Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?

Никита Сухачев, CFO «Финансиста», выделяет три типа финансовых директоров: те, кто управляет кредитным портфелем, денежными средствами или всеми финансами. Чтобы подобрать нужного специалиста, следует составить три разных блока вопросов для проверки компетенций.
В материале Никита поделился советами, как работать с финансовым директором и понять, какой тип подойдет компании. А если у вас уже есть финансовый директор — по каким критериям оценивать его эффективность.
Какого финдира искать
Когда вы начинаете искать финансового директора, сначала подумайте: «Зачем его искать?», а уже потом: «Как?». Требования к его soft и hard skills не универсальны.
Я бы разделил специалистов на три типа:
- управляет кредитным портфелем— частый случай в крупных компаниях. Финдир привлекает деньги: берет кредит и дальше обслуживает этот долг. Его основная задача — договориться с банками. История с поиском такого человека — довольно простая и типовая. Обратите внимание на его опыт: в каких банках и на каких условиях брал кредиты. Оцените soft skills: достаточно ли знакомств в банковской сфере и умеет ли вести переговоры с банком.
- управляет денежными средствами — это казначей, который распоряжается всеми денежными средствами компании и распределяет их между теми, кому они нужны. Его роль — вести платежный календарь и бизнес-процессы, чтобы счета оплачивались, а поставки не срывались. Задача такого финдира — не попасть в кассовый разрыв.
- управляет всеми финансами — CFO и второе лицо после генерального, отвечает за все финансы компании. Обычно управляет определенной метрикой (чаще прибылью, иногда выручкой) с помощью финмодели. Одной управленческой отчетности недостаточно, чтобы сделать выводы и принять решения. А финансовая модель помогает управлять бизнесом с помощью драйверов. Основная задача CFO — помогать собственнику повысить прибыль и стоимость компании.
Какие вопросы задать на собеседовании
На интервью важно понимать, какого финансового директора вы ищете. Может оказаться, что вам нужен человек, чтобы управлять прибылью, а перед вами сидит казначей.Спросите:
- Чем он занимался на предыдущем месте работы?
- Какие были достижения?
Например, хороший казначей может похвастаться тем, что ни разу не попал в кассовый разрыв, а CFO будет рассуждать о том, какие инсайты нашел в отчетности и как это помогло увеличить прибыль.
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После этого можно задавать более конкретные вопросы. Если перед вами финдир первого типа, то помните, что его задача — собрать кредитный портфель по максимально выгодной ставке.
Спросите:
- Из каких банков он привлекал кредиты?
- Как убеждал снизить ставку и какую ставку считает хорошей?
- Как привлекал бы деньги для вашей компании?
Казначея можно расспросить о его прошлой компании:
- Сколько было юридических лиц и инициаторов счетов?
- Какой был еженедельный оборот платежей?
Обязательно посмотреть soft skills: как решал конфликтные ситуации.
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факторинг,
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грамотная работа с закупщиками.
CFO нужно спросить, какие инсайты он вытаскивал из прошлых компаний. Оцените навыки тайм-менеджмента.
Задачи CFO часто относятся к категории:
- Важных — потому что могут принести бизнесу много денег.
- Несрочных — потому что бизнес не закроется, если не сделать их прямо сегодня.
И нужно сразу понять, как сотрудник управляется с более срочными задачами и не сдвигает ли важные и не срочные постоянно на потом.
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Как отличить бухгалтера от финансиста
Важно, чтобы у финдира было не бухгалтерское, а финансовое мышление. Например, все знают, что баланс должен сходиться. На вопрос, почему, обычно отвечают: из-за двойной записи.
Это правильный, но бесполезный ответ — в нем нет финансового смысла.
Приведу аналогию. Почему человек краснеет при разговоре? Потому что кровь прилила к капиллярам около кожи. Но это не причина, это просто механизм покраснения. Истинная причина — в том, что мозг определенным образом реагирует на внешние раздражители — человек стесняется, появляется страх или неуверенность, учащается сердцебиение, капилляры расширяются, кровь приливает к лицу.
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Так же и с балансом. Ответ про двойную запись покажет только, что человек сумеет собрать отчетность. А дать инсайты он сможет, только если понимает финансовый смысл.
Пассивы — это то, откуда компания взяла деньги (заняла у кредиторов или акционеров или заработала). А активы — это то, где они сейчас: лежат на счетах, выданы в долг, вложены в здания и пароходы. То, откуда деньги пришли, должно равняться тому, где они сейчас — это и есть финансовый смысл.
И это я и хочу услышать от настоящего финансиста.
Как оценить эффективность финансового директора
Вы нашли и взяли на работу финдира, а что дальше? Как понять, хороший специалист или через пару месяцев лучше его уволить? Я вижу это примерно так.
В первом случае — если финдир привлекает деньги — довольно понятная задача. Есть график привлечения финансирования, и предприниматель видит, соблюдается он или нет. Если нет — то нужно разбираться, есть ли на это объективные причины. Но в целом, история прозрачная.
Казначей, как правило, приходит в ситуации «бардак на счетах и кассовый разрыв». Обычно уже через пару месяцев гендир должен увидеть: а сейчас в компании такой же беспорядок или бизнес-процессы улучшаются? При этом из кассового разрыва финдир может и не успеть выйти по уважительным причинам:
- физически не успел взять кредит;
- оказалось, что проблема вне зоны его ответственности (может быть, вы не выполняете план продаж).
Третий кейс — самый сложный. Это исследовательская задача, здесь видимых результатов может не быть и через полгода, но постепенно должны накапливаться позитивные изменения:
- отчетность формируется,
- финмодель строится,
- бизнес-процессы выстраиваются.
Важна инициативность: не генеральный директор должен ставить задачу финдиру, а он сам должен прийти, обсудить цели и задачи и предложить решения.
Как не бояться конфликта финансового директора и главного бухгалтера
Когда вы берете на работу финансового директора, бывает сложно избежать трений с главным бухгалтером.
Я встречал главбухов двух типов:
- Человек, который давно в учете, помнит еще счеты, разобрался с 1С, но на этом его компьютерная грамотность закончилась. Он может знать план счетов лучше генерального и финансового директора вместе взятых, но при этом быть большим противником изменений. А ведь изменения — это то, ради чего вы взяли финдира.
- Более прогрессивные бухгалтеры. Они понимают, что такое управленческая отчетность, почему она важна, им это интересно, они готовы во всем разбираться.
Трения — это нормально, ведь любые изменения для бухгалтера зачастую оборачиваются увеличением объема работы. Финансовый директор выходит и говорит: «На прошлом месте бухгалтерия у меня делала так, давайте вы то же самое будете делать». Это и есть его задача — эффективно построить работу смежных отделов на основе прошлого опыта.
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К мнению бухгалтера нужно прислушиваться, но изменениям быть, несмотря на сопротивление. И решать конфликтные ситуации — в том числе задача финдира.
Так как работать с финансовым директором?
Немного подытожу. Еще до найма важно подготовиться к приходу нового финдира:
- четко понимать, какая у вас проблема и какие задачи он должен решать;
- быть уверенным, что команда готова к изменениям.
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В самом начале работы:
- задать правильные вопросы на собеседовании;
- согласовать задачи;
- понимать, чего и когда вы от него ждете.
И через некоторое время:
- оценить, есть ли какие-то видимые улучшения;
- решаются ли задачи, выполняется ли план — и если нет, то почему.
Фото на обложке: Shutterstock / Shift Drive
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