10 женщин-изобретательниц, навсегда изменивших мир

В марте проходит месяц женской истории — это международная акция, которая стремится подчеркнуть вклад женщин в развитие общества. В России она проводится с 2017 года. В рамках празднования рассказываем о 10 блистательных женщинах, изобретения которых значительно повлияли на нашу повседневную жизнь.
Хеди Ламарр (1914-2000)
Wi-Fi
Хеди Ламарр славилась своей актерской игрой и поразительной красотой. И лишь спустя годы она получила заслуженное признание за свое важнейшее изобретение.
Совместно с другим изобретателем Джорджем Антейлом, Ламарр придумала систему переключения радиочастот для управления торпедами, позволяющую им находить цель и предотвращающую перехват. Срок действия их патента истек десятки лет назад, однако сегодня эта разработка используется во многих важнейших технологиях, таких как Wi-Fi, GPS и другие.
В 2014 году Хеди Ламарр и Джордж Антейл были включены в Национальный зал славы изобретателей США.
Ада Лавлейс (1815-1852)
Первый компьютерный алгоритм
Ада Лавлейс внесла значительный вклад в компьютерную технику еще в середине 1800-х годов, когда женщины довольно редко изучали математику и научные дисциплины.
Лавлэйс даже называют первой программисткой, поскольку она перевела статью об аналитической машине (написанную другим автором) и добавила обширные примечания. Среди них она включила алгоритм, позволяющий машине вычислять числа Бернулли, — он считается первым опубликованным алгоритмом.
Маргарет Уилкокс
Автомобильный обогреватель
В 1893 году Маргарет Уилкокс запатентовала обогреватель, который нагревает салон автомобиля, используя тепло двигателя. Система не сразу получила коммерческий успех и была внедрена в автомобили лишь в конце 1920-х годов.
Сейчас используются более продвинутые обогреватели, однако оригинальная идея Уилкокс определенно послужила для них основой.
Мэри Андерсон (1866-1953)
Стеклоочистители
Мэри Андерсон — еще один новатор в автомобильной индустрии. В 1903 году она получила патент на устройство, которым можно управлять, находясь в автомобиле. Это было устройство, заставляющее пружинный рычаг с резиновой лопастью двигаться по лобовому стеклу. Впоследствии эта разработка превратилась в современные стеклоочистители.
Изображение: Ведомство по патентам и товарным знакам США
Раньше водителям приходилось избавляться от дождевых капель на лобовом стекле вручную и придумывать другие способы справляться с ненастной погодой. Благодаря разработке Андерсон, сегодня перемещаться под дождем и снегом гораздо безопаснее.
В 2011 году Андерсон была включена в Национальный зал славы изобретателей США.
Гертруда Элайон (1918-1999)
Лекарство против лейкемии и прочие медицинские инновации
Гертруда Элайон вместе с Джорджем Хитчингсом получила патент на 2-амино-6-меркаптопурин — соединение, которое помогает лечить лейкемию. Элайон также участвовала в разработке других лекарств, в том числе аллопуринола для лечения подагры и ацикловира, помогающего от герпетических инфекций.
В 1988 году совместно с Джорджем Хитчингсом и Джеймсом Блэком Элайон получила Нобелевскую премию. В 1991 году она также была включена в Национальный зал славы изобретателей США.
Энн Цукамото (1952-н.в.)
Достижения в области стволовых клеток
Доктор Энн Цукамото — изобретательница и кандидат наук в области микробиологии и иммунологии, которой принадлежат несколько патентов в области исследования стволовых клеток. Одно из ее самых значительных открытий — технология выделения стволовых клеток.
Исследования Цукамото сыграли важную роль в изучении рака и помогли в поисках лечения ряда других заболеваний.
Летиция Гир (1853-1935)
Медицинский шприц
В 1899 году Летиция Гир запатентовала медицинский шприц, упростивший взятие крови и доставку лекарств. Ее изобретение представляло собой продвинутую версию полой иглы Франика Ринда и предшествовавшего ему шприца для подкожных инъекций Шарля Праваса и Александра Вуда.
Дизайн Гир стал стандартом в медицине и изменил способ введения вакцин и лекарств.
Мария Кюри (1867-1934)
Радий, полоний и радиационное излучение
В 1903 году Мария Кюри получила Нобелевскую премию за исследование «радиационных явлений», став первой женщиной, удостоенной такой награды.
В 1911 году Кюри присудили еще одну Нобелевскую премию за открытие радия. Вместе с мужем Пьером Кюри она обнаружила, что радий разрушает больные клетки, причем быстрее, чем здоровые. В дальнейшем они исследовали его применение в медицине, например для лечения опухолей.
Во время Первой мировой войны Мария Кюри ввела в использование в военных госпиталях портативные рентгеновские аппараты. К 1920 году у нее начались проблемы со здоровьем, вероятно, из-за воздействия радиоактивных материалов.
Кюри умерла в 1934 году, но ее наследие, навсегда изменившее науку и медицину, продолжает жить.
Стефани Кволек (1923-2014)
Кевлар (полимерный материал)
В 1965 году химик и исследовательница из DuPont Стефани Кволек открыла термостойкий материал, который в пять раз прочнее стали, но легче стекловолокна. Впоследствии он получил название кевлар и сегодня используется в целом ряде продуктов, в том числе в бронежилетах, шинах и военном снаряжении.
Фото в тексте: DuPont
Стефани Кволек была включена в Национальный зал славы изобретателей США, а также получила ряд других наград.
Патрисия Бат (1942-2019)
Лазерная хирургия катаракты
Доктор Патрисия Бат владеет пятью патентами. Ее самый значительный вклад — хирургическое лазерное устройство для удаления катаракты Laserphaco Probe, изобретенное в 1986 году. Оно изменило жизнь тысяч людей, страдающих катарактой, позволив им вернуть ясное зрение.
Катаракта возникает при помутнении хрусталика в глазу. От этого нарушается острота зрения, и в конечном итоге может наступить слепота. С помощью лазерного луча устройство Laserphaco Probe удаляет больной хрусталик и заменяет его искусственным.
Фото на обложке: koshkin stock /
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