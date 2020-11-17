Тест-система ранней диагностики болезни Паркинсона привлекла 30 млн рублей от фонда «Сколково»

Татарстанская компания «Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний» (ЦРД НДЗ), разрабатывающая систему ранней диагностики болезни Паркинсона, привлекла 30 млн рублей от фонда «Сколково». Инвестиции получены в форме гранта. Первый транш уже перечислен. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан (ИВФ РТ).

Полученные средства будут направлены на доклинические исследования тест-системы (диагностикума). После их завершения компания запустит клинические испытания в России.

Система основана на применении провокационного теста. Она позволяет диагностировать болезнь Паркинсона на досимптомной стадии — задолго до появления моторных симптомов, а также определить степень предрасположенности человека к данному заболеванию.

«Тест система ЦНДЗ уникальна, других предложений по ранней диагностике болезни Паркинсона нет во всем мире. Потенциальным рынком для продаж диагностикумов является не только Россия, но и США, Китай, Евросоюз и другие страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые проект получил поддержку в Татарстане от ИВФ РТ в 2010 году в рамках программы «Идея-1000». Затем в компанию вложился Фонд содействия инновациям. Привлеченные инвестиции команда направила на:

проведение экспериментальных исследований,

разработку новых подходов к анализу патологически измененной электроэнцефалографии (ЭЭГ) пациентов с болезнью Паркинсона,

создание программы ведения базы данных пациентов,

ведения базы данных пациентов, проведение массовых скрининговых исследований,

создание опытных образцов диагностикума.

По данным ЕГРЮЛ, ЦРД НДЗ был зарегистрирован в 2011 году. На момент написания новости учредителями компании являются НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и Разина Нигматуллина — 25% и 22,5% соответственно. Доля в 52,5% принадлежит Михаилу Угрюмову, который также является гендиректором компании.

По данным ИВФ РТ, разработками центра уже пользуются организации «Неоген», «Химмед Поволжье», «Биотехнологии», «Экогрупп», «Алексионфарма», а также Казанский государственный медицинский университет и Казанский научный центр РАН.

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