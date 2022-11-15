Открыт прием заявок в менторскую программу Collabroom для женщин, которые хотят запустить свой бизнес

Collabroom — масштабная менторская программа для женщин с управленческим опытом и предпринимательским потенциалом. За время программы команда из опытных предпринимателей и профессиональных бизнес-менторов поможет женщинам в найме разработать стратегию перехода в собственный бизнес без финансового риска, а также ускорить развитие продукта начинающих предпринимательниц.
Программа Collabroom уникальна своим подходом: участницы не только осваивают азы, создавая проект на практике от идеи к готовому MVP, но и работают с коучами, психологами, а также участвуют в групповых встречах в формате мастермайндов.
Наставники погружаются в проект каждой участницы, помогая проработать все этапы создания бизнеса — с нуля до первых клиентов, либо помогая вывести уже существующее дело на новый уровень.
Особенность курса — предварительная бесплатная диагностика, которую проходят все потенциальные кандидаты, в рамках которой наставники оценивают предпринимательский потенциал участницы и готовность к запуску бизнеса.
Ключевые лица:
- Ольга Касьян, ментор программы, партнер Collabroom, основатель агентства SmartMotion, серийный предприниматель с оборотом 500 млн рублей;
- Екатерина Мовсумова, ментор программы, партнер Collabroom, основатель HR Tech сервиса Mentorbot, входит в топ-100 женщин российского венчура рейтинга RB.RU, экс-издатель The Moscow Times;
- Юлия Волощук, ментор программы, партнер Collabroom, партнер венчурной студии Sinteza, эксперт в HR и маркетинге, преподаватель ВШЭ, Universal University.
Программа пройдет с 23 января по 29 марта 2023 года. Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: sergey causelove /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Масштаб твоих возможностей — в объеме ответственности»: история успеха основателя RADAR, Advance и MediaDesk
- 2 Успех в «мужском» бизнесе. Советы от женщины и личный опыт
- 3 100 женщин российского венчура
- 4 Women in Tech: актуален ли гендерный вопрос в IT
- 5 Девушки, которые создают «Танки»: «Сейчас важнее то, что ты умеешь»
ВОЗМОЖНОСТИ
15 ноября 2022
15 ноября 2022
16 ноября 2022