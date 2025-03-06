Аналитики выяснили долю женщин в онлайн-бизнесе
Доля женщин, развивающих онлайн-бизнес, превышает долю мужчин (53% против 47%), в то же время мужчины (52%) чаще занимаются офлайн-бизнесом. Об этом говорится в исследовании «Т-Бизнеса», которое есть у Русбейс. В общем числе самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) женщины также уступают мужчинам.
- Новости
Статистика по самозанятым. В 2024 году женщин среди самозанятых было 43%, среди ИП — 41%, а лидером по количеству самозанятых-женщин стал Приморский край (46%). Больше всего женщин-самозанятых работают в бьюти-бизнесе (87%), в сфере услуг по физическому и психическому здоровью (73%), а также в секторе пошива одежды и работы с тканями (72%).
Данные об ИП. Среди ИП женщин больше в образовании (69%), сфере услуг для физлиц (60%) и ветеринарии (60%). 30% женщин со статусом ИП выбирают в качестве бизнеса розничную торговлю, 12% — электронную коммерцию, 11% — услуги для физлиц. Самая высокая доля женщин-ИП — в Республике Тыва (56%).
Аналитики также рассказали, что последние пять лет среди руководителей компаний соотношение мужчин и женщин остается 70% к 30%. Больше женщин-руководителей только в сфере ветеринарии — 52%. В образовании женщины и мужчины руководят поровну. 19% компаний под руководством женщин работают в оптовой торговле, 10% — в сфере услуг для физлиц и 9% — в розничной торговле.
В рамках исследования «Т-Бизнес» изучил данные более 1,5 млн своих клиентов и клиентов сервиса регистрации самозанятости «Т-Банка» за период с 2020-го по 2024 годы.
- В феврале опрос ВЦИОМ показал, что только 3% россиян хотели бы видеть своим руководителем женщину. По мнению опрошенных, мужчины более предрасположены к лидерству, «сдержаны и решительны», а также превосходят женщин в физической силе.
Фото на обложке: JLco Julia Amaral / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять финансами»
- 1 Песня, рогатка и книги про Гарри Поттера: рейтинг необычных подарков на 8 марта в 2025 году В опросе также фигурировали кролики и лягушки, никто из животных не пострадал 08 марта 17:30
- 2 Доля женщин-водителей «Делимобиля» возросла до 20%, «Ситидрайва» — до 40% Также год от года растет и общее число зарегистрированных клиенток каршерингов 08 марта 11:11
- 3 Изобретения женщин, которые изменили мир От систем безопасности до беспроводной связи 08 марта 09:00
- 4 Аналитики выяснили, что более четверти предпринимательниц ведут бизнес на маркетплейсах На онлайн-площадках женщины чаще всего продают одежду 08 марта 07:00