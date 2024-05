Что такое ротация товара в магазине

Этот принцип еще называют FЕFO (от английского first expired, first out), что значит: «первым истекает — первым уходит». Чем свежее товар, тем позже его можно продать и тем глубже на полках он находится. С таким подходом большинство покупателей берет более старые продукты, а у магазина повышается шанс снизить размер убытков в связи с истекшими сроками годности.