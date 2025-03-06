Аналитики выяснили долю женщин в онлайн-бизнесе

Доля женщин, развивающих онлайн-бизнес, превышает долю мужчин (53% против 47%), в то же время мужчины (52%) чаще занимаются офлайн-бизнесом. Об этом говорится в исследовании «Т-Бизнеса», которое есть у Русбейс. В общем числе самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) женщины также уступают мужчинам.

Статистика по самозанятым. В 2024 году женщин среди самозанятых было 43%, среди ИП — 41%, а лидером по количеству самозанятых-женщин стал Приморский край (46%). Больше всего женщин-самозанятых работают в бьюти-бизнесе (87%), в сфере услуг по физическому и психическому здоровью (73%), а также в секторе пошива одежды и работы с тканями (72%).

Данные об ИП. Среди ИП женщин больше в образовании (69%), сфере услуг для физлиц (60%) и ветеринарии (60%). 30% женщин со статусом ИП выбирают в качестве бизнеса розничную торговлю, 12% — электронную коммерцию, 11% — услуги для физлиц. Самая высокая доля женщин-ИП — в Республике Тыва (56%).

Аналитики также рассказали, что последние пять лет среди руководителей компаний соотношение мужчин и женщин остается 70% к 30%. Больше женщин-руководителей только в сфере ветеринарии — 52%. В образовании женщины и мужчины руководят поровну. 19% компаний под руководством женщин работают в оптовой торговле, 10% — в сфере услуг для физлиц и 9% — в розничной торговле.

В рамках исследования «Т-Бизнес» изучил данные более 1,5 млн своих клиентов и клиентов сервиса регистрации самозанятости «Т-Банка» за период с 2020-го по 2024 годы.

В феврале опрос ВЦИОМ показал, что только 3% россиян хотели бы видеть своим руководителем женщину. По мнению опрошенных, мужчины более предрасположены к лидерству, «сдержаны и решительны», а также превосходят женщин в физической силе.

Фото на обложке: JLco Julia Amaral / Shutterstock / FOTODOM