Пока TikTok борется за выживание в США, а Google чинит Wi-Fi в новом кампусе, в России растет доля женщин в IT, падает спрос на жилье, активизируются перед 8 марта мошенники в сети, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Лидеры мирового экспорта цветов, мошенничество перед праздником, рост доли женщин в IT: главное для бизнеса 8 марта