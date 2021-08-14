Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

5 стереотипов о бизнесе, которые мешают открыть дело мечты

Колонки
Андрей Кузенный
Андрей Кузенный

Предприниматель, открыл и развил десяток компаний

Виктория Сафронова

«Чтобы начать бизнес, нужен стартовый капитал, юридические знания или степень MBA» — это, пожалуй, самый банальный стереотип, в который, казалось бы, никто уже не должен верить. Но по данным американских аналитиков из компании Qualtrics, именно отсутствие денег и беспокойство о том, что процедура оформления бизнеса требует специализированных знаний — это то, что чаще всего вынуждает людей отложить идею о собственном деле в долгий ящик.

Почему не стоит доверять распространенным убеждениям о бизнесе и как преодолевать шаблонные установки, рассказал Андрей Кузенный — серийный предприниматель, который занимается бизнесом более 20 лет, открыл и развил около 10 компаний, среди которых «VIP IN SKY INC.», «Группа компаний VEDTRANS», «Про-Гипс», «Нарт-2», «Leonardo Rendering Inc.» и другие.

5 стереотипов о бизнесе, которые мешают открыть дело мечты

Моя история — это путь «неправильного» предпринимателя. В традиционном представлении у владельца бизнеса должен быть стартовый капитал или инвесторы, уверенные знания и опыт в сфере, где он собирается вести дело. Но по статистике, 96% новых компаний закрываются в первые два года. А значит, чтобы попасть в 4%, надо быть не таким как все.

 

Стереотип № 1: «Для открытия бизнеса нужен хороший стартовый капитал, инвестиции и подушка безопасности»

Пока вы копите на стартовый капитал, формируете подушку безопасности или ищите инвесторов, вы упускаете возможности. Не исключено, что вас сдерживает страх перед первыми шагами и неизвестностью, поэтому вы подсознательно ищите причины, чтобы начать не сейчас.

Любой опытный предприниматель скажет — выиграет тот, кто протестирует 10 идей, пока другой скрупулезно вынашивает одну-единственную. Именно решительность помогла мне открыть и развить более 10 компаний из таких сфер, как продажа бытовой химии, косметики, детских товаров, продажа биологически активных добавок, таможня и логистика, производство строительных материалов и криптовалюта.

Активные шаги и первые полученные деньги простимулируют вас развивать дело дальше, в то время как длительное планирование может погасить ваш азарт.

 

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Стереотип № 2: «Сначала — высшее образование, потом — работа и бизнес. Без вышки никуда»

Свой первый бизнес я открыл, учась на первом курсе. Безусловно, знания — это хороший инструмент, а процесс получения высшего образования даст вам такие навыки, как самодисциплина, способность обрабатывать и усваивать тонны информации, находить нестандартные решения, заводить связи — что очень пригодится вам в бизнесе. Но это не значит, что нельзя начинать с простого.

Есть множество сфер, которые не требуют узкоспециализированных навыков. Например, мой первый бизнес — продажа сахара. Я закупал товар на оптовом складе и успешно реализовывал его в розницу. Если вы умеете считать или хотя бы пользоваться калькулятором, то все просто и прибыльно.

 

Стереотип № 3: «Опыт работы в сфере — залог успеха»

Большая часть предпринимателей — бывшие наемные сотрудники, при том в подавляющем числе случаев они запускают бизнес в сфере, где наработали опыт, считая это своим преимуществом (например, парикмахер открывает свой салон).

Но стаж работы в профессии не дает вам управленческих навыков, не формирует тип мышления, при котором основатель компании видит слабые места и точки роста, не развивает предпринимательскую жилку. Кстати, я убежден, что она скорее врожденная, невозможно научиться мыслить как предприниматель, пройдя пару-тройку бизнес-тренингов.Своими успехами я скорее обязан страстному желанию зарабатывать и непрекращающемуся поиску возможностей, чем опыту в отдельной сфере.

Моим вторым бизнесом стала компания по дистрибуции косметики, бытовой химии и детских подгузников. Начиная дело, мы с партнерами слабо разбирались в тонкостях логистики или маркетинга. Понимая, каких именно знаний мне не хватает, я получил знания от людей, которые были профессионалами в сфере товарных потоков и таможни. В дальнейшем это позволило мне открыть еще несколько компаний в той же нише.

 

Стереотип № 4: «Все придумано до нас. Где большие деньги — большая конкуренция, соваться туда бесполезно»

Большая конкуренция — признак того, что сфера востребована, в ней много игроков — значит, и много денег. Вам остается понять, как превзойти конкурентов. У каждой компании есть слабые места, поэтому у новых игроков рынка всегда есть шанс кого-то потеснить. Возможно, вы предоставите более высокий уровень сервиса или улучшенную версию продукта, или найдете способ сократить затраты и дать цену ниже.

В 2017 году мы с компаньонами создали майнинговую ферму, в то время сфера крипты активно набирала обороты, на рынке уже были сильные игроки, однако это не помешало нашему уверенному росту. К 2018 году наша ферма стала крупнейшей в Северной Америке. Сильной стороной была команда, которая в разы превосходила конкурентов в вопросах криптографии и построения систем безопасности.

 

Стереотип № 5: «Успех предпринимателя зависит только от его действий»

Предприниматель, рассчитывающий на долгосрочное развитие, не может находиться в социальном вакууме. Всегда есть внешние факторы, которые могут существенно влиять на его деятельность. Такие явления как пандемия, хоть редко, но случаются. И гораздо чаще предпринимателям приходится сталкиваться с политикой государства, новыми административными или регуляторными распоряжениями и законами, которые они не в силах изменить или игнорировать.

Я считаю, что единственный способ преодолевать стереотипные убеждения — развивать критическое и креативное мышление. Задайте себе вопрос: «Какую пользу я получу, если буду и дальше так думать или прислушаюсь к этому совету? Достаточно ли компетенций у меня и у того, кто дает мне совет, чтобы безоговорочно следовать этому?». Такой подход позволит вам отделить реальные риски от ограничивающих убеждений и стереотипов.

 

Вывод

Еще один принцип, которому я следую уже более 20 лет — искать возможности, не замыкаться на одном деле или сфере — чем больше вы читаете, изучаете, анализируете, тем шире ваши возможности.

Помните, что большие события начинаются с одной, иногда безумной, мысли — мало кто верил, что космический туризм уже так близко, однако 11 июля этого года Ричард Брэнсон воплотил то, что задумал около 20 лет назад, и совершил полет на собственном космическом корабле.

Фото:  Alex from the Rock / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как искусственный интеллект помогает повысить безопасность общественного объекта
  2. 2 Airbnb изменит условия обслуживания в части реакции на иски о домогательствах
  3. 3 Как растут продакт-менеджеры: 4 истории опытных специалистов об обучении профессии
  4. 4 Акции космической компании бывшего владельца «Техносилы» упали после ее выхода на биржу
  5. 5 Властям предложили ввести налоговый вычет за оплату фитнеса для сотрудников
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2021

Акселератор «Б8»

15 августа 2021

Media Gatе

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма