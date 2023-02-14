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Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?

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Никита Сухачев
Никита Сухачев

Сооснователь Delta Way и CPO «Финансист»

Анастасия Удальцова

Никита Сухачев, CFO «Финансиста», выделяет три типа финансовых директоров: те, кто управляет кредитным портфелем, денежными средствами или всеми финансами. Чтобы подобрать нужного специалиста, следует составить три разных блока вопросов для проверки компетенций.

В материале Никита поделился советами, как работать с финансовым директором и понять, какой тип подойдет компании. А если у вас уже есть финансовый директор — по каким критериям оценивать его эффективность.

Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?

Какого финдира искать

Когда вы начинаете искать финансового директора, сначала подумайте: «Зачем его искать?», а уже потом: «Как?». Требования к его soft и hard skills не универсальны.

Я бы разделил специалистов на три типа:

  • управляет кредитным портфелем— частый случай в крупных компаниях. Финдир привлекает деньги: берет кредит и дальше обслуживает этот долг. Его основная задача — договориться с банками. История с поиском такого человека — довольно простая и типовая. Обратите внимание на его опыт: в каких банках и на каких условиях брал кредиты. Оцените soft skills: достаточно ли знакомств в банковской сфере и умеет ли вести переговоры с банком.
  • управляет денежными средствами — это казначей, который распоряжается всеми денежными средствами компании и распределяет их между теми, кому они нужны. Его роль — вести платежный календарь и бизнес-процессы, чтобы счета оплачивались, а поставки не срывались. Задача такого финдира — не попасть в кассовый разрыв.
  • управляет всеми финансами — CFOChief Financial Officer и второе лицо после генерального, отвечает за все финансы компании. Обычно управляет определенной метрикой (чаще прибылью, иногда выручкой) с помощью финмодели. Одной управленческой отчетности недостаточно, чтобы сделать выводы и принять решения. А финансовая модель помогает управлять бизнесом с помощью драйверов. Основная задача CFO — помогать собственнику повысить прибыль и стоимость компании.

 

Какие вопросы задать на собеседовании

На интервью важно понимать, какого финансового директора вы ищете. Может оказаться, что вам нужен человек, чтобы управлять прибылью, а перед вами сидит казначей.

Спросите:
  • Чем он занимался на предыдущем месте работы?
  • Какие были достижения?

Например, хороший казначей может похвастаться тем, что ни разу не попал в кассовый разрыв, а CFO будет рассуждать о том, какие инсайты нашел в отчетности и как это помогло увеличить прибыль.

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После этого можно задавать более конкретные вопросы. Если перед вами финдир первого типа, то помните, что его задача — собрать кредитный портфель по максимально выгодной ставке.

Спросите:

  • Из каких банков он привлекал кредиты?
  • Как убеждал снизить ставку и какую ставку считает хорошей?
  • Как привлекал бы деньги для вашей компании?
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Казначея можно расспросить о его прошлой компании:

  • Сколько было юридических лиц и инициаторов счетов?
  • Какой был еженедельный оборот платежей?

Обязательно посмотреть soft skills: как решал конфликтные ситуации.

Еще можно задать вопрос со звездочкой — как выйти из кассового разрыва? Очевидные способы (взять кредит, у банка или акционеров) — простые, но платные. Поэтому я бы хотел услышать и другие варианты:
  1. факторинг,
  3. грамотная работа с закупщиками.

CFO нужно спросить, какие инсайты он вытаскивал из прошлых компаний. Оцените навыки тайм-менеджмента.

Задачи CFO часто относятся к категории:

  • Важных — потому что могут принести бизнесу много денег.
  • Несрочных — потому что бизнес не закроется, если не сделать их прямо сегодня.

И нужно сразу понять, как сотрудник управляется с более срочными задачами и не сдвигает ли важные и не срочные постоянно на потом.

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Как отличить бухгалтера от финансиста

Важно, чтобы у финдира было не бухгалтерское, а финансовое мышление. Например, все знают, что баланс должен сходиться. На вопрос, почему, обычно отвечают: из-за двойной записи.

Это правильный, но бесполезный ответ — в нем нет финансового смысла.

Приведу аналогию. Почему человек краснеет при разговоре? Потому что кровь прилила к капиллярам около кожи. Но это не причина, это просто механизм покраснения. Истинная причина — в том, что мозг определенным образом реагирует на внешние раздражители — человек стесняется, появляется страх или неуверенность, учащается сердцебиение, капилляры расширяются, кровь приливает к лицу.

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Так же и с балансом. Ответ про двойную запись покажет только, что человек сумеет собрать отчетность. А дать инсайты он сможет, только если понимает финансовый смысл.

Пассивы — это то, откуда компания взяла деньги (заняла у кредиторов или акционеров или заработала). А активы — это то, где они сейчас: лежат на счетах, выданы в долг, вложены в здания и пароходы. То, откуда деньги пришли, должно равняться тому, где они сейчас — это и есть финансовый смысл.

И это я и хочу услышать от настоящего финансиста.

 

Как оценить эффективность финансового директора

Вы нашли и взяли на работу финдира, а что дальше? Как понять, хороший специалист или через пару месяцев лучше его уволить? Я вижу это примерно так.

В первом случае — если финдир привлекает деньги — довольно понятная задача. Есть график привлечения финансирования, и предприниматель видит, соблюдается он или нет. Если нет — то нужно разбираться, есть ли на это объективные причины. Но в целом, история прозрачная.

Казначей, как правило, приходит в ситуации «бардак на счетах и кассовый разрыв». Обычно уже через пару месяцев гендир должен увидеть: а сейчас в компании такой же беспорядок или бизнес-процессы улучшаются? При этом из кассового разрыва финдир может и не успеть выйти по уважительным причинам:

  • физически не успел взять кредит;
  • оказалось, что проблема вне зоны его ответственности (может быть, вы не выполняете план продаж). 

Третий кейс — самый сложный. Это исследовательская задача, здесь видимых результатов может не быть и через полгода, но постепенно должны накапливаться позитивные изменения:

  1. отчетность формируется,
  2. финмодель строится,
  3. бизнес-процессы выстраиваются.

Важна инициативность: не генеральный директор должен ставить задачу финдиру, а он сам должен прийти, обсудить цели и задачи и предложить решения.

 

Как не бояться конфликта финансового директора и главного бухгалтера

Когда вы берете на работу финансового директора, бывает сложно избежать трений с главным бухгалтером. 

Я встречал главбухов двух типов:

  1. Человек, который давно в учете, помнит еще счеты, разобрался с 1С, но на этом его компьютерная грамотность закончилась. Он может знать план счетов лучше генерального и финансового директора вместе взятых, но при этом быть большим противником изменений. А ведь изменения — это то, ради чего вы взяли финдира.
  2. Более прогрессивные бухгалтеры. Они понимают, что такое управленческая отчетность, почему она важна, им это интересно, они готовы во всем разбираться.

Трения — это нормально, ведь любые изменения для бухгалтера зачастую оборачиваются увеличением объема работы. Финансовый директор выходит и говорит: «На прошлом месте бухгалтерия у меня делала так, давайте вы то же самое будете делать». Это и есть его задача — эффективно построить работу смежных отделов на основе прошлого опыта.

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К мнению бухгалтера нужно прислушиваться, но изменениям быть, несмотря на сопротивление. И решать конфликтные ситуации — в том числе задача финдира.

 

Так как работать с финансовым директором?

Немного подытожу. Еще до найма важно подготовиться к приходу нового финдира:

  • четко понимать, какая у вас проблема и какие задачи он должен решать;
  • быть уверенным, что команда готова к изменениям.

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В самом начале работы:

  • задать правильные вопросы на собеседовании;
  • согласовать задачи;
  • понимать, чего и когда вы от него ждете.

И через некоторое время:

  • оценить, есть ли какие-то видимые улучшения;
  • решаются ли задачи, выполняется ли план — и если нет, то почему.

 

Фото на обложке: Shutterstock / Shift Drive

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