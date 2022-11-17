17 ноября в технопарке «Сколково» пройдет встреча для предпринимательниц на тему построения личного бренда и того, как он влияет на бизнес. Женщины поделятся личными историями, опытом продвижения и позиционирования, а также расскажут о самых эффективных каналах коммуникации сегодня.

В технопарке «Сколково» предпринимательницы обсудят, как личный бренд влияет на бизнес