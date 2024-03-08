Лидеры мирового экспорта цветов, мошенничество перед праздником, рост доли женщин в IT: главное для бизнеса 8 марта

Екатерина Алипова
Пока TikTok борется за выживание в США, а Google чинит Wi-Fi в новом кампусе, в России растет доля женщин в IT, падает спрос на жилье, активизируются перед 8 марта мошенники в сети, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
Лидеры мирового экспорта цветов, мошенничество перед праздником, рост доли женщин в IT: главное для бизнеса 8 мартаПрисоединиться Екатерина Алипова
- Доходы Суэцкого канала упали на 50%
- В Дубае ввели 20%-ный налог для всех иностранных банков, работающих в эмирате.
- Лидерами мирового экспорта цветов в 2023 году стали Нидерланды, Колумбия и Эквадор. Суммарно они продали на $6,6 млрд, из которых $4,6 приходятся на Голландию, продавшую 552 тыс. тонн цветов.
- В феврале 2024 года на первичном рынке жилья в границах старой Москвы было зарегистрировано 4,1 тыс. сделок (+0,7% к январю 2024 года, но –8% от февраля 2023 года («НДВ Супермаркет Недвижимости»).
- 39% россиян накануне праздника попали на фишинговые сайты, имитирующие известные маркетплейсы и магазины подарков; всего с мошенничеством — фальшивые доставки, розыгрыши и пр. — столкнулись 75% россиян («Выберу.ру»).
- Медиамагнат Руперт Мердок планирует в июне жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе и матери бывшей жены Романа Абрамовича (The New York Times).
- 57% ипотечных кредитов на жилье в РФ записаны на женщин, 43% — на мужчин («Этажи»).
- Доля женщин в IT за 2023 год выросла с 18 до 23%, в транспортной сфере подросла до 18%, в строительстве — до 25% («Авито Услуги»).
- Компания Rivian представила три новых компактных электрических внедорожника — R2, R3 и R3X.
- В TikTok призвали американцев бороться за сохранение в стране права пользоваться соцсетью, защищая «конституционное право на свободу выражения мнений».
- А в построенном всего полтора года назад кампусе Google в Сан-Франциско — Bay View — уже несколько месяцев не работает стабильно Wi-Fi, сотрудники пользуются Ethernet-соединениями (Reuters).
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