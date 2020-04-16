С миру по нитке: как открыть цех по производству фруктовых чипсов с помощью краудфандинга

Гузель Латыпова рассказывает, как ей и ее брату Раилю, создателям компании «ЭкоСнеки» , удалось развить бизнес с помощью краудфандинга. И дает рекомендации тем, кто хочет попробовать этот способ привлечения средств для своего проекта.

Более 200 человек попробовали домашнюю пастилу и фрипсы «ЭкоСнеки» и стали постоянными покупателями, о проекте узнали 15 тысяч пользователей платформы Boomstarter, а в результате удалось собрать 430 тысяч рублей на открытие первого цеха.

Как мы решили попробовать краудфандинг

Идти собирать деньги через краудфандинг было моей идеей. Мы тогда готовились открыть наш первый цех в Москве, но не хотели прибегать к кредиту или поиску инвесторов.

На тот момент начатое на моей кухне производство существенно выросло: мы производили по 150 кг фруктовых чипсов и 1200 листов пастилы в месяц, оборот был в среднем 300 тысяч рублей в обычные месяцы и 1 млн в праздники. К тому же, нам хотелось расширить свою аудиторию, и краудфандинговая платформа тогда показалась оптимальным вариантом.







Я узнала о существовании таких платформ случайно: друзья показали мне проект по производству крем-меда в маленькой деревне, который моя тезка Гузель Санжапова смогла открыть именно благодаря краудфандингу. Меня очень вдохновил этот кейс, и я решила, что нам тоже стоит попробовать поработать с краудфандинговой платформой.

Мой бизнес-партнер и по совместительству брат Раиль сомневался в успехе затеи. Однако он поддержал меня с условием, что я буду заниматься проектом полностью самостоятельно.





Первые шаги

Мне раньше не приходилось работать с краудфандингом, поэтому я начала с изучения инструментов.

В первую очередь необходимо сконцентрироваться на создании хорошего видео для платформы.

Все свои силы я сосредоточила на этом. Ведь с помощью ролика нам нужно было убедить новую аудиторию в том, что им действительно стоит попробовать наш продукт и поддержать нас.

Во-вторых, необходима поддержка в медиа.

Я знала, что необходимо провести работу со СМИ, однако на тот момент не могла это осуществить. Поэтому в качестве альтернативного варианта приняла решение сосредоточиться на социальных сетях.

На своей странице в Facebook я написала пост о запуске первого флайта краудфандинга «ЭкоСнеков» и попросила своих друзей поддержать мою идею репостами. Это сработало! Коллеги из фонда «Подари Жизнь» отозвались и рассказали о моем проекте своим друзьям. В их числе были актрисы Чулпан Хаматова, Дина Корзун и Яна Сексте.

Благодаря их репостам о краудфандинге «ЭкоСнеков» узнало достаточное количество людей. И в итоге нам удалось собрать нужную сумму за полтора месяца — сбор средств мы начали в середине ноября 2018 года и закончили 30 декабря.





Первые результаты

За первый флайт мы хотели собрать 380 тысяч рублей, а собрали 430 тысяч. Это было неожиданно. Мы до последнего сомневались, что удастся собрать хотя бы половину заявленной суммы. В качестве лотов мы предлагали подарочные наборы пастилы и фрипсов стоимостью от 350 рублей до 90 тысяч (корпоративные подарки на 100+ наборов).







Главной ценностью этого проекта оказалась не столько собранная сумма, сколько те люди, которые благодаря платформе впервые узнали о нашем продукте и попробовали «ЭкоСнеки».

В результате первого флайта мы получили постоянных покупателей, которые действительно помогли нашему продукту: попробовали его, продолжили покупать и рекомендовать своим друзьям.

Благодаря им мы смогли быстро переехать на новое производство: мы нашли помещение, где почти все было оборудовано предыдущими арендаторами, докупили столы и стеллажи и начали работать уже через 7–10 дней после получения всех разрешений.





Второй флайт

Успех первого флайта краудфандинга нас вдохновил. Мы решили провести второй флайт и запустили его на той же платформе Boomstarter в конце февраля этого года. Но он отличается по задачам: теперь он направлен не на расширение нашего бизнеса, а на охват более широкой аудитории в интернете.

Теперь мы помогаем не только самим себе. В этот раз мы решили поддерживать фермеров, с которыми работаем.

По нашей идее, пользователи платформы могут, пожертвовав определенную сумму, получить в качестве вознаграждения дегустационные наборы от фермеров, которые учились у нас приготовлению полезных сладостей. В таком формате пользователи откроют для себя новых производителей полезной продукции со всей России.

Наш проект получается выгодным для всех: фермеры, которых мы обучаем, производят пастилу и фруктовые чипсы из ягод и фруктов со своего огорода и из местных лесов, а клиенты получают суперфуд без сахара и каких-либо добавок, в его составе только фрукты, овощи и ягоды.

Нам же не приходится чрезмерно расширять производство — мы можем оставаться маленьким семейным делом и помогать другим развиваться.

В этом проекте я нашла свой путь к социальному предпринимательству — развивать свой бизнес не только ради прибыли, но и чтобы помочь другим. Но пока что я только в начале пути, и мне еще предстоит улучшать эту схему.

Этот флайт будет своего рода «пробой пера» — мы соберем первую часть подписок и обратную связь, чтобы понять, как улучшить наш проект подписки на фермерские вкусности.

Как получить максимум

Для тех, кто захочет попробовать работать с краудфандингом, у меня есть несколько советов:

Правильно презентуйте свой продукт

Ваша презентация — залог успеха. Хорошо показать продукт помогут видео и сопроводительный текст, которые ясно дадут понять, что именно вы предлагаете.

Очень важно понимать, что клиенту не так важны вы сами или ваш потрясающий продукт. На самом деле, ему важно понять, как именно ваш продукт решит ту или иную его проблему. Поэтому в первую очередь вам нужно ответить именно на этот вопрос.

Подготовьтесь заранее

Изучите примеры успешных проектов. Рассмотрите не только шаги, которые были предприняты, — копните глубже, чтобы понять, почему люди решили поддержать ту или иную идею. Было ли там цепляющее видео или сам проект решал насущную проблему. В том числе можете изучить зарубежные кейсы на платформе Kickstarter — это очень вдохновляет.

Также заранее решите, как именно люди узнают о вашем проекте. Одной рассылки по пользователям краудфандинговой платформы будет недостаточно. Подумайте, где находится ваша целевая аудитория и как вам до нее достучаться: через блогеров, СМИ, сторителлинг в Facebook и т.д.

Также я не советую ставить на первый сбор очень большую сумму. Тогда эмоционально становится проще наблюдать за результатами: у вас нет страха обмануться в ожиданиях, а если вдруг результат превзойдет их — вы получите заряд позитива. К тому же, для платформы выгодно, чтобы у вас был максимальный сбор, лучше с превышением изначально заявленной суммы.

Не краудфандингом единым

Краудфандинг в России — направление не очень распространенное, поэтому не стоит ждать чуда или какого-то ощутимого заработка. Лучше воспользуйтесь им как способом увеличить аудиторию.

Краудфандинг может обойтись достаточно дорого: это и съемки действительно хорошего видео, и реклама у блогеров, и комиссия самой платформы. Например, Boomstarter берет от 3,5 тысяч рублей за размещение, 3% составляет комиссия платежных систем.

Важно хорошо подумать, какой результат вы хотите получить в итоге. Краудфандинговая платформа подойдет вам, если вы хотите собрать аудиторию или создать хороший инфоповод. На большее можно надеяться, но не рассчитывать, как на должное.

Фотографии предоставлены автором