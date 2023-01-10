12 признаков того, что вы стали жертвой боссинга — и как с этим бороться

Виктория Моисеева, психолог-консультант и редактор «Психодемии» , вместе с экспертами объяснила, как выявить нездоровые отношения с начальством и разрешить эту проблему. Среди кейсов — случай, когда руководитель полностью поменял свое поведение к подчиненному.

Если на работе вас постоянно преследует мысль, что вы никчемный сотрудник, причина может быть в неэкологичной коммуникации с начальством. И с подобными абьюзивными отношениями на работе столкнулись уже 31% россиян.

Что вообще такое абьюз и боссинг?

«Абьюз» не ограничивается отношениями на работе и только психологическим насилием. А «боссинг» — уже более узкое проявление абьюза, относящееся именно к сфере работы.

Абьюз происходит от английского слова abuse, которое можно перевести как «злоупотреблять, оскорблять, плохо обращаться». Поэтому под абьюзом подразумеваются насильственные действия, которые человек совершает против воли других людей, чтобы обрести над ними власть и контроль.

В абьюзивных отношениях есть две стороны: агрессор и жертва, которая находится в какой-либо зависимости от агрессора (иерархической, финансовой, физически слабее).

Важно, что абьюз носит повторяющийся систематический характер.

В этой статье я фокусируюсь на боссинге — абьюзивном поведении начальника по отношению к сотруднику.

Как отличить боссинг от жесткого управления?

Мария Данина

Основательница «Психодемии» и психолог с 17-летним опытом практики

Жесткий стиль управления — это высокие требования к сотрудникам и фокус на результате в противовес фокусу на людях. В корпоративной культуре с жестким стилем управления от сотрудника требуют много и пристально следят за качеством исполнения, но все это может и должно сопровождаться:

открытостью,

предоставлением всех необходимых для реализации задачи ресурсов,

поощрением за хорошо проделанную работу,

адекватной обратной связью.

Жесткий стиль управления может быть уважительным и человечным, но в отличие от боссинга он не подразумевает психологического насилия и хамства.

Боссинг же — нездоровая ситуация, которая приводит к полному выгоранию и разрушению самооценки сотрудника.

Признаки абьюзивного менеджмента

Чтобы понять, что вы столкнулись с боссингом, познакомьтесь с его признаками и проверьте, замечаете ли вы их у себя на работе.

Невосприимчивость к обратной связи

Руководитель перекладывает ответственность за свои ошибки на других людей, никогда не признается в собственных недостатках и ищет способы лишний раз подчеркнуть свою значимость.

Газлайтинг

Руководитель отрицает то, что происходило. Вы точно помните, что вам не был поставлен дедлайн по задаче, но руководитель утверждает, что это не так? Если вы постоянно сталкиваетесь с подобными ситуациями, скорее всего, вами манипулируют.

Крики, оскорбления

Кажется, в современном обществе такое поведение недопустимо, особенно на рабочем месте. Но в реальности руководители продолжают кричать на своих сотрудников и оскорблять их. Это говорит о тотальной некомпетентности начальства.

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Деструктивная критика

Вас критикуют так, что по итогу вы не знаете, как исправить ситуацию, и не понимаете сути претензий. Единственный позитивный эффект такой критики — вашему начальнику после нее становится спокойнее.

Пассивная агрессия

Часто агрессия маскируется под вежливым поведением. Вроде бы ничего оскорбительного вам не сказали, а чувствуете вы себя так, словно вас прижали к стенке.

Игнорирование, гостинг ghosting – резкое прекращение общения без предупреждения и объяснения причин

Пропадающий и игнорирующий своих сотрудников руководитель создает не меньше проблем, чем критикующий. Ускользание от просьб и ответов на вопросы — тоже форма эмоционального насилия.

Публичные унижения

Если вас отчитывают публично, это еще более неприятно и неловко, чем личная неконструктивная критика. Такое поведение недопустимо в деловой коммуникации.

Контроль каждого вашего шага

Если вам кажется, что за вами постоянно следят — это плохой знак. Скорее всего, у вашего руководителя есть проблема с доверием к людям и недостаток навыков для обучения и развития сотрудников.

Настраивание коллег друг против друга

В офисе царят сплетни и интриги не хуже, чем в «Игре престолов»? Иногда руководитель создает такие ситуации своими руками, что в итоге разрушает коллектив и снижает его эффективность.

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Неуважение к границам

Один из главных признаков абьюзивного менеджмента — переход границ. Рабочих, временных, любых.

Начальство может позвонить в любое время дня?

Переработки считаются нормой и не оплачиваются?

Скорее всего, вас эксплуатируют против вашей воли.

Угрозы увольнения без увольнения

Если вы постоянно получаете угрозы увольнения от руководителя, чаще всего без четкого понимания причин и возможности на это повлиять — это верный признак абьюза.

Домогательства

Кажется, это уже понятно каждому, но не лишним будет напомнить об этом снова. Сексуальные домогательства к сотруднику недопустимы ни в какой форме.

Если вы узнаете своего руководителя сразу в нескольких описанных выше критериях, проблема точно не только в вас.

Что делать, если вы стали жертвой боссинга

Если вы осознали, что оказались в абьюзивных отношениях с руководством, разрешить или облегчить ситуацию помогут такие действия:

Наводить справки до выхода на работу

Вы имеете точно такое же право на выбор руководителя, как он — на выбор сотрудника. Определите критерии, с чем вы готовы мириться, а что неприемлемо ни при каких обстоятельствах.

Обсудить эту ситуацию с руководством

В спокойном ключе расскажите, как вы это видите. Если возможно, заручитесь поддержкой кого-то из коллег — свидетелей абьюза.

Разговор может быть особенно эффективен в ситуации неосознанного боссинга, когда руководитель ведет себя так ненамеренно.

Евгения Вдовкина

Коуч и карьерный консультант, QA-engineer

Легче всего справиться с неосознаваемым боссингом: им часто грешат неопытные руководители. И они же могут прислушаться к мнению старожилов команды.

Я прибегала к такой стратегии, когда босс не упускал ни единого промаха коллеги и прилюдно ее высмеивал. Начальник прислушался, хотя до этого разговора ему казалось, что он просто приятельски подтрунивает.



Найти себе поддержку

Долго оставаться одному в ситуации травли опасно. При наличии поддержки человек может гораздо быстрее понять, что следует делать.

Как минимум, необходимо обсуждать происходящее с кем-то, кто сможет подтвердить, что происходящее — ненормально. Можно обратиться к психотерапевту или коучу за поддержкой в принятии решения.

Помнить, что травля — это всегда про травящих

За эту мысль важно держаться, чтобы пройти через ситуацию с минимальными потерями. Напоминайте себе, что их оскорбления не относятся к вам.

Записывать все, что происходит

Из-за накопленного стресса человек может сомневаться в себе. Записи помогают анализировать и замечать причинно-следственные связи.

Это особенно важно при газлайтинге, когда говорят, что проблему вы придумываете сами.

Определить цель и срок, сколько вы готовы терпеть

Если вы решили оставаться на этой работе, то надо четко понимать ради чего и как долго. Долгое нахождение в отношениях с абьюзером без перспектив на улучшение неизбежно приведет к выгоранию и разрушенной самооценке.

Не позволять руководителю вас запугать

Алена Тавберидзе

Team & business coach, топ-менеджер в Shiseido

Как правило, руководитель-хам питает свою энергию через унижение и страх подчиненных. Поэтому чем меньше вы будете бояться его угроз, тем меньше он будет заинтересован в запугивании вас.

Важно показать абьюзивному боссу, что вы самодостаточная личность и не боитесь увольнения. Даже если у вас трое детей, ипотека и вы единственный кормилец.

Начать поиск новой работы, если не видно перспектив улучшения

Если разговоры с начальством не помогают, и вы не находите способов повлиять на ситуацию, а тем более если коллектив поддерживает травлю, справиться с такой ситуацией своими силами практически невозможно.

Работая в найме, важно обращать внимание на отношения с руководством и помнить, что источником сомнений в себе как в специалисте могут быть не только ваши профессиональные компетенции. Бывает сложно отличить, где проходит грань между вашей зоной ответственности и ответственностью менеджмента и других сотрудников.

Если же вы убедились, что стали жертвой боссинга, и не находите сил и желания с этим бороться, увольнение может быть не самым плохим решением.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / TeraVector