Рост числа записей на тренировки и спад продаж абонементов: как коронавирус повлиял на фитнес-индустрию

Владимир Старков, сооснователь компании по разработке ИТ-решений для фитнес-индустрии Mobifitness , делится статистикой и актуальными новостями. А игроки рынка из разных городов рассказывают, как ситуация выглядит у них сейчас и как они видят ее развитие.

Пока одни бизнесы подсчитывают убытки, нанесенные коронавирусом, другие, наоборот, наблюдают приток клиентов. Парадоксально в их числе оказались фитнес-клубы. Но не факт, что это продлится долго. Так к чему готовиться представителям этой сферы?

Пандемия, карантины, пустые полки из-под гречки… В связи со вспышкой коронавируса мы явно стали осторожнее — и все чаще избегаем мест массового скопления людей. Это большой риск для компаний, работающих в сфере услуг, в том числе для фитнеса. Ведь в клубах, особенно в час пик, бывает полно посетителей.

Многие основатели клубов забеспокоились, что к ним перестанут ходить из-за опасений перед эпидемией. Но цифры говорят, что все не так плохо. Пока.

Мы проанализировали, насколько активно миллион пользователей наших приложений — с их помощью клубы и студии коммуницируют с клиентами — записывались на занятия с начала вспышки коронавируса. И вот парадокс: количество записей только растет!

Если за первые 10 дней февраля на тренировки записались 123 тысячи раз, то за первые 10 дней марта — 127 тысяч. Это стандартная динамика для рынка в начале весны: с февраля по март активизируется до 5% клиентов. И в этом году тенденция сохранилась несмотря на эпидемию.

Столичные клубы готовят план Б

Неужели коронавирус совсем не повлиял на российские фитнес-клубы? В масштабе рынка изменения незаметны, но некоторые операторы все же чувствуют влияние мер борьбы с эпидемией. Это в основном касается московских клубов и студий, особенно бизнес- и премиального сегмента, чьи клиенты часто находятся в разъездах за границей.

Артем Хабеев, основатель йога-студии «Дыши» в Москве

рассказывает, что клиенты стали чаще замораживать абонементы, потому что сидят на домашнем карантине после отпуска в «неблагополучных» странах. Стали поступать просьбы о разных гигиенических мерах — например, поставить одноразовые стаканчики для воды — и вопросы о способах себя обезопасить, в частности, о необходимости масок.

Если взять нашу статистику посещений за февраль 2019 и 2020 гг., то мы видим, что посещения студии упали на 15%. Связывать ли это с нынешней пандемией? Думаю, да, но не на 100%. В прошлом году у нас была более активная реклама и выгодная акция, кто-то приходил только ради нее — возможно, поэтому в 2020 году мы недосчитались части клиентов. По выручке мы все равно выросли — на 8%. Но могли бы вырасти еще больше. Коронавирус — серьезная беда, и она сейчас бьет по всем бизнесам. Желаю нам всем скорее это пережить. Думаю, март будет более показательным в этом смысле, и тут уже будет значительный отток клиентов.

Иван Романовский, управляющий партнер «Фитнес E.Club» (Москва)

рассказывает, что клиенты, у которых есть абонемент, ходят на персональные занятия с тренером, а вот в групповых программах посещаемость упала на 20%. Он считает, что ситуация будет усложняться и клубам нужно будет адаптироваться.

Для многих тренеров это шанс попробовать свои силы в онлайне. С менеджерами ситуация сложнее — им придется постоянно работать с клиентами, справляться о их физическом и психологическом здоровье. Мы будем как горячая линия держать с ними связь. Думаю, что, как у любого кризиса, здесь есть и свои возможности. Как только все закончится, будет большой наплыв людей, так как все начнут сбрасывать наеденное. Если резюмировать, то наш весенний сезон просто переносится на неопределенный срок.

Регионы менее восприимчивы к панике

В регионах ситуация значительно спокойнее.

Константин Черницов, управляющий директор СПФ (клубы Forte Club, World Class, World Class Lite и «Физкульт») в Саратове

говорит, что вирус в восприятии населения пока «где-то далеко», а посещаемость не отличается от предыдущих годов. Но вот с покупкой долгосрочных абонементов люди стали осторожничать.

Люди опасаются принимать решения «на перспективу», так как она неясна. Но это влияние не только от вируса — это синхронизированный шок от всех последних новостей.

Руслан Миннегалиев, управляющий сети фитнес-клубов Maximus (Казань)

рассказывает, что история с коронавирусом приводит в клубы различного рода «дельцов». А вот на трафике никак не сказывается.

В наш колл-центр обращалось уже несколько человек с вопросами, почему в клубах нет обеззараживающих воздух приборов, ссылались на постановление, которое принято на самом деле для некоммерческих организаций — а потом предлагали продать нам это оборудование по «выгодным ценам».

Мария Виноградова, консультант фитнес-клубов по маркетингу (Архангельск)

рассказывает о ситуации в клубе «Палестра Спорт».

Паники нет, посещаемость примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Приняли первое обращение от клиентки в возрасте 65 лет с просьбой приостановить активность абонемента на два месяца, так как она находится в зоне риска. Больше обращений, связанных с коронавирусом, не поступало.

Несмотря на то что Дальний Восток назвали самым обеспокоенным эпидемией регионом, местные операторы это опровергают.

Геннадий Нариков, владелец сети фитнес-клубов SKY в Хабаровске

На наш местный рынок в феврале очень повлияла история с «хабаровским маньяком», нападавшим с ножом на женщин. Вот эта ситуация просто опустошила клубы. После 17:00 женщины боялись выходить из дома, пока преступника не задержали. Прошло три недели, и ситуация выровнялась. А вот коронавирус никого в городе, по моим наблюдениям, не волнует. В Хабаровске ни одного заболевшего нет. Никто в масках не ходит. Никак на отрасль это пока не влияет.

Закроются ли фитнес-клубы на период эпидемии?

Если количество заболевших будет расти, вероятность есть. Во многих странах уже появились такие прецеденты. Где-то к закрытию принуждают официальные предписания, где-то карантин — инициатива самих брендов.

Наряду с другими организациями приостановлена работа фитнес-центров в Италии, о закрытии ресторанов, кинотеатров и спортивных залов объявили власти Лос-Анджелеса, в Одессе временно приостановили работу ТЦ и фитнес-клубов. За нарушение предписания предусматривается персональная ответственность собственников бизнеса.

Решение закрыть все тренажерные залы в странах Скандинавии приняло руководство крупной шведской сети фитнесс-центров SATS, на карантин из-за коронавируса в Таллинне добровольно решили уйти фитнес-клуб и танцевальная школа Tantsugeen. Компания объявила о приостановлении занятий на две недели.

В России также есть случай закрытия клуба на карантин. Московский клуб The Base объявил о временном приостановлении работы и заморозке действующих абонементов клиентов на это время. Решение связано не с обострившейся ситуацией в самом клубе, а с международной политикой бренда Adidas. The Base расположен на территории представительства Adidas в России и является неотъемлемой частью компании.

«Глобальный совет директоров компании предпринимает активные меры по защите от коронавируса и по противодействию распространения вируса во всем мире, вне зависимости от масштаба заболеваемости в разных странах», — поясняется на сайте.

На время карантина клиентам предлагают воспользоваться приложениями Adidas.

Ситуация меняется стремительно. Пока мы собирали комментарии для этого материала, объявили о закрытии российской границы с Белоруссией, в России выявили еще несколько случаев заражения, а в Москве и Подмосковье приостановили действие программы «Активное долголетие», в рамках которой пенсионеры могли на льготных условиях посещать в том числе и фитнес-клубы.

А также ввели ограничение на мероприятия в помещениях для более чем 50 человек.

Пока не дано разъяснения, касается ли это фитнес-клубов. Но, если следовать логике, то в вечерние часы пик даже в средних клубах в зале собирается больше людей.

Информационное напряжение только нарастает и, видимо, рынку еще предстоит проанализировать его влияние.

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