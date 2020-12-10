Добро в условиях кризиса: что нужно бизнесу для участия в благотворительных проектах

Для общества в целом и для бизнес-сообщества в частности благотворительность постепенно становится нормой жизни. Помогать ей может не только крупный бизнес, но и стартап. Волонтер благотворительной платформы Tooba Ольга Розанова рассказала, как выбрать форму участия в благотворительной деятельности и фонд, а также обезопасить себя от мошенников.

Как благотворительность может помочь бизнесу

1. Расширением целевой аудитории и развитие доверительных отношений с ней. Социальная активность компании — один из эффективных способов формирования лояльности аудитории и повод для диалога с существующей — для действующих и потенциальных клиентов и партнеров важно знать, что компания понимает, какие проблемы существуют в обществе, и готова участвовать в их решении.

2. Укреплением HR-бренда. Репутация компании становится все более важным фактором при принятии решения кандидатами на должность. Чем более высокую позицию занимает кандидат и чем более эксклюзивными навыками обладает, тем важнее для него выбрать стабильную компанию с активной социальной позицией. Среди молодых людей все больше растет вовлеченность в социальные проекты и обеспокоенность глобальными проблемами. Таким образом, участие компании в социальных и благотворительных проектах становится ощутимым преимуществом на рынке труда.

3. Развитием корпоративной культуры и повышением лояльности сотрудников. В нынешней нестабильной ситуации для компании любого масштаба и сферы деятельности необходимы способы эффективно сплотить команду. Участие в благотворительных и социальных проектах вызывает сильный эмоциональный отклик, тем самым объединяя сотрудников компании. Совместное участие в благотворительных проектах не только помогает сместить фокус с обеспокоенности собственным будущим на помощь тем, кто особенно в этом нуждается, но и дает возможность расширить информированность сотрудников об актуальных социальных проблемах.

С чего начать и как обезопасить себя

Перед теми, кто уже готов погрузиться в мир благотворительности и социальных проектов возникает множество вопросов: где искать нуждающихся в помощи и как выбрать, кому помогать? Можно ли быть уверенным, что пожертвование будет направлено туда, куда нужно и деньги не украдут? Как отличить добросовестный благотворительный фонд от мошенников?

К сожалению, не существует единого чек-листа, который поможет отличить профессиональный благотворительный фонд с хорошей репутацией от непрофессионального или недобросовестного НКО. Современные технологии позволяют любому сделать наполненный живой сайт с новостями, фотографиями и даже отчетами о сборах.

В этой ситуации на помощь приходят современные онлайн-сервисы, которые выводят возможность участия в благотворительной деятельности на принципиально новый уровень. С одной стороны — оптимизация и технологизация процесса для удобства пользователя, с другой — высокий уровень эмоциональной вовлеченности и отклика, такой важный в современном мире.

Вопросы, которые решают благотворительные онлайн-сервисы:

1. Поиск информации. На онлайн-платформах собрана информация о сборах и проектах разных фондов и НКО, в большинстве случаев есть возможность выбора по тематике и/или географическому положению. Таким образом, пользователь избавлен от необходимости самостоятельного поиска и обработки большого массива информации для выбора благотворительного проекта.

2. Безопасность. Фонды и НКО, размещающиеся на крупных благотворительных онлайн-платформах, проходят тщательную проверку, что гарантирует защиту от мошеннических и токсичных сборов. Там же можно найти отчеты о завершенных сборах. Современные онлайн-платформы также гарантируют сохранность платежных данных благотворителей, так как сотрудничают с крупными и проверенными платежными системами.

3. Различные форматы благотворительной помощи — возможность участвовать в благотворительной деятельности не только финансами, но и, например, решать социальные вопросы, занимаясь своей профессиональной деятельностью.

Краткий обзор благотворительных онлайн-сервисов

1. Сервис «Добро Mail.ru». Сервис создан по инициативе сотрудников Mail.ru Group, которые на своем опыте участия в благотворительных проектах пришли к выводу о необходимости создания онлайн платформы для сбора информации и упрощения оказания благотворительной помощи, чтобы людям было удобнее совершать добрые дела. Сейчас «Добро Mail.ru» сотрудничает со 196 благотворительными фондами и НКО.

Заявки от НКО принимаются один раз в год с 1 по 31 октября, все НКО проходят проверку, включая проверку службой безопасности и юристами Mail.ru Group. Всего через сервис благотворительную помощь уже оказало 910 218 человек, успешно завершив 1500 благотворительных сборов.

Помощь оказывается по категориям: детям, взрослым, пожилым, животным и природе, также есть возможность фильтрации по географии расположения. Сервис позволяет как оказывать разовую помощь, так и оформлять регулярные платежи.

Отдельная вкладка «Маяк» сделана для тех, кому нужна помощь благотворительных фондов — поисковик ищет профильные фонды по ключевым словам. Раздел «Добрый день» дает возможность отметить важное событие с пользой, открыв благотворительный сбор в пользу одного из фондов-участников проекта. Например, это может быть сбор в день рождения человека или компании, когда вместо подарков у желающих поздравить будет возможность сделать благотворительный взнос.

2. Pro-Charity — платформа интеллектуального волонтерства. Технологическое решение для специалистов, готовых помогать фондам своими профессиональными навыками на безвозмездной основе. Для волонтеров создана база данных различных задач: разработки маркетинговых стратегий, создание сайтов и облачных хранилищ данных, разработка логотипа и фирменного стиля, перевод и написание текстов.

Спектр задач достаточно широкий, в основном они связаны с дизайном и версткой, маркетингом и IT, но есть и задачи, связанные с менеджментом, фандрайзингом, тренингами и обучением.

Система устроена просто: НКО размещает задачу в соответствующем разделе, волонтер-исполнитель откликается, обсуждает детали и сроки в рабочей переписке под заданием и приступает к реализации. После завершения работы НКО принимает работу и выставляет волонтеру рейтинг и отзыв.

На платформе можно зарегистрироваться как юридическое лицо, если компания работает в одной из областей, по которым размещаются задания — тогда сотрудники становятся волонтерами проекта. Волонтеры оказывают помощь безвозмездно, но за закрытые задачи автоматически начисляются бонусы, на которые можно получать небольшие подарки/скидки от партнеров проекта.

3. Tooba – первое мобильное приложение, позволяющее помогать благотворительным организациям легко, быстро и безопасно. Идея, казалось бы, лежащая на поверхности в мире, когда уже практически все делается при помощи мобильных приложений, была реализована только в 2018 году и на данный момент не имеет аналогов в российском сегменте.

Tooba — приложение для тех, кто хочет помогать, но не хочет, чтобы это превратилось в долгий и сложный процесс.

Приложение сотрудничает только с фондами и НКО, которые проходят тщательную проверку при регистрации, сборы физических лиц в приложении не регистрируются, а верификация самого приложения в AppStore и Google Play гарантирует безопасность платежей и данных.

Сейчас в приложении зарегистрировано уже 34 фонда. Среди них крупные и известные российские НКО, такие как Фонд «Старость в радость», Фонд «Дети-бабочки», Фонд «Дом с маяком» (детский хоспис) и другие.

Но Tooba размещает и менее известные региональные фонды, которые зачастую сталкиваются с проблемой нехватки ресурса и возможности распространения информации, и как следствие, испытывают сложности с закрытием сборов.

Платеж через приложение зачисляется напрямую на счет выбранного Фонда, Tooba не берет комиссий и процентов. Push-уведомления ненавязчивые, но периодически напоминают о себе, например, уведомляя о закрытии сбора, который пользователь поддерживает.

В качестве удобных решений в приложении также можно отметить:

Система платежей. Есть возможность привязать карту или несколько карт, система запоминает данные и не придется вводить их заново при каждом пожертвовании. Приложение поддерживает платежи Apple и Google Pay, что реально делает возможность помочь в три клика и за пару минут.

Кнопка «поделиться» дает возможность разместить информацию о сборе у себя в соцсетях, отправить по мессенджеру или в почте. Хорошая возможность помогать даже если нет возможности помочь деньгами — распространение информации среди своих контактов зачастую собирает гораздо больше средств, чем может пожертвовать один человек. Результаты благодаря использованию технологии deeplink можно отслеживать в разделе «Помогли через меня».

Резюмируя

Благотворительная деятельность все больше становится нормой жизни в современном обществе, но сориентироваться в потоке информации и запросов о помощи для тех, кто начинает свой путь в качестве участника благотворительных и социальных проектов откровенно сложно.

Современные благотворительные онлайн-сервисы могут быть полезны, так как



Выбрать форму участия в благотворительной деятельности, подходящую в текущий момент для компании.

Выбрать Фонд/НКО, которому будет оказываться помощь.

Обезопасить себя от мошенников и недобросовестных сборов.

Обезопасить свои персональные и платежные данные.

Оптимизировать временные затраты на осуществление благотворительной помощи.

Отслеживать динамику сбора средств на выбранный проект и получать отчеты о результатах.

Фото на обложке: PHOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock