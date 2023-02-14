Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?

В материале Никита поделился советами, как работать с финансовым директором и понять, какой тип подойдет компании. А если у вас уже есть финансовый директор — по каким критериям оценивать его эффективность.

Никита Сухачев, CFO «Финансиста», выделяет три типа финансовых директоров: те, кто управляет кредитным портфелем, денежными средствами или всеми финансами. Чтобы подобрать нужного специалиста, следует составить три разных блока вопросов для проверки компетенций.

Какого финдира искать

Когда вы начинаете искать финансового директора, сначала подумайте: «Зачем его искать?», а уже потом: «Как?». Требования к его soft и hard skills не универсальны.

Я бы разделил специалистов на три типа:

управляет кредитным портфелем — частый случай в крупных компаниях. Финдир привлекает деньги: берет кредит и дальше обслуживает этот долг. Его основная задача — договориться с банками. История с поиском такого человека — довольно простая и типовая. Обратите внимание на его опыт: в каких банках и на каких условиях брал кредиты. Оцените soft skills: достаточно ли знакомств в банковской сфере и умеет ли вести переговоры с банком.

— частый случай в крупных компаниях. Финдир привлекает деньги: берет кредит и дальше обслуживает этот долг. Его основная задача — договориться с банками. История с поиском такого человека — довольно простая и типовая. Обратите внимание на его опыт: в каких банках и на каких условиях брал кредиты. Оцените soft skills: достаточно ли знакомств в банковской сфере и умеет ли вести переговоры с банком. управляет денежными средствами — это казначей, который распоряжается всеми денежными средствами компании и распределяет их между теми, кому они нужны. Его роль — вести платежный календарь и бизнес-процессы, чтобы счета оплачивались, а поставки не срывались. Задача такого финдира — не попасть в кассовый разрыв.

— это казначей, который распоряжается всеми денежными средствами компании и распределяет их между теми, кому они нужны. Его роль — вести платежный календарь и бизнес-процессы, чтобы счета оплачивались, а поставки не срывались. Задача такого финдира — не попасть в кассовый разрыв. управляет всеми финансами — CFO Chief Financial Officer и второе лицо после генерального, отвечает за все финансы компании. Обычно управляет определенной метрикой (чаще прибылью, иногда выручкой) с помощью финмодели. Одной управленческой отчетности недостаточно, чтобы сделать выводы и принять решения. А финансовая модель помогает управлять бизнесом с помощью драйверов. Основная задача CFO — помогать собственнику повысить прибыль и стоимость компании.

Какие вопросы задать на собеседовании

На интервью важно понимать, какого финансового директора вы ищете. Может оказаться, что вам нужен человек, чтобы управлять прибылью, а перед вами сидит казначей.

Чем он занимался на предыдущем месте работы?

Какие были достижения?

Спросите:

Например, хороший казначей может похвастаться тем, что ни разу не попал в кассовый разрыв, а CFO будет рассуждать о том, какие инсайты нашел в отчетности и как это помогло увеличить прибыль.

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После этого можно задавать более конкретные вопросы. Если перед вами финдир первого типа, то помните, что его задача — собрать кредитный портфель по максимально выгодной ставке.

Спросите:

Из каких банков он привлекал кредиты?

Как убеждал снизить ставку и какую ставку считает хорошей?

Как привлекал бы деньги для вашей компании?

Казначея можно расспросить о его прошлой компании:

Сколько было юридических лиц и инициаторов счетов?

Какой был еженедельный оборот платежей?

Обязательно посмотреть soft skills: как решал конфликтные ситуации.

Еще можно задать вопрос со звездочкой — как выйти из кассового разрыва ? Очевидные способы (взять кредит, у банка или акционеров) — простые, но платные. Поэтому я бы хотел услышать и другие варианты:

факторинг, взыскание дебиторки, грамотная работа с закупщиками.

CFO нужно спросить, какие инсайты он вытаскивал из прошлых компаний. Оцените навыки тайм-менеджмента.

Задачи CFO часто относятся к категории:

Важных — потому что могут принести бизнесу много денег.

Несрочных — потому что бизнес не закроется, если не сделать их прямо сегодня.

И нужно сразу понять, как сотрудник управляется с более срочными задачами и не сдвигает ли важные и не срочные постоянно на потом.

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Как отличить бухгалтера от финансиста

Важно, чтобы у финдира было не бухгалтерское, а финансовое мышление. Например, все знают, что баланс должен сходиться. На вопрос, почему, обычно отвечают: из-за двойной записи.

Это правильный, но бесполезный ответ — в нем нет финансового смысла.

Приведу аналогию. Почему человек краснеет при разговоре? Потому что кровь прилила к капиллярам около кожи. Но это не причина, это просто механизм покраснения. Истинная причина — в том, что мозг определенным образом реагирует на внешние раздражители — человек стесняется, появляется страх или неуверенность, учащается сердцебиение, капилляры расширяются, кровь приливает к лицу.

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Так же и с балансом. Ответ про двойную запись покажет только, что человек сумеет собрать отчетность. А дать инсайты он сможет, только если понимает финансовый смысл.

Пассивы — это то, откуда компания взяла деньги (заняла у кредиторов или акционеров или заработала). А активы — это то, где они сейчас: лежат на счетах, выданы в долг, вложены в здания и пароходы. То, откуда деньги пришли, должно равняться тому, где они сейчас — это и есть финансовый смысл.

И это я и хочу услышать от настоящего финансиста.

Как оценить эффективность финансового директора

Вы нашли и взяли на работу финдира, а что дальше? Как понять, хороший специалист или через пару месяцев лучше его уволить? Я вижу это примерно так.

В первом случае — если финдир привлекает деньги — довольно понятная задача. Есть график привлечения финансирования, и предприниматель видит, соблюдается он или нет. Если нет — то нужно разбираться, есть ли на это объективные причины. Но в целом, история прозрачная.

Казначей, как правило, приходит в ситуации «бардак на счетах и кассовый разрыв». Обычно уже через пару месяцев гендир должен увидеть: а сейчас в компании такой же беспорядок или бизнес-процессы улучшаются? При этом из кассового разрыва финдир может и не успеть выйти по уважительным причинам:

физически не успел взять кредит;

оказалось, что проблема вне зоны его ответственности (может быть, вы не выполняете план продаж).

Третий кейс — самый сложный. Это исследовательская задача, здесь видимых результатов может не быть и через полгода, но постепенно должны накапливаться позитивные изменения:

отчетность формируется, финмодель строится, бизнес-процессы выстраиваются.

Важна инициативность: не генеральный директор должен ставить задачу финдиру, а он сам должен прийти, обсудить цели и задачи и предложить решения.

Как не бояться конфликта финансового директора и главного бухгалтера

Когда вы берете на работу финансового директора, бывает сложно избежать трений с главным бухгалтером.

Я встречал главбухов двух типов:

Человек, который давно в учете, помнит еще счеты, разобрался с 1С, но на этом его компьютерная грамотность закончилась. Он может знать план счетов лучше генерального и финансового директора вместе взятых, но при этом быть большим противником изменений. А ведь изменения — это то, ради чего вы взяли финдира. Более прогрессивные бухгалтеры. Они понимают, что такое управленческая отчетность, почему она важна, им это интересно, они готовы во всем разбираться.

Трения — это нормально, ведь любые изменения для бухгалтера зачастую оборачиваются увеличением объема работы. Финансовый директор выходит и говорит: «На прошлом месте бухгалтерия у меня делала так, давайте вы то же самое будете делать». Это и есть его задача — эффективно построить работу смежных отделов на основе прошлого опыта.

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К мнению бухгалтера нужно прислушиваться, но изменениям быть, несмотря на сопротивление. И решать конфликтные ситуации — в том числе задача финдира.

Так как работать с финансовым директором?

Немного подытожу. Еще до найма важно подготовиться к приходу нового финдира:

четко понимать, какая у вас проблема и какие задачи он должен решать;

быть уверенным, что команда готова к изменениям.

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В самом начале работы:

задать правильные вопросы на собеседовании;

согласовать задачи;

понимать, чего и когда вы от него ждете.

И через некоторое время:

оценить, есть ли какие-то видимые улучшения;

решаются ли задачи, выполняется ли план — и если нет, то почему.

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