Например, уже сейчас можно говорить о том, что студентам с российским образованием понадобится больше времени на согласование научных степеней и зачетных единиц. Процесс поступления станет более дорогим: студенту придется несколько раз выезжать за границу для сдачи экзаменов и оформления документов.

Особенно это касается ситуации с IELTS и TOEFL, которые в настоящий момент невозможно сдать на территории Российской Федерации. При этом английский язык все также остается обязательным требованием для поступления в вузы Европы, США, Канады и Азии.

Поэтому если студент планирует поступать в иностранный университет, то тянуть с изучением иностранного языка до последнего момента не стоит, так как подготовка к подобным экзаменам занимает от 6 до 12 месяцев.

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