В технопарке «Сколково» предпринимательницы обсудят, как личный бренд влияет на бизнес

17 ноября в технопарке «Сколково» пройдет встреча для предпринимательниц на тему построения личного бренда и того, как он влияет на бизнес. Женщины поделятся личными историями, опытом продвижения и позиционирования, а также расскажут о самых эффективных каналах коммуникации сегодня.
Надия Черкасова — российский банкир и общественный деятель, заместитель председателя правления банка «ФК „Открытие“» с 2018 года. В 2010 году портал «Банки.ру» признал ее «Персоной года», входит в топ-50 самых влиятельных деловых женщин России. На встрече Надия расскажет об особенностях личного бренда предпринимателя.
Екатерина Мовсумова, основатель HRTech-стартапа Mentorbot, участник рейтинга RB.RU «Топ-100 женщин российского венчура», расскажет о продвижении и управление репутацией технологичного предпринимателя.
Ольга Касьян, основатель агентства SmartMotion, серийный предприниматель с оборотом бизнеса 500 млн рублей, расскажет про путь к масштабному бизнесу через продвижение личного бренда.
В программе запланированы выступления и других предпринимательниц.
После деловой программы спикеры вместе с гостями примут участие в спортивном мастер-классе по парному бадминтону на корте. Подробная информация о мероприятии и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
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