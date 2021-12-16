Менеджер по непрерывности бизнеса: что это за профессия?

Согласно прогнозам, представленным в «Атласе новых профессий» , в ближайшие пять лет появится спрос на менеджеров по непрерывности бизнеса. Вместе с региональным директором Veeam Software в России, СНГ, Украине и Грузии Владимиром Клявиным разбираемся, что это за специалист.

Содержание:

Существует множество определений непрерывности бизнеса. Но если обобщить, то под этим подразумевается способность организации функционировать с минимальными перебоями, в том числе и после инцидентов, нарушающих ее деятельность.

Перечень угроз, которые влияют на непрерывность и могут привести к вынужденным простоям, расширяется. К ним относятся: сбои в работе информационных систем, перебои с электроэнергией, обрывы каналов связи, ошибки поставщиков, подрядчиков и собственного персонала, аномальные погодные условия и даже пожары.

В последние два года к этому списку добавились:

пандемия и спровоцированная ей экономическая неопределенность;

переход на удаленный режим работы и, вызванное им размытие корпоративного ИТ-периметра;

увеличение количества хакерских атак, в том числе с использованием программ-вымогателей;

увеличение количества и усложнение используемых на предприятиях ИТ-систем;

курс на автоматизацию как можно большего количества процессов.

Ответом на эти вызовы становится разработка стратегий, процессов и систем предотвращения ИТ-простоев и восстановления деловой активности для борьбы с потенциальными угрозами (часть антикризисного менеджмента), а также появление в штате компании такого специалиста, как менеджер по непрерывности бизнеса (Business Continuity Manager, BCM).

Кто такой BCM?

Согласно «Атласу новых профессий», менеджер по непрерывности бизнеса — это «специалист, который обеспечивает бесперебойность бизнес-процессов при возникновении проблем или отключении ИТ-систем предприятия вследствие кибератак, программных ошибок, техногенных катастроф, влияющих на работу сети и других форс-мажорных ситуаций».

Однако правильнее говорить о том, что BCM организует обеспечение бесперебойной работы всех подразделений компании, привлекая для этого как своих подчиненных, так и сотрудников других отделов.

По данным исследования PwC, по состоянию на 2019 год, лишь в 1,5% российских организаций был выделенный BCM. В остальных случаях ответственность за непрерывность бизнеса распределяется между различными подразделениями и центрами компетенций.

Иногда она тяжелым грузом ложится на плечи рядовых менеджеров, руководителей подразделений, их заместителей, руководителей компаний и даже советников правления.

Но чаще всего за нее отвечают сотрудники отделов ИТ и информационной безопасности, а также представители подразделений внутреннего аудита и контроля, иногда юридический департамент.

Однако функции BCM гораздо шире, и для их выполнения специалисту необходим определенный набор профессиональных и личных качеств.

Какими качествами должен обладать BCM?

BCM — высокоуровневый специалист широкого профиля. Он должен обладать такими качествами современного менеджера, как: социальные навыки, лидерские способности, умение содействовать и координировать вовлеченные стороны, нестандартное мышление.

BCM интегрирован в бизнес, понимает его специфику. Такой профессионал мыслит не техническими терминами, а бизнес-процессами.

Для него в равной степени важны следующие три качества:

ИТ-экспертиза: общее понимание ИТ и методологий обеспечения непрерывности бизнеса плюс знания в области информационной безопасности. В том числе: какие модели угроз и рисков существуют, что такое катастрофоустойчивость и доступность ИТ-инфраструктуры, как защищать и восстанавливать данные.

Стратегическое мышление: понимание бизнес-процессов, позволяющее участвовать в разработке кратко- и долгосрочных стратегий. Умение заниматься планированием и создавать карты бизнес-процессов с их приоритизацией, реестры рисков, «дорожные карты» развития ИТ-ландшафта. И самое главное — способность грамотно соотносить бизнес-стратегии с текущими техническими возможностями компании, а также умение предвидеть будущие потребности, чтобы поддерживать стратегии в актуальном состоянии, а технические возможности — в полном функциональном соответствии.

Мышление консультанта или сервисное мышление: отношение к компании как к клиенту. Такой подход характерен для западной модели бизнеса, где сервисный подход получил широкое распространение и подразумевает наличие в штате специалиста или целого подразделения, которое относится к различным бизнес-функциям как консультант к клиентам, которым он предоставляет услугу.

Откуда берутся BCM?

Менеджеров по непрерывности бизнеса можно вырастить из собственных сотрудников, нанять специалиста с соответствующими компетенциями и опытом либо привлекать внешних экспертов по мере необходимости.

Какой вариант выбрать — каждая компания решает в соответствии со своими требованиями, возможностями и стоящими перед бизнесом задачами. Но важно учитывать несколько моментов.

Во-первых, профессия относительно молодая и готовых специалистов на рынке не так много.

Во-вторых, привлекая внешних специалистов в качестве консультантов для разработки документов и рекомендаций по обеспечению непрерывности бизнеса, нужно помнить о возможных ограничениях.

В том числе о том, что такая документация должна постоянно поддерживаться в актуальном состоянии, так как непрерывность бизнеса это не конечный проект, а процесс. Стоит помнить и об ограничениях, которые российское законодательство накладывает на компании с госучастием, в части сотрудничества с международными консалтинговыми агентствами.

Хорошие BCM могут получиться из штатных специалистов, которые готовы развивать навыки и компетенции гораздо шире, чем того требует их должность. Такие кадры готовы взять в свои руки более серьезные и ответственные задачи, например, кросс-департаментное обеспечение.

Скажем, BCM может стать инженер доступности сервисов (Site Reliability Engineer, SRE). Но важно понимать, что SRE — это в первую очередь специалист, который отвечает за надежность, масштабируемость и бесперебойную работу ИТ-систем. В то время как зона ответственности BCM значительно шире и требует определенных знаний, пробелы в которых можно восполнить несколькими способами.

Где обучить сотрудников?

В случае, если вы решили выращивать BCM внутри компании, базовые знания в области обеспечения непрерывности бизнеса претендент может получить на семинарах, а также в процессе имитационных бизнес-игр, которые проводят и компании, специализирующиеся на консалтинге и аудите.

Кстати, если все сотрудники будут иметь представление о непрерывности бизнеса и основополагающих требованиях для ее обеспечения, бизнесу это пойдет только на пользу.

Чтобы сотрудник обрел более фундаментальные знания, ему необходимо изучать международные практики и методики построения систем управления непрерывностью бизнеса, которые выпускают и обновляют Институт непрерывности бизнеса (Business Continuity Institute) и Международный институт восстановления после катастроф (Disaster Recovery Institute International).

Тут не обойтись без английского языка. Можно также отправить сотрудника на специализированные курсы и тренинги. Например, курс «Управление непрерывностью бизнеса: BCM» Сетевой академии ЛАНИТ, практический курс «Непрерывность бизнеса» Академии PwC или тренинг «Обеспечение непрерывности бизнеса» Deloitte.

Если вы ищите готовых специалистов, стоит присмотреться к выпускникам высших учебных заведений, или же рекомендовать своим сотрудникам получить дополнительное образование. Сегодня почти 200 российских вузов предлагают более 100 программ обучения, которые могут пригодиться менеджеру по непрерывности бизнеса.

Это такие университеты как НИУ «Высшая школа экономики», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, РАНХиГС, РУДН. Однако нужно учитывать, что пока российские вузы предлагают получать необходимые для BCM знания по частям.

Это объясняется тем, что специальность находится на стыке многих дисциплин. Компании могут подойти те, кто прошел обучение по программам в диапазоне от безопасности автоматизированных систем и ИТ-предпринимательства до бизнес-технологий цифровой экономики и стратегического управления компанией.

Будущее BCM

Менеджеры по непрерывности бизнеса уже работают в штате некоторых российских компаний. Соответствующие вакансии все чаще возникают на сайтах по подбору персонала. Так, штатного BCM искали Национальная система платежных карт и Международный аэропорт «Шереметьево».

Исследование PwC выявило, что вопросами устойчивости деятельности и бесперебойного функционирования обеспокоены в основном крупные организации (от 1000 человек) из таких отраслей как: финансы, нефтегаз, ИТ, телекоммуникации, ритейл, промышленность, а также здравоохранение.

Можно предположить, что спрос на BCM будет расти.

Во-первых, для предприятий ряда отраслей действуют нормативные требования, предписывающие поддержание бесперебойности функционирования процессов. Это характерно для международных компаний и финансовых организаций.

Во-вторых, все больше компаний заинтересованы в защите репутации, исполнение требований акционеров, клиентов и поставщиков.

Можно утверждать, что в современных реалиях BCM выполняет одну из ключевых для бизнеса функций. Такой специалист может прийти извне или быть выращен внутри компании. Он может подчиняться ИТ-директору, главе производства, бизнес-руководителю или даже маркетинг-директору.

Но главное, чтобы его усилия приводили к результату. BCM — это «осьминог», который стягивает вокруг себя необходимые ресурсы и людей, действующих заодно.