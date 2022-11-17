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В технопарке «Сколково» предпринимательницы обсудят, как личный бренд влияет на бизнес

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

17 ноября в технопарке «Сколково» пройдет встреча для предпринимательниц на тему построения личного бренда и того, как он влияет на бизнес. Женщины поделятся личными историями, опытом продвижения и позиционирования, а также расскажут о самых эффективных каналах коммуникации сегодня.

В технопарке «Сколково» предпринимательницы обсудят, как личный бренд влияет на бизнес
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Надия Черкасова — российский банкир и общественный деятель, заместитель председателя правления банка «ФК „Открытие“» с 2018 года. В 2010 году портал «Банки.ру» признал ее «Персоной года», входит в топ-50 самых влиятельных деловых женщин России. На встрече Надия расскажет об особенностях личного бренда предпринимателя.

Екатерина Мовсумова, основатель HRTech-стартапа Mentorbot, участник рейтинга RB.RU «Топ-100 женщин российского венчура», расскажет о продвижении и управление репутацией технологичного предпринимателя.

Ольга Касьян, основатель агентства SmartMotion, серийный предприниматель с оборотом бизнеса 500 млн рублей, расскажет про путь к масштабному бизнесу через продвижение личного бренда.

В программе запланированы выступления и других предпринимательниц. 

После деловой программы спикеры вместе с гостями примут участие в спортивном мастер-классе по парному бадминтону на корте. Подробная информация о мероприятии и регистрация — на сайте

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

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