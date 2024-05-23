Что такое ротация товара в магазине

Что нужно сделать, чтобы ротация товара не стала трудоемким перемещением товара с полки на полку, а выполнила возложенную на нее задачу — увеличить прибыль и сократить издержки? На этот вопрос ответил CEO «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

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Что такое ротация товара

Стоит начать с того, что значит «ротация товара». С английского языка слово rotation переводится как «вращение», а в бизнесе и экономике ротация означает циклическую замену одних объектов на другие. В магазинах и на складах это выглядит как периодическое изменение места расположения товара в соответствии с определенными принципами.

Виды ротации товара

Виды ротации в магазине и то, как часто проводят ротацию товара, зависит от основной цели.

По сроку годности

Ротация товара по срокам годности распространена в торговле продуктами питания. Сроки годности у продуктов, как правило, ограничены. И если товар в течение определенного времени не будет продан, его придется вернуть или даже списать. Магазин понесет убыток. Чтобы этого избежать, применяется ротация по срокам годности. Суть ее в том, что продукты с истекающими сроками ставят на полку в первые ряды, то есть ближе к покупателю.

Этот принцип еще называют FЕFO (от английского first expired, first out), что значит: «первым истекает — первым уходит». Чем свежее товар, тем позже его можно продать и тем глубже на полках он находится. С таким подходом большинство покупателей берет более старые продукты, а у магазина повышается шанс снизить размер убытков в связи с истекшими сроками годности.

В магазинах этот принцип пересекается с принципом FIFO: «первый пришел — первый ушел», потому что товары с очень короткими сроками, такие как продукты питания, обычно приходят в магазин в соответствии с датой выпуска.

В больших торговых точках с широким ассортиментом иногда случаются сбои, и сотрудники забывают провести ротацию вовремя. Решить проблему в этом случае поможет товароучетная программа, которая фиксирует даты поступления товаров в магазин.

Как часто необходимо проводить ротацию товара? Это зависит от специфики самого магазина:

в продуктовых торговых точках она должна проходить ежедневно;

в непродовольственных магазинах раз в полгода;

в магазинах одежды и обуви — перед новым сезоном и при поступлении новых коллекций.

По ассортименту

Этот вид ротации напоминает маркетинговый прием и помогает увеличить конверсию продаж. Основное его преимущество — низкие затраты по сравнению с рекламной кампанией.

Как выглядит ротация по ассортименту: продукты одного и того же бренда или одинакового качества располагают рядом друг с другом. На одном стеллаже могут быть выставлены любые товары: от бытовой химии и продуктов до одежды и косметики. Главное, чтобы они были все выпущены одним производителем или находились в одном ценовом сегменте.

При таком расположении покупатель сможет быстрее найти новый товар, соответствующий его ценовым или качественным запросам, попробовать новинки и в итоге сделать покупку на бо́льшую сумму. При этом и пополнять ассортимент нужно системно.

Например, если в магазине оказалась нераспроданной старая коллекция, в первую очередь потребуется продать вещи из нее и только потом выводить в зал новый ассортимент. Традиционный прием в этом случае — распродажа совместно с рекламной кампанией. Ротацией принято считать весь комплекс мер по обновлению ассортимента.

Для товаров на складе

Ротация на складах отличается от ротации товаров в торговом зале. Приоритетом здесь является первоочередная доставка товара на реализацию. Помещение разбивают на зоны хранения с учетом веса упаковки, габаритов, требованиям к условиям хранения. Каждый тип товара должен находиться на своем месте. Например, продукция с частым оборотом размещается максимально близко к зоне отгрузки. Ротация на складе проводится по нескольким принципам:

FIFO: «первым пришел — первым ушел». Это означает, что при складировании на стеллажи для хранения нельзя ставить новые товары перед старыми. Приоритет при отгрузке имеет товар, который поступил на хранение раньше других. Для этого метода имеет значение только дата поступления товара. FILO, то есть «первый пришел — последний ушел». Такой подход допускает хранение ранее закупленных товаров дольше, чем новых поступлений. Издержки на операционную деятельность в этом случае окажутся ниже, но принцип FILO подходит только для групп товаров без срока годности, например, металлоизделий. FEFO. Как уж говорилось, такой принцип основан на сроках годности и чем-то схож с FIFO. Но главным критерием здесь является не время прибытия, а срок годности. Если у товара срок годности в истекает в ближайшее время, то на отгрузку его отправляют в первую очередь, независимо от того, когда он поступил на склад.

Для соблюдения принципов ротации удобно пользоваться автоматическими товароучётными системами, которые отслеживают сроки нахождения товаров на складе, устанавливают критические сроки отгрузки и немедленно информируют ответственных за ротацию работников о приближении к этим срокам. На складе должно быть четкое понимание того, где находится та или иная продукция, какие у нее сроки, и склад должен соблюдать ротацию товара.

Количественная ротация

Количественная ротация применяется для борьбы с излишками товара в больших магазинах. Если грамотно рассчитать необходимое количество, то оборот товара произойдет до истечения у него срока годности. Для проведения ротации необходимо сначала рассчитать достаточный запас по определенной формуле, которая учитывает продажи за период, товар на выкладке и остаток товара. После этого в продажу запускается запланированный объем продукции. Помимо уменьшения издержек из-за просрочки, количественная ротация позволяет существенно разгрузить складское пространство.

Принципы и правила ротации товара

В торговом зале выкладка товара по ротации происходит не в произвольном порядке, а в соответствии с особыми правилами, основанными на поведенческих факторах покупателей. Как правильно всё сделать:

создать в торговом пространстве впечатление изобилия и широкого выбора: пробелы на полках недопустимы: если они появляются, то товар необходимо переместить вперед;

разместить товары, которые нужно продать, в горячих точках: на уровне глаз покупателя, в зонах у кассы, на стеллажах по ходу основного потока покупателей;

уложить большие фасованные упаковки на нижние полки, маленькие — на верхние;

расставить больше товаров на полках, которые пользуются большим спросом и убрать оттуда товары с малой популярностью;

разделить всю продукцию на группы в соответствии с назначением;

расположить товарные группы в торговом зале на одних и тех же местах: если группу переводят на новое место, установить указатель;

убрать с выкладки товар с поврежденной упаковкой: внешний вид продукта сильно влияет на выбор покупателя.

Схему ротации в магазине нужно регулярно анализировать и оценивать эффективность. Если принципы ротации товара не соответствуют особенностям спроса, то их желательно скорректировать.

Слишком частая ротация может оттолкнуть потенциальных покупателей, которым не хочется тратить время на изучение продуктов. Кроме того, многим потребителям давно уже известны принципы мерчендайзинга, например, FIFO, и они осознанно выбирают товар из задних рядов на полке.

Примеры перемещения

Делимся примерами того, как ротация помогает в решении проблем магазина.

Кейс № 1: магазин закупил большую партию товара, но на него отсутствует спрос

Ситуацию можно было предотвратить путем количественной ротации — тщательного планирования необходимого объема товара с помощью товароучётной программы. Если такая проблема уже возникла, то распродать невостребованный товар также поможет ротация. Выкладку нужно произвести на самые «проходные» места в зале, чтобы продукция оказалась на глазах у покупателей. Еще один момент: товар с низким спросом можно разместить рядом с популярными сопутствующими товарами. Это поможет быстрее их реализовать.

Кейс № 2. Магазин хочет сократить издержки

В этом случае можно провести ротацию по срокам. Весь товар, у которого в ближайшее время истекает срок годности, перемещают на видные места в зале. Для подстраховки на весь такой товар предлагают скидку.

Кейс № 3. Проблемы с планом на определенную группу товара

Чтобы привлечь внимание, нужно расположить товар в горячих зонах: на полках на уровне глаз покупателей, у касс, на паллетах в центре торгового зала. Как и в первом случае, можно разложить товар рядом с популярными смежными категориями и дать на него скидку.

Хотя грамотная ротация требует сил и времени, затраты на ее проведение обычно оправданы. Правильное перемещение товара увеличивает продажи и повышает выручку магазина.

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