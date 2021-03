Customer Development в B2B. Создайте продукт, который полюбят ваши клиенты

Вы разработали и внедрили ИТ-продукт, но клиенты им совсем не пользуются. Причина проста – система не отвечает их потребностям. Ошибка была допущена еще на этапе сбора требований и ожиданий бизнеса – моменте, которому незаслуженно уделяют мало внимания.

Что такое CustDev

Customer Development, или CustDev, – это не просто разовое интервью с клиентом. Это процесс развития отношений с ним с большим количеством точек «соприкосновения». Это и интервью, и опросы, наблюдения и плотное общение на этапе поиска продуктовых гипотез.

CustDev основан на важном постулате: главное не продукт, а потребности клиента и отношения с ним. Поэтому Customer Development в B2B – это история про долгосрочное сотрудничество, изучение потенциальных партнёров, активное взаимодействие с ними. Только так можно добиться соответствия характеристик продукта запросам целевой аудитории.

Четыре этапа CustDev

Успешный Customer Development в В2В – это череда переговоров, которые можно разделить на четыре стадии. У каждой из них свои цель и инструменты – всё это помогает в выявлении нужных потребностей.

1. Открытие: Customer Research – интервью потенциального сегмента, изучение его потребностей и болей. Цель – понять рынок, изучить его проблемы и возможности. Начните с дивергентного интервью, оно поможет лучше узнать о ваших потенциальных клиентах, их бизнесе и проблемах.

Хороший инструмент на этом этапе – дизайн-мышление. Такой подход поможет получить более широкие представления о вариантах удовлетворения целевой аудитории, что можно использовать при доработке существующего продукта или в создании нового.

Определитесь с B2B-сегментами, которые вам наиболее интересны, и в каждом из них проведите не менее 8-12 интервью. Это будет особенно полезно тем, у кого нет идеи продукта или есть инсайты для его создания, но нужно больше узнать о задачах и проблемах бизнеса.

Примеры хороших вопросов:

Какие задачи сейчас ставит себе компания?

Какие точки роста видите для бизнеса?

Что сейчас сильнее всего мешает в достижени этих целей? Как вы решаете эти проблемы?

Примеры плохих вопросов:

Есть ли в вашей компании задача X?

Считаете ли вы, что тренд Х сильно влияет на ваш бизнес?

Какие проблемы в бизнесе сейчас есть?

2. Детализация: проблемное интервью. Оно помогает сосредоточиться на боли бизнеса, понять коренные причины, контекст клиента, мотивацию и влияние, которое будет иметь новый продукт. Цель – разобрать конкретные проблемы и лучше их понять.

Используйте подход Jobs To Be Done. Такое интервью помогает понять, на какую задачу клиент готов «нанять» продукт, как он решает свою потребность сейчас и испытывает ли при этом дискомфорт. Поиск проблемы должен выходить за рамки вашего уровня компетенции и понимания сферы: ориентируйтесь на обсуждение разных аспектов боли клиента, а не только тех, которые закрывает продукт.

Примеры хороших вопросов:

Расскажите, для каких задач и сценариев вы используете решение Х?

Какую большую долгосрочную задачу вы хотели решить этим?

Расскажите в какой момент вы стали искать решение? Как это делали?

Примеры плохих вопросов:

Как вы думаете, продукт Х решает данную задачу?

Вот продукт Х, что вы про него думаете?

Вы бы купили продукт Х?

Эта фаза коммуникации с клиентом начинается после того, как вы создали MVP продукта и вам необходимо протестировать его. Если решения еще нет, можно использовать презентацию с описанием проблемы, которую решает ваша разработка, лендинг или самый простой прототип. Рекомендуемое время презентации решения – не более 20 минут, далее – очередь вашего клиента.

Протестируйте продукт на нескольких десятках пользователей, соберите фидбек и систематизируйте информацию. Найдите закономерности и решите, какие из них наиболее важные и в каком направлении двигаться дальше.

Примеры хороших вопросов:

Что могло бы повлиять на ваше решение протестировать продукт?

Как он решает вашу проблему?

Что, по вашему мнению, отличает данный продукт от других?

Примеры плохих вопросов:

Оценка слов клиента в стиле «Отлично!» или «Вы правильно думаете».

Альтернативные вопросы, например: «Вы в первую очередь зашли/нажали сюда или сюда?»

Закрытые вопросы в стиле «Вам нравится этот продукт?», «Вы нажали бы сюда?». Замените на «Рассказали бы вы об этом продукте коллегам?»

Его цель – узнать, обеспечивает ли ваш продукт достаточную ценность для клиента по результатам тестирования.

Выберите наиболее увлеченных потенциальных клиентов, объедините их в группу: они должны разделять одну и ту же проблему. Эти люди помогут вам утвердить характеристики продукта, создать roadmap развития этого решения. Важно убедить их в том, что если вы выиграете, – выиграют и они. В качестве бонуса за такую помощь предложите им бесплатный или льготный период использования разработки, или привилегированный доступ на какое-то время.

Примеры хороших вопросов:

Что понравилось в продукте, что можно улучшить?

Расстроитесь ли вы, если наш продукт пропадет?

Разработкой каких характеристик можно подождать, а каких не хватает?

Плохие вопросы:

Вы решили свою потребность с помощью нашего продукта?

Вам нравится продукт?

Мы хотим добавить функцию речевого распознавания, голосового помощника, вам нравится такая идея?

Для создания roadmap развития продукта используйте метод Кано, или способ изучения эмоциональной реакции на характеристики продукции. За счет функциональных и дисфункциональных вопросов вы сможете оценить, какие характеристики клиенты ожидают как должное, а какие могут произвести вау-эффект.

Только после этих этапов этого можно внедрять маркетинговую стратегию для максимального охвата целевой аудитории. Используйте Customer Journey Map, методологию развития продукта, которая основана на анализе потребностей и поведения аудитории.

Итоги

Создание востребованного продукта, которым точно будут пользоваться клиенты, возможно лишь в том случае, когда разработчик знает ответы на следующие вопросы:

Кто ваша целевая аудитория? Чем ответ уже, тем лучше. Пример: не просто строительные компании, а предприятия, которые возводят объекты городской инфраструктуры на основе выигранных тендеров.

Чем ответ уже, тем лучше. Пример: не просто строительные компании, а предприятия, которые возводят объекты городской инфраструктуры на основе выигранных тендеров. Для кого конкретно предназначен продукт? Это руководитель отдела продаж или директор предприятия? Прораб или главный бухгалтер?

Это руководитель отдела продаж или директор предприятия? Прораб или главный бухгалтер? Запоминающееся название продукта. Проработайте название, слоган, логотип и другие аспектыв визуального представления.

Проработайте название, слоган, логотип и другие аспектыв визуального представления. Чем ваша продукция лучше других? Перечислите конкретные преимущества, не ограничивайтесь общими фразами.

Перечислите конкретные преимущества, не ограничивайтесь общими фразами. Какая реальная причина купить ваш продукт? Вы должны показать, как отразится на бизнесе новое решение, какие выгоды принесет. Если ваш продукт позволят клиенту экономить время или деньги (а лучше и то, и другое), он примет ваше предложение к рассмотрению.

Фото на обложке: pixabay.com