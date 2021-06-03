Сколько сегодня стоит разработать интернет-магазин

Из чего складывается итоговая стоимость разработки интернет-магазина? Какие дополнительные расходы нужно учитывать? На какой ценовой сегмент ориентироваться? На эти вопросы ответит Дмитрий Сюртуков, Head of Analytics «Альтопромо» . У компании большой опыт в разработке и запуске интернет-магазинов в разных нишах: бытовая техника, автозапчасти, спортивное питание, товары для здоровья.

В сети есть приблизительные цифры стоимости разработки интернет-магазина, но они не отражают действительность. Авторы обычно указывают цены исходя из собственных представлений.

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Почему сложно оценить стоимость разработки интернет-магазина

Представьте, что вы строите дом и у вас возникает вопрос: сколько стоит строительство? Стоимость зависит от многих факторов: район, планировка, площадь, количество комнат, отделка. Всегда будут присутствовать особенности, которые для других неактуальны. Не существует универсального дома, который подошел бы всем.

То же самое с разработкой интернет-магазина. Нет универсального решения. Цена и результат зависят от целей и задач бизнеса. Поэтому стоимость разработки не так просто оценить, как кажется.

Какие ценовые диапазоны существуют

За семь лет работы мы заметили, что каждый четвертый предприниматель не понимает разницу между интернет-магазином за 500 и 50 тыс. рублей. Давайте сравним интернет-магазины в разных ценовых сегментах и поставим точку в этом вопросе.

Нижний сегмент — до 300 тыс. рублей

Стоимость — до 1,5 тыс. рублей в час.

Количество сотрудников — до семи человек.

Проекты на шаблонах или интернет-магазин с ограниченными функциями. Есть все необходимое для старта: каталог, карточки товаров, корзина, оплата, информационные страницы. Иногда бывает простой поиск или личный кабинет.

При создании дизайна используют наработки, шаблоны. Ничего ужасного в этом нет, но возможности будут ограничены. Трудно внедрять фирменные цвета, логотип, фото или видео. Поэтому, если ваш бизнес уже приносит стабильный доход, заказывайте уникальный дизайн. Нижний сегмент подойдет для тех, кто хочет протестировать нишу или запустить простой продукт.

Плюсы:

дешево;

много шаблонных решений;

разработка за пару недель.

Минусы:

результат может не соответствовать ожиданиям клиента;

нет полного функционала;

сроки и стоимость могут отличаться от оговоренных;

не выдержит высокой посещаемости;

трудно масштабировать проект.

Название Часы Цена, руб Покупка шаблона — 5 000 Установка сайта на шаблоне на систему управления 30 56 000 Настройка оплат и доставок 7 10 000 Наполнение сайта 28 28 000 Итого 65 99 000

Средний сегмент — от 300 тыс. до 900 тыс. рублей

Стоимость — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в час.

Количество сотрудников — 8-15 человек.

Дизайн для интернет-магазина разрабатывается с нуля. Оформление, цветовая схема подбирается под ваш бизнес. Вместо шаблонного решения получите дизайн, который работает на бренд.

Создаются любые функциональные элементы: каталог, корзина, карточка товара, информационные страницы, поиск, страница сравнения, личный кабинет. Подключаются все необходимые интеграции: двунаправленный обмен с 1С, платежные системы, службы доставки. При разработке учитываются требования поисковых систем. На выходе получается продукт со сложной структурой, устойчивый к нагрузкам и готовый к SEO-продвижению.

Компании из среднего ценового сегмента адаптируются под потребности заказчика. Знают, как сделать интернет-магазин, который будет работать и продавать. Подходит для тех, кто планирует выйти в онлайн и не потерять налаженный бизнес.

Плюсы:

сотрудники с опытом от трех лет;

оптимальное соотношение цены и качества;

наличие достижений;

отлаженный механизм ведения проектов;

работают с крупными и небольшими проектами;

нацелены на долгосрочное сотрудничество;

учитывают «отраслевой» опыт.

Минусы:

не специализируются на уникальных решениях;

есть риск, что за ваш проект возьмется junior-программист.

Название Часы Цена, руб Аналитика 20 30 000 Прототип 30 45 000 Дизайн 45 76 000 Верстка 31 44 000 Программирование 52 75 000 Настройка интеграций 10 15 000 Наполнение сайта 60 60 000 SEO-оптимизация 10 15 000 Итого 258 360 000

Верхний сегмент — от 900 тыс. до 2 млн рублей

Стоимость — от 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей в час.

Количество сотрудников — от 16 человек.

Дизайн создается с учетом ниши, позиционирования на рынке и пользовательского опыта. Интерфейс проектируется на основе тестовых данных и поведения пользователя. На сайте будут учтены все мелочи, не придется дорабатывать.

Работают с нестандартным функционалом интернет-магазинов. Это не значит, что он уникальный, неповторимый. Нестандартный — это все, что делают редко, где нужна дополнительная экспертиза: специализированные платформы, конструкторы товаров. Подходит тем, кто планирует сложный проект.

Плюсы:

известный бренд;

большое количество достижений;

сотрудники с опытом от пяти лет;

есть опыт разработки сложных проектов.

Минусы:

высокая часовая ставка.

Название Часы Цена, руб Аналитика 50 100 000 Прототип 40 100 000 Дизайн 80 200 000 Верстка 50 125 000 Программирование 90 330 000 Настройка интеграций 15 37 500 Наполнение сайта 80 80 000 SEO-оптимизация 20 30 000 Итого 425 1002500

Премиум-сегмент — от 2 млн рублей

Стоимость — от 4 тыс. рублей в час.

Количество сотрудников — от 50 человек.

Премиальные проекты имеют высокий уровень неопределенности. В любой момент может зайти полмиллиона посетителей, нагрузка на сервер поднимется в 10 раз. Поэтому для премиум-сегмента разрабатывается сложная IT-система, которая обрабатывает 10 тыс. заказов в сутки.

Над проектом ежедневно трудится команда аналитиков. Пересматривают структуру, улучшают бизнес-логику, оптимизируют проект с учетом поведения пользователей. Анализируют пошагово каждую страницу, чтобы понять, на чем сделать акцент.

Плюсы:

работают с топ-игроками;

лидеры индустрии;

коллектив сотрудников от 50 человек;

есть опыт решения уникальных проектов.

Минусы:

самая высокая стоимость на рынке;

берутся только за крупные проекты.

Название Часы Цена, руб Аналитика 100 400 000 Прототип 85 340 000 Дизайн 90 450 000 Верстка 95 380 000 Программирование 290 1 740 000 Наполнение сайта 160 160 000 SEO-оптимизация 50 200 000 Итого 870 3 670 000

Из чего складывается стоимость разработки

Аналитика и создание структуры сайта

На этом этапе просчитывают способы привлечения клиентов, общую рекламную стратегию и точки отстройки от конкурентов. Для этого нишу анализируют по четырем параметрам:

конкуренты в выдаче;

целевая аудитория;

ценовая политика;

факторы принятия решения о покупке.

Один из основных этапов разработки интернет-магазина — создание его структуры.

На этапе аналитики интернет-магазин готовят к продвижению в поисковых системах. Анализируют конкурентов. Разрабатывают структуру посадочных страниц. Это фундамент для дальнейшего продвижения. Если не сделать этого заранее, могут появиться проблемы в ранжировании.

Результатом этапа является:

документ с итогами конкурентного анализа;

структура сайта в формате xmind;

семантическое ядро.

В процессе аналитики и создании структуры сайта участвуют:

Стоимость от 40 тыс. рублей.

Прототипирование

Когда вся необходимая информация собрана, приступают к прототипированию интернет-магазина. Чем крупнее проект, тем больше внимания уделяется прототипу. Он помогает продумать все до мелочей. Результат — не придется переделывать страницы через пару месяцев после запуска.

Преимущества прототипирования:

в прототип легче вносить изменения, чем в дизайн-макет;

удобнее фокусироваться на логике и навигации.

Годовой прирост продаж с мобильных устройств в рунете вырос на 80%.

Многие агентства проектируют сайты для компьютеров. Так получается быстрее и дешевле. Но если ориентироваться на возросшую популярность смартфонов, следует начинать прототипирование с версии для мобильных устройств. Такой подход уменьшает затраты на этапе создания дизайна.

Пример основных функциональных страниц интернет-магазина:

главная страница;

каталог;

карточка товара;

корзина;

о компании;

контакты;

личный кабинет;

авторизация и регистрация;

поиск по каталогу товаров;

Разработка 10 страниц UX-специалистов начинается от 60 тыс. рублей.

Пример прототипа главной страницы

Дизайн интернет-магазина

Прототип визуализируют и адаптируют под бренд на этапе создания дизайна. Все макеты разрабатывают с учетом адаптивной верстки для компьютера и мобильной версии.

Сначала дизайнер подготавливает две-три версии главной страницы. Заказчик выбирает понравившийся, вносит корректировки. После этого дизайнер приступает к созданию других страниц сайта. Менеджер следит за тем, чтобы дизайн-макет соответствовал техническому заданию и прототипу.

Создание дизайна занимает от семи рабочих дней. Срок разработки макетов зависит от скорости согласования и количества доработок. От заказчика требуется максимальная вовлеченность.

Пример дизайна интернет-магазина

Стоимость 20 макетов в агентстве начинается от 90 тыс. рублей.

Верстка и программирование

После создания дизайна приступают к верстке и программированию интернет-магазина. Работа выполняется по техническому заданию. Проводят следующие работы:

верстка дизайн-макетов;

настройка CMS;

разработка модулей;

подключение скриптов;

верстка отдельных блоков;

верстка страницы рассылок;

настройка корпоративной почты.

Программирование интернет-магазина затрагивает множество аспектов: код сайта, адаптивность, обработка данных, настройка модулей. В результате работы верстальщика и программиста получается рабочий интернет-магазин. Остается только наполнение карточек товаров. Средняя стоимость верстки и программирования начинается от 170 тыс. рублей.

Тестирование и наполнение

После разработки интернет-магазина наполняют карточки товаров: размещают картинки, характеристики, описание, видео. Товары напрямую влияют на конверсию и продвижение в поисковой системе. Поэтому наполнение должно быть качественным и подробным насколько это возможно.

Существует несколько способов наполнения интернет-магазина:

1. Самостоятельный. Заполняете каталог товаров вручную. Способ затратен по времени, подойдет для интернет-магазинов с небольшим количеством товаров. На каталог в несколько тысяч позиций уйдут месяцы.

2. Профессиональный. Формированием каталога товаров занимается контент-менеджер. Загружает фотографии, описание, характеристики. Стоимость зависит от количества товаров и объема информации.

3. Парсинг. Быстрый способ наполнения интернет-магазина. С помощью парсера можно быстро получить картинки, описания и сразу загрузить на сайт. Минусы способа:

воруете чужой контент;

интернет-магазины защищают контент;

требует доработки;

неуникальный контент;

Когда проект готов, проводят тест на ошибки. Специалист по качеству тестирует верстку на адаптивность, проводит функциональное тестирование, проверяет путь пользователя: вход, регистрация, сортировка, фильтрация, поиск товаров, добавление и удаление из корзины, оформление заказа, обработка платежей.

После этого проект передается клиенту, переносится на рабочий хостинг. Стоимость тестирования и наполнения обойдется от 18 тыс. рублей.

Оптимизация сайта

Существует мнение, что сначала нужно запустить интернет-магазин, а потом уже беспокоиться о настройке SEO. Такой подход приводит к проблемам в индексации: мусорные страницы попадают в индекс, а нужные нет. В итоге интернет-магазин застревает в продвижении.

Чем лучше вы провели SEO-оптимизацию на старте, тем больше шансов занять ТОП-10 в результатах поиска. Поэтому важно провести следующие работы:

проанализировать конкурентов в топ-10;

внедрение коммерческих факторов ранжирования;

разработка структуры сайта;

сбор семантического ядра;

заполнение метатегов;

генерация файлов robots.txt и sitemap.xml;

проверка 3xx и 4xx ошибок;

поиск дубликатов страниц;

оптимизация скорости загрузки сайта;

подключение консолей поисковых систем;

настройка внутренней перелинковки;

настройка целей в системах аналитики.

Работы на данном этапе обходятся дешевле, чем оптимизация действующего интернет-магазина. Поэтому привлеченный на этом шаге SEO-специалист поможет сэкономить деньги и время. Стоимость привлечения SEO-специалиста начинается на старте от 20 тыс. рублей.

Таблица 1: обзор затрат на всех этапах

Этап Расходы Аналитика и создание структуры сайта от 40 тыс. рублей Прототипирование от 60 тыс. рублей Дизайн от 90 тыс. рублей Верстка и программирование от 170 тыс. рублей Тестирование и наполнение от 18 тыс. рублей SEO-оптимизация сайта от 20 тыс. рублей

Какие дополнительные расходы требуются на разработку интернет-магазина

Есть много других важных факторов, которые влияют на итоговую стоимость.

Домен

Это адрес сайта, запись в базе данных. Цена в доменной зоне .ru начинается от 160 рублей. Активность домена продлевается ежегодно. Стоимость в доменной зоне .com будут стоить дороже — от 700 рублей в год. Популярные названия могут стоить десятки или сотни тысяч рублей.

Обратите внимание на возрастные домены. К таким адресам у поисковиков уже есть доверие. Их легко продвинуть в поисковой системе. Главное, чтобы история домена соответствовала тематике. Если на нем был сайт кухонной мебели, а вы планируете заниматься автозапчастями — он вам не подходит.

Хостинг

Хостинг — это место на сервере для размещения вашего сайта. Цена от 300 до 900 рублей в месяц, или 4,9 тыс. рублей в год. При выборе тарифа на несколько лет экономите до 30%. Приобретая хостинг, обязательно узнайте технические параметры и сравните с требованиями вашего проекта.

Для интернет-магазинов с посещаемостью от 10 тыс. человек в сутки потребуется отдельный физический сервер. Все ресурсы сервера будут только ваши. Их не нужно будет делить с другими, но придется самостоятельно настраивать, обслуживать.

Платформа для интернет-магазина (CMS)

Это движок и система управления магазином. Есть зарубежные и отечественные. Лидер в рунете — «1С-Битрикс». Есть и другие CMS: Prestashop, OpenCart, Drupal и многие другие. Мы не будем подробно писать о всех CMS. Остановимся на двух самых известных, которые позволят реализовать любой функционал: «1С-Битрикс» и PrestaShop.

PrestaShop популярен на западном рынке — используют 120 тыс. интернет-магазинов в 150 странах.

Преимущества:

есть русская локализация;

легко масштабировать;

интеграция с российскими сервисами;

подходит для международной торговли;

несколько языков;

поддерживает разные валюты;

3,5 тыс.модулей в базе.

Недостатки:

платные модули;

мало разработчиков.

«1С-Битрикс» — самая популярная CMS в рунете. 15 тыс. интернет-магазинов в России размещены на ней.

Преимущества:

удобное управление;

встроенные платежные системы;

множество интеграций;

безопасность;

много разработчиков.

Недостатки:

нуждается в мощном сервере;

стоимость от 35 тыс. рублей;

ежегодные платные обновления;

В итоге на CMS нужно заложить не менее от 35 тыс. рублей.

Сертификат SSL

Сертификат SSL подключают к интернет-магазину, чтобы защитить транзакции. Предотвращает кражу данных, шифрует все действия на сайте: отправку форм, платежи. Помимо защиты повышает доверие у пользователей. Стоимость зависит от типа сертификата и количества доменов. Для одного домена — от 400 рублей в год. Для неограниченного количества — от 5 тыс. рублей в год.

Таблица 2: дополнительные расходы на разработку веб-сайтов

Фактор расходов Цена Доменное имя от 200 рублей Хостинг от 300 рублей в месяц Платформа (CMS) от 35 тыс. рублей в год Сертификат SSL от 400 рублей в год

Итоги

Кому лень читать — вот выжимка.

1. Прежде чем приступить к разработке интернет-магазина, ответьте четко на два вопроса:

Какие у вас цели по продажам и посещаемости?

Какой функционал вам понадобится?

2. Рынок разработчиков интернет-магазинов условно делится на четыре сегмента:

нижний (до 300 тыс. рублей) — для теста ниши или проектов с ограниченным функционалом;

средний (от 300 до 900 тыс. рублей) — оптимальное соотношение цены и качества, для средних и крупных проектов;

верхний (от 900 тыс. до 2 млн рублей) — если нужна уникальная экспертность, для крупных проектов;

премиум (от 2 млн рублей) — для топ-игроков на рынке;

3. Стоимость разработки интернет-магазина складывается из шести этапов:

Аналитика и структура сайта — от 40 тыс. рублей. Прототипирование — от 60 тыс. рублей. Дизайн — от 90 тыс. рублей. Верстка и программирование — от 170 тыс. рублей. Тестирование и наполнение — от 18 тыс. рублей. SEO-оптимизация — от 20 тыс. рублей.

4. Дополнительные расходы на разработку интернет-магазина:

доменное имя — от 200 рублей в месяц;

хостинг — от 200 рублей в месяц;

платформа (CMS) — от 35 тыс. рублей в год;

сертификат SSL — от 400 рублей в год.