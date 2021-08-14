5 стереотипов о бизнесе, которые мешают открыть дело мечты

Почему не стоит доверять распространенным убеждениям о бизнесе и как преодолевать шаблонные установки, рассказал Андрей Кузенный — серийный предприниматель, который занимается бизнесом более 20 лет, открыл и развил около 10 компаний, среди которых «VIP IN SKY INC.», «Группа компаний VEDTRANS», «Про-Гипс», «Нарт-2», «Leonardo Rendering Inc.» и другие.

«Чтобы начать бизнес, нужен стартовый капитал, юридические знания или степень MBA» — это, пожалуй, самый банальный стереотип, в который, казалось бы, никто уже не должен верить. Но по данным американских аналитиков из компании Qualtrics, именно отсутствие денег и беспокойство о том, что процедура оформления бизнеса требует специализированных знаний — это то, что чаще всего вынуждает людей отложить идею о собственном деле в долгий ящик.

Моя история — это путь «неправильного» предпринимателя. В традиционном представлении у владельца бизнеса должен быть стартовый капитал или инвесторы, уверенные знания и опыт в сфере, где он собирается вести дело. Но по статистике, 96% новых компаний закрываются в первые два года. А значит, чтобы попасть в 4%, надо быть не таким как все.

Стереотип № 1: «Для открытия бизнеса нужен хороший стартовый капитал, инвестиции и подушка безопасности»

Пока вы копите на стартовый капитал, формируете подушку безопасности или ищите инвесторов, вы упускаете возможности. Не исключено, что вас сдерживает страх перед первыми шагами и неизвестностью, поэтому вы подсознательно ищите причины, чтобы начать не сейчас.

Любой опытный предприниматель скажет — выиграет тот, кто протестирует 10 идей, пока другой скрупулезно вынашивает одну-единственную. Именно решительность помогла мне открыть и развить более 10 компаний из таких сфер, как продажа бытовой химии, косметики, детских товаров, продажа биологически активных добавок, таможня и логистика, производство строительных материалов и криптовалюта.

Активные шаги и первые полученные деньги простимулируют вас развивать дело дальше, в то время как длительное планирование может погасить ваш азарт.

Стереотип № 2: «Сначала — высшее образование, потом — работа и бизнес. Без вышки никуда»

Свой первый бизнес я открыл, учась на первом курсе. Безусловно, знания — это хороший инструмент, а процесс получения высшего образования даст вам такие навыки, как самодисциплина, способность обрабатывать и усваивать тонны информации, находить нестандартные решения, заводить связи — что очень пригодится вам в бизнесе. Но это не значит, что нельзя начинать с простого.

Есть множество сфер, которые не требуют узкоспециализированных навыков. Например, мой первый бизнес — продажа сахара. Я закупал товар на оптовом складе и успешно реализовывал его в розницу. Если вы умеете считать или хотя бы пользоваться калькулятором, то все просто и прибыльно.

Стереотип № 3: «Опыт работы в сфере — залог успеха»

Большая часть предпринимателей — бывшие наемные сотрудники, при том в подавляющем числе случаев они запускают бизнес в сфере, где наработали опыт, считая это своим преимуществом (например, парикмахер открывает свой салон).

Но стаж работы в профессии не дает вам управленческих навыков, не формирует тип мышления, при котором основатель компании видит слабые места и точки роста, не развивает предпринимательскую жилку. Кстати, я убежден, что она скорее врожденная, невозможно научиться мыслить как предприниматель, пройдя пару-тройку бизнес-тренингов.Своими успехами я скорее обязан страстному желанию зарабатывать и непрекращающемуся поиску возможностей, чем опыту в отдельной сфере.

Моим вторым бизнесом стала компания по дистрибуции косметики, бытовой химии и детских подгузников. Начиная дело, мы с партнерами слабо разбирались в тонкостях логистики или маркетинга. Понимая, каких именно знаний мне не хватает, я получил знания от людей, которые были профессионалами в сфере товарных потоков и таможни. В дальнейшем это позволило мне открыть еще несколько компаний в той же нише.

Стереотип № 4: «Все придумано до нас. Где большие деньги — большая конкуренция, соваться туда бесполезно»

Большая конкуренция — признак того, что сфера востребована, в ней много игроков — значит, и много денег. Вам остается понять, как превзойти конкурентов. У каждой компании есть слабые места, поэтому у новых игроков рынка всегда есть шанс кого-то потеснить. Возможно, вы предоставите более высокий уровень сервиса или улучшенную версию продукта, или найдете способ сократить затраты и дать цену ниже.

В 2017 году мы с компаньонами создали майнинговую ферму, в то время сфера крипты активно набирала обороты, на рынке уже были сильные игроки, однако это не помешало нашему уверенному росту. К 2018 году наша ферма стала крупнейшей в Северной Америке. Сильной стороной была команда, которая в разы превосходила конкурентов в вопросах криптографии и построения систем безопасности.

Стереотип № 5: «Успех предпринимателя зависит только от его действий»

Предприниматель, рассчитывающий на долгосрочное развитие, не может находиться в социальном вакууме. Всегда есть внешние факторы, которые могут существенно влиять на его деятельность. Такие явления как пандемия, хоть редко, но случаются. И гораздо чаще предпринимателям приходится сталкиваться с политикой государства, новыми административными или регуляторными распоряжениями и законами, которые они не в силах изменить или игнорировать.

Я считаю, что единственный способ преодолевать стереотипные убеждения — развивать критическое и креативное мышление. Задайте себе вопрос: «Какую пользу я получу, если буду и дальше так думать или прислушаюсь к этому совету? Достаточно ли компетенций у меня и у того, кто дает мне совет, чтобы безоговорочно следовать этому?». Такой подход позволит вам отделить реальные риски от ограничивающих убеждений и стереотипов.

Вывод

Еще один принцип, которому я следую уже более 20 лет — искать возможности, не замыкаться на одном деле или сфере — чем больше вы читаете, изучаете, анализируете, тем шире ваши возможности.

Помните, что большие события начинаются с одной, иногда безумной, мысли — мало кто верил, что космический туризм уже так близко, однако 11 июля этого года Ричард Брэнсон воплотил то, что задумал около 20 лет назад, и совершил полет на собственном космическом корабле.

Фото: Alex from the Rock / Shutterstock