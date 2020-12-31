Столпились: итоги года на рынке российского краудфандинга

Коронавирус, ослабление рубля, падение доходов, снижение кредитования МСП – как эти факторы повлияли на рынок народного финансирования? Подводим итоги года в сфере краудфандинга с Натальей Игнатенко, PR-директором краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Реестр Центробанка

По ФЗ-259 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ…» все операторы существующих платформ должны были вступить в реестр Центробанка до 1 июля, но из-за введения режима самоизоляции не все компании успевали подать документы.

Позже Госдума приняла поправку о продлении переходного периода на один год, а также дополнила профильный закон новым способом инвестирования: выпуском цифровых финансовых активов.

Сейчас в реестре Центробанка уже 17 компаний. Как отмечает Кирилл Косминский, не все из них имеют действующие платформы – часть ещё в разработке. По оценке эксперта, к середине 2021 года в реестре окажутся более 20 инвестиционных крауд-платформ.

При этом не вся сфера крауд-финансов попадает под регулирование ФЗ-259. По словам заместителя генерального директора Planeta.ru по правовым вопросам Алексея Чеснокова, ФЗ-259 «регулирует принципиально иные отношения: займы (краудлендинг), приобретение эмиссионных ценных бумаг, приобретение утилитарных цифровых прав», нежели те, что строятся между авторами и участниками платформ, работающих по принципу предзаказа товаров и услуг, или платформ, помогающих привлекать спонсорскую и благотворительную помощь.

Закон ФЗ-259 воспринят участниками рынка положительно. Уточнения и корректировки, конечно, требуются. Например, некоторые платформы (Planeta.ru, Boomstarter и другие) не используют инвестиционные инструменты, перечисленные в законе. Как следствие, закон не должен регулировать работу таких платформ.

Чтобы не разрушить такие платформы, в законе необходимо более четко разграничить инвестинг и краудфандинг по модели предзаказа. Такое разграничение нужно провести с помощью законодательного толкования термина «краудфандинг».

Например, закрепить за этим термином «краудфандинг по модели предзаказа», оставив за этим инструментом регулирование общими нормами гражданского законодательства.

Корпоративные программы

Один из трендов года – кооперация, объединение усилий. Он коснулся и темы народного финансирования. Многие крауд-платформы по всему миру стали предлагать антикризисные решения для бизнеса, пострадавшего в связи с коронавирусом. В том числе, конечно, и в России.

С брендом Kotex Planeta.ru запустила спецпроект #ВместеМыМожемВсе для поддержки женских инициатив. Авторы, собравшие своими силами 40% от заявленной цели, получили дофинансирование.

Бренд привлёк к этому своих покупательниц: в течение двух месяцев 10 руб. с каждой проданной пачки своей продукции он направлял в фонд спецпроекта. С учётом собственных средств объём дофинансирования женских крауд-кампаний превысил 1,2 млн руб.

Учитывая то, что похожую акцию позже компания запустила с крупной украинской крауд-платформой «Велика Iдея», пользу от таких коопераций получают не только авторы проектов.

Почти одновременно крупнейшие в России крауд-платформы запустили спецпроекты помощи малому бизнесу в партнёрстве с платёжными системами и крупными банками: Planeta.ru – «Вместе поддержим бизнес» с Росбанком, а Boomstarter – #ПоддержиБизнес с Mastercard и «Яндекс.Картами».

Пятеро победителей первой акции получили дофинансирование своих проектов на 770 тыс. руб. Спецпроект стал частью большой «Программы помощи Росбанка: COVID-19», которая недавно получила наивысшую награду в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами» конкурса корпоративных проектов People Investor.

В декабре Росбанк и Planeta.ru объявили о возобновлении партнёрства: с ассоциацией общественных организаций «Все вместе» они запустили единственную на данный момент онлайн-ярмарку «Планета добрых подарков», объединяющую сразу несколько благотворительных организаций.

Представленные на онлайн-маркете проекты нельзя назвать краудфандинговыми в полном смысле этого слова: у всех участников символические финансовые цели – проекты построены по принципу предпродажи. Чем больше подарков будет приобретено, тем больше помощи получат нуждающиеся, подопечные фондов-участников.

Лоты, в отличие от традиционного краудфандинга доставляют по ходу крауд-кампаний.

Приведённые примеры означают, что в этом году интерес к краудфандингу возросл не только у обычных пользователей, но и у представителей крупного бизнеса.

На прошедшем в конце октября первом международном онлайн-форуме «АртЦифровизация» Ирина Прохорова отметила, что для крупных доноров (как фонд Михаила Прохорова) краудфандинг – это отличный показатель перспективности идеи, повод обратить внимание на конкретный проект, некий ориентир, потому что у грантодающих фондов или инвесторов не всегда есть возможность замечать низовые проекты.

Эксперты полагают, что модель гибридного финансирования (краудфандинг + дофинансирование бизнеса или другого крупного партнёра) будет активно развиваться и в следующем году.

Обучение краудфандингу

Параллельно с развитием интереса к краудфандингу растёт и востребованность обучения этому инструменту, отмечает куратор школы краудфандинга Planeta.ru Егор Ельчин.

В марте площадка представила видеолекторий краудпродюсер.рф с видеокурсами и мастер-классами по оформлению и продвижению крауд-кампаний от экспертов народного финансирования, авторов успешных проектов и привлечённых специалистов. Обучение там прошли уже 853 человека.

Из-за пандемии все запланированные командировки и офлайн-мероприятия пришлось отменить, но повсеместный онлайн мотивировал команду площадки на тест нового формата обучения – онлайн-марафона. Два бесплатных онлайн-марафона «Планеты» объединили более 1500 участников.

Егор Ельчин отметил, что в этом году увеличился запрос и на проведение обучающих вебинаров для школьников. Опыт подростков из Урюпинска, раскачавших город с помощью краудфандинга, намекает, что это тоже один из трендов.

Почти как TikTok.

Который, кстати, пока не добрался до сферы крауд-финансирования. Но кто знает, что готовит нам 2021 год.

Фото на обложке: Yevhenii Strebkov/Shutterstock