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Бизнес-сленг на английском: как учить и использовать правильно

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Нарина Багдасарян
Нарина Багдасарян

Руководитель онлайн-школы иностранных языков Alfa School

Анастасия Удальцова

Деловой сленг помогает сэкономить время, которого всегда не хватает в бизнесе. Его используют и в деловой переписке и даже при личных встречах. Сложность в том, что он постоянно изменяется. И сленговые слова, которые были актуальны 15 лет назад, сегодня не применяют — на их место пришли новые.

Нарина Багдасарян, руководитель онлайн-школы иностранных языков Alfa School, рассказала, какие слова и фразы бизнес-сленга сегодня актуальны и как изучать их правильно. 

Бизнес-сленг на английском: как учить и использовать правильно

Деловой английский: как много в нем сленга

Поспешим успокоить: в бизнесе сленга не так много, как, например, в IT. То есть, общий смысл разговора в любом случае будет понятен. 

В официальных документах и переписке сленга нет и быть не может. Но во время партнерства — очень даже.

Сленг используют, чтобы сэкономить время. К примеру, «Waiting for feedback» — максимально короткая и емкая фраза, которая несет вполне понятный смысл: «Жду вашего мнения по этому вопросу». Три слова вместо шести. Просто нет нужды писать больше, если все и так понятно.

Бизнес-сленг можно разделить на две крупных категории: аббревиатуры и идиомы. Разберем их отдельно.

 

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Распространенные бизнес-аббревиатуры

Многие сокращения в деловом английском используются уже настолько долго, что их знают абсолютно все. Например, B2B (business to business), CEO (chief executive officer) или KPI (key performance indicators). 

Они активно переходят и в русский язык, так что с ними проблем почти не будет. Почему почти? Потому что названия некоторых должностей в переписке и даже в официальных документах практически всегда сокращают. Если с CEO все понятно, то с остальными могут быть проблемы.

Вот наиболее распространенные сокращения:

  • CAO — Chief Accounting Officer. Главный бухгалтер
  • CEO — Chief Executive Officer. Главный исполнительный директор или Генеральный директор.
  • CFO — Chief Financial Officer. Финансовый директор.
  • CMO — Chief Marketing Officer. Руководитель отдела маркетинга.
  • HRD — Human Resources Director. Руководитель HR-отдела.

Есть нишевые аббревиатуры, которые обязаны знать специалисты и предприниматели, которые работают в отрасли.

К примеру, любой специалист в транспортной компании знает, что значит FIFO или LIFO. FIFO (first in first out) — система учета, по которой при продаже или реализации товаров со склада и в отчетах выдается самый старый из имеющихся товаров. LIFO (last in first out) — такая же система, но в которой первым уходит самый новый товар.

Термины FIFO и LIFO активно используются в бухучете, логистике, электронике и программировании.

С такими аббревиатурами сложно. И главная причина — их банально много. 

В некоторых случаях спасет словарик ИНКОТЕРМС (International commerce terms) — список аббревиатур, использование которых официально разрешено в официальных юридических документах. В основном  они касаются логистики и перевозок грузов, в том числе по морю.

Но настоящий ужас творится в бухгалтерской и финансовой отчетностях. Именно поэтому бухгалтеры и финансисты буквально учат свой собственный английский. В целом топ-менеджменту эти аббревиатуры не нужны — хватит и знаний, что они существуют.

Для примера, несколько из них:

  • NOPAT — Net Operating Profit After Tax. Чистая операционная прибыль после налогов.
  • COGS — Cost of Goods Sold. Себестоимость реализованной продукции.
  • IPO — Initial Public Offering. Первичное публичное предложение. 

И как вишенка на торте — существуют общепонятийные сокращения, которые прекрасно понятны англоязычным предпринимателям, но могут поставить в тупик иностранца. 

 

Вот наиболее распространенные:


  • а/с — текущий счет;
  • BC — свидетельство о рождении;
  • c.c. — копия (кому-то);
  • cct — верно;
  • dup. — дубликат, копия;
  • enc. — приложение;
  • exx — примеры;
  • HQ — главный офис, штаб-квартира;
  • j.i.t. — своевременно;
  • К — тысяча (200K = 200 тысяч);
  • n.s. — не подписано;
  • red. — полученный;
  • wk — неделя;
  • yr — год.

Такие сокращения — обычное дело в деловой переписке. Но в письменном общении есть одно большое преимущество — даже если что-то непонятно, можно погуглить или посмотреть в онлайн-словаре. 

А вот с живым общением подобное не пройдет. Поэтому плавно переходим ко второй большой части бизнес-сленга — идиомы. 

 

Деловые идиомы, которые стоит знать

Бизнес-идиомы отражают саму суть бизнеса. Они короткие, хлесткие и емкие по смыслу. 

Частота использования таких фраз зависит от личности самого предпринимателя или топ-менеджера. Это сугубо индивидуально, но заранее лучше изучить наиболее распространенные фразы, чтобы понимать суть разговора. 

Давайте сразу на практике.

Фраза «win-win relationship» короче, чем «mutually beneficial cooperation». А означают они одно и то же — взаимовыгодное сотрудничество. Шесть слогов вместо четырнадцати. 

А обсуждать договоренности о сотрудничестве нужно на «all hands meeting» — «общей встрече всех заинтересованных сторон».

При этом есть фразы, смысл которых зависит от разных обстоятельств. К примеру, в американских компаниях слово «Good» означает не «хороший», а «нормальный», «сойдет». А иногда даже — «плохой», «некачественный». 

Причина в том, что начальнику нельзя критиковать работу подчиненных и коллег — за это они могут пожаловаться на харассмент. Именно поэтому звучит фраза «You did a good job, but…». И только после этого можно указать на просчеты сотрудника. 

 

Вот список наиболее часто употребляемых бизнес-слов и устойчивых выражений:


  • Boil the ocean — букв. вскипятить океан — что-то невозможное. «This task is boiling the ocean. — Это невозможная задача».
  • Buy — кроме прямого «купить», слово может означать «верить чему-то» или «купиться на что-то». «— I think he wants to fool us. I don't buy it. — Я считаю, что он хочет нас обдурить. Я не куплюсь на это». 
  • Doable — выполнимый. Считается более «презентабельным», чем «possible». «It’s a doable task — Это выполнимая задача». 
  • Carved in stone — букв. вырезанный в камне — неизменный. «This option is carved in stone. We can’t remove it. — Это опция неизменна. Мы не можем ее убрать». 
  • Finalize — закончить. Используется значительно чаще, чем end или finish. «We’re doing to finalize the project until next Friday. — Мы собираемся закончить проект до следующей пятницы». 
  • Freeze — приостановить. В отличие от «stop», подразумевается, что что-то можно будет запустить заново или продолжить работу. «The project is freezed until we get payment from the client. — Проект заморожен до тех пор, пока мы не получим оплату от клиента».
  • Impact — результат. Используется чаще, чем results. «Feedback on the activities carried out show that they have made some impact. — Отзывы о проведенных мероприятиях, показывают, что они принесли определенный результат».
  • Implementation — процесс работы над проектом в целом или отдельной его частью. «Feedback on the activities carried out show that they have made some impact. — Отзывы о проведенных мероприятиях показывают, что они действительно работали над проектом».
  • In the loop — быть в курсе. «What’s going on? I’m not in the loop! — Про происходит? Я не в курсе!»  
  • Oversight — просчет, ошибка из-за невнимательности. «Sorry, it’s my oversight. I’ll fix it. — Прости, мой просчет. Я исправлю».
  • Paper trail — букв. бумажный след — документы или данные, которые подтверждают или опровергают информацию. «I know that you stole data. You left paper trail. — Я знаю, что ты украл данные. Ты оставил бумажный след».
  • Quick fix — букв. быстрое решение — временное решение. «It’s only quick fix, but we need to solve the problem. — Это только временное решение, а нам нужно решить проблему». 
  • Reskilling — переквалификация сотрудников. «Every month 3 people from each department must go to reskilling. — Каждый месяц 3 человека с каждого отдела должны проходить переквалификацию».
  • Time frame — временной промежуток. «Company stock has grow up by 5% during this time frame. — Акции компании выросли на 5% за данный промежуток времени».
  • Underutilized — редко используемый, недооцененный. «This function is underutilized, you need to accent it — Эта функция недооценена, вам нужно акцентировать ее». 
  • Window of opportunity — отличная возможность. «Quarantine is our window of opportunity to enter the market. — Карантин — это отличная возможность выйти на рынок».

Бизнес-сленг — довольно индивидуальная вещь. Будьте готовы, что разные предприниматели и топ-менеджеры будут использовать его очень по-разному. 

 

Советы, которые упростят работу со сленгом и позволят понимать международных партнеров без особых проблем:


  1. Изучайте бизнес-сленг прицельно. Рекомендуем скачать специальную программу для изучения английской лексики на телефон и составить отдельный словарь бизнес-фраз. Повторять их нужно минимум раз в день хотя бы по 10 минут.
  2. Практикуйте сленг в рабочей среде. Конечно, не нужно сразу переходить на сложные фразы. Для начала возьмите несколько наиболее распространенных слов и используйте их, когда это уместно.
  3. Если в реальном разговоре вы чувствуете, что не поняли что-то, не стесняйтесь переспросить. Носители языка вполне нормально к этому относятся. Они и перефразируют предложение, чтобы было более понятно, и объяснят суть идиомы, которую использовали. 

И самое важное, чтобы успешно понимать и использовать бизнес-сленг, — нужно обладать уровнем языка не менее Upper-Intermediate. Учите английский и успехов вам в этом!

Фото на обложке: oneinchpunch/Shutterstock

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