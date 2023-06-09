Бизнес-тандем: как найти человека, с которым можно заработать и комфортно вести дела

Илья Мошин, сооснователь сервиса проверки контрагентов Rusprofile, поделился своим опытом и рассказал, как распределить роли в подобном тандеме, чтобы сотрудничество вышло по-настоящему плодотворным и комфортным.

В технологической сфере 94% основателей стартапов считают , что бизнес более успешен, если создается в партнерстве. Те же Microsoft, Google, Apple, Twitter не были созданы в одиночку. Есть и российские примеры тандемов: братья Дуровы, которые основали «ВКонтакте», Илья Сегалович и Аркадий Волож, построившие «Яндекс», Родион Шишков и Вячеслав Бочаров, создавшие сервис «Самокат».

В чем польза бизнес-партнерств

Согласно исследованию технологических компаний, среди всех успешных IT-бизнесов, основанных с 2005 года, 80% имели двух и более основателей. Главной причиной простоте работы в тандеме часто называют разные и взаимодополняющие экспертизы сооснователей.

Однако это далеко не единственный фактор:

Второй фаундер помогает разделить обязанности и расходы

Когда я создавал свой первый бизнес — сервис по доставке из США товаров, которых не было в России, у моего партнера были средства и понимание, как работает бизнес стратегически, а у меня — навыки в операционном управлении, которых не было у него.

На этапе привлечения инвестиций фонды и частные инвесторы будут более лояльны к кофаундерам

В своих интервью или экспертных статьях отдельные российские и зарубежные инвесторы сами говорят, что приоритет отдают командам с сооснователями, а не волкам-одиночкам.

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Да и статистика Crunchbase показывает, что инвесторы чаще вкладывают средства в компании с одним основателем не в начале пути, а на более зрелых этапах, когда их продукт себя зарекомендовал.

Как выстроить процессы при работе с бизнес-партнером

Новые бизнесы в России в среднем живут три года, а треть при успешном стечении обстоятельств доживают до десятилетнего срока. Конечно, на жизнеспособность бизнеса влияет множество факторов, и гармоничный тандем основателей отнюдь не последний из них.

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Я запустил три проекта с разными партнерами, и в свое время столкнулся с самыми распространенными проблемами кофаундинга:

неверно распределенные зоны ответственности,

перегоревшие своей идеей предприниматели,

разные цели и отсутствие прозрачной коммуникации.

На своем опыте мне пришлось прийти к нескольким нетипичным правилам, которые помогают проверить «бизнес-несовместимость» и выстроить процессы так, чтобы снизить риск потери бизнеса из-за конфликта.

Посмотрите, как себя ведет потенциальный сооснователь в неформальной, но конкурентной обстановке

Если вы уже собрали рекомендации о будущем бизнес-партнере, но вам их не хватает для принятия финального решения, советую посмотреть на поведение человека во время спортивной игры.

Сыграйте вместе в футбол, волейбол, баскетбол или любой другой спорт, который предполагает работу в команде и непредсказуемость.

Так будет проще понимать, как партнер мыслит, как взаимодействует с другими и, самое главное, как реагирует на успехи и неудачи.

Очень важно проверить заранее, совпадают ли ваши ценности и взгляды на бизнес: у меня была такая ситуация, когда мой партнер увидел, что его заработок в рамках нашего проекта выше, чем на основной работе, и решил, что нам не нужно стремится к развитию. А я видел перспективу и возможности наращивать обороты.

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В итоге мой деловой партнер перестал работать вообще, и бизнес не смог выйти на новый уровень. Нам пришлось расстаться.

Проведите тест-драйв совместной работы

Узнать своего партнера в деле после этапа переговоров — необходимый шаг к созданию крепкого бизнеса. Когда появился проект Rusprofile с моим текущим партнером, заранее было понятно, что мы с большой вероятностью хорошо сработаемся — у нас был успешный совместный опыт в маленьком проекте в студенчестве.

Мы знали, что можем друг другу доверять и легко разберемся с входящими новыми задачами и расчертим зоны ответственности:

Дима отвечает за юриспруденцию, бухгалтерию, наем,

а я — специализируюсь на поддержке сайтов, открытых данных, SEO.

Конечно, не со всеми людьми и кандидатами в партнеры у вас уже может быть какой-то совместный опыт. Но вы можете предложить сотрудничество на pet-проекте, прежде чем перейти к полноценному бизнесу.

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Так за полгода-год вы сможете:

убедиться, что вам действительно комфортно работать друг с другом,

поймете, как вы будете вместе взаимодействовать,

какая реакция будет у человека, когда на него навалятся проблемы.

И при этом не идете на крупные риски. Подобное пробное партнерство организовал основатель «Додо Пицца» Федор Овчинников, когда создавал вместе с основательницей «Дринкит» Анастасией Никитиной тестовые цифровые кофейни.

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Еще один способ проверки — нанять человека на управленческую позицию в свою организацию или предложить ему проект на аутсорсе. И уже по итогу принимать решение о бизнес-партнерстве.

Регулярно синхронизируйтесь, но не выносите споры на командные звонки

Чтобы избежать острых моментов, выстраивайте еженедельный процесс обмена новостями. Например, мы раз в неделю выделяем час на обсуждение: поднимаем все вопросы, которые появились за семь дней, ищем их решения и смотрим, в каком направлении мы двигаемся.

Раньше в рамках таких разговоров мы активно доказывали друг другу свою позицию, сейчас научились решать вопросы в спокойной обстановке.

Вот несколько правил, которых я придерживаюсь:

Следите за громкостью своего голоса: чем больше вы переходите в эмоции, тем более громким и быстрым становится ваш голос. Инстинктивно собеседник будет делать тоже самое, чувствуя необходимость занять позицию защиты. Поэтому как только вы начинаете чувствовать, что громкость речи растет, предложите взять тайм-аут на несколько часов и вернуться к вопросу позднее.

Примените правило трех «да»: выберите три утверждения или аргумента вашего собеседника, с которыми вы согласны, и объясните, почему. И только после этого высказывайте альтернативное мнение. Так вы сами сможете найти позитивное в предложениях партнера, покажете, что уважаете его мнение и профессионализм, и в это же время предложите рассмотреть решение проблемы под другим углом.

Обращайтесь к статистике: зачастую споры возникают тогда, когда партнеры предлагают решения интуитивно и пытаются защитить свою точку зрения, не опираясь на цифры.

Используйте стратегию XYZ в бизнесе: где X — причина, Y — эмоции, Z — решение. Например, вместо фразы:

«Из-за твоего командования у нас на грани выгорания и увольнения два ценных сотрудника!»

Можно сказать:

«Я узнал, что некоторые наши сотрудники оказались сейчас на грани увольнения по причине выгорания (X), это меня очень волнует, потому что без них мы не сможем оперативно поддерживать стабильность системы логистики и потеряем деньги (Y). Давай поймем, как сделать так, чтобы они стали чувствовать себя лучше и перестроим процессы, чтобы избежать повторения (Z).

Так вы сразу перейдете к конструктивной части и поиску решений.

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Самое главное — не привлекать коллег к вашим синхронизациям, ведь если они застанут момент спора, будут думать, что вы не доверяете друг другу. Мы методом проб и ошибок стали переносить все синхронизации за пределы офиса.

А вот хвалить своего партнера лучше публично и при подчиненных.

Очень часто в бизнес-гонке мы забываем отмечать хорошее, концентрируясь на трудностях и неудачах. Существует множество статей и курсов, где учат мотивировать команду через похвалу, однако редко кто вспоминает, что основателям и топ-менеджерам тоже нужна мотивация и поддержка.

RB.RU тоже предлагает зайти в каталог образвательных курсов, чтобы найти что-то подходящее для себя, партнера или команды

Как взять максимум: строим эффективный бизнес-тандем

Перед тем, как вступать в полноценное партнерство, тщательно изучите вашего будущего сооснователя в деле опытным путем: предложите тестовый проект, спортивную командную игру или привлеките как внешнего консультанта. Не доводите ситуацию до конфликта: следите за громкостью речи в спорных ситуациях, используйте принцип трех «да», подход XYZ и опирайтесь на данные, а не эмоции. Не показывайте сотрудникам, что между вами есть несогласие: лучше выносите синхронизации за пределы офиса. И наоборот, чаще хвалите партнера перед командой.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney