Открыт прием заявок в менторскую программу Collabroom для женщин, которые хотят запустить свой бизнес

Collabroom — масштабная менторская программа для женщин с управленческим опытом и предпринимательским потенциалом. За время программы команда из опытных предпринимателей и профессиональных бизнес-менторов поможет женщинам в найме разработать стратегию перехода в собственный бизнес без финансового риска, а также ускорить развитие продукта начинающих предпринимательниц.

Программа Collabroom уникальна своим подходом: участницы не только осваивают азы, создавая проект на практике от идеи к готовому MVP, но и работают с коучами, психологами, а также участвуют в групповых встречах в формате мастермайндов.

Наставники погружаются в проект каждой участницы, помогая проработать все этапы создания бизнеса — с нуля до первых клиентов, либо помогая вывести уже существующее дело на новый уровень.

Особенность курса — предварительная бесплатная диагностика, которую проходят все потенциальные кандидаты, в рамках которой наставники оценивают предпринимательский потенциал участницы и готовность к запуску бизнеса.

Ключевые лица:

Ольга Касьян, ментор программы, партнер Collabroom, основатель агентства SmartMotion, серийный предприниматель с оборотом 500 млн рублей;

Екатерина Мовсумова, ментор программы, партнер Collabroom, основатель HR Tech сервиса Mentorbot, входит в топ-100 женщин российского венчура рейтинга RB.RU, экс-издатель The Moscow Times;

Юлия Волощук, ментор программы, партнер Collabroom, партнер венчурной студии Sinteza, эксперт в HR и маркетинге, преподаватель ВШЭ, Universal University.

Программа пройдет с 23 января по 29 марта 2023 года. Подробная информация — на сайте.

Фото на обложке: sergey causelove / Shutterstock