Как создать IT-продукт для малого и среднего бизнеса в сфере, где всё заточено под корпорации

Илья Скрябин, генеральный директор Connective PLM , рассказывает, почему цифровизация промышленности долгое время была «роскошью», доступной только корпорациям. И как удалось сделать системы управления жизненным циклом продукта доступными для малого и среднего бизнеса.

«Маленьким» тоже нужна цифровизация

Цифровизация промышленности — область специфическая. Внедрение корпоративного программного обеспечения как ремонт — можно начать, но закончить невозможно.

Традиционный подход к внедрению ERP/MES/PLM-систем включает в себя разработку целевой архитектуры, создание технических заданий на функциональные блоки и систему в целом, затем долгое внедрение проектной функциональности. Как итог — проекты затягиваются на 2–3 года и еще столько же занимает «полировка». И к моменту, когда с софтом наконец можно начинать работу, ПО уже необходимо обновлять, поэтому запускается новый проект.

Неудивительно, что традиционные компании, занимающиеся внедрением таких систем, прекрасно чувствуют себя, работая с корпорациями. Десяткам или даже сотням консультантов из штата всегда есть чем заняться.

При этом и стоимость цифровизации обычно немалая. Если речь идёт о внедрении системы управления жизненным циклом продукта (PLM), то для предприятия со штатом в несколько тысяч человек цены начинаются от 50 млн рублей. По факту за несколько лет проекта компании тратят в несколько раз больше. Если компании заявляют, что им удалось потратить существенно меньше, то либо случилось чудо, либо у них получилась совсем не система управления жизненным циклом.

Даже крупные компании не всегда готовы выделять такие деньги, зная, что экономический эффект придёт только через три года, а то и через пять. Малому и среднему бизнесу такие условия не подходят. При этом цифровизация ему необходима, ведь PLM помогает сократить издержки и повысить качество выпускаемой продукции.

Мы решили создать продукт именно для МСП. В самом начале поставили себе фантастические KPI: хотели внедрять продукт за 10 дней, а не за два года, не требовать от заказчиков первоначальных инвестиций и предоставить доступ к максимально современным средствам 3D-проектирования и управлению жизненным циклом.

У МСБ свои особенности

При создании продукта для малого и среднего бизнеса нужно учитывать два важных момента: у таких компаний нет длинных денег, а выгоду от решения им нужно получать сразу же.

На стоимость проекта существенно влияет инфраструктура — серверное оборудование, программное обеспечение и базы данных существенно увеличивают чек. Поэтому разработчик должен взять на себя инфраструктурные вопросы и решить проблему первого взноса. А затем важно выстроить тарифную политику, которая будет доступна большинству субъектов МСБ, но при этом обеспечит разумные сроки окупаемости собственных инвестиций.

Для стабильного малого и среднего бизнеса с более-менее серийной продукцией и долгосрочным планом выполнения производственных заказов предпочтительна модель OpEx, при которой рабочая среда предоставляется по подписке. В этом случае не нужно покупать ПО и платить за сервер. Это позволяет быстро начать проектировать и производить продукцию с использованием системы и быстрее окупить первый взнос, заложив ежемесячные платежи в денежный поток.

Человеческий фактор и сложности долгосрочных проектов

Думать о переводе традиционной компании-интегратора в новый формат мы начали в 2018 году. И сложности начались ещё в самом начале, при подборе команды.

У нас работало много руководителей проектов, причём это были как сертифицированные специалисты, так и люди, выросшие из технических специалистов и хорошо знающие предмет изнутри. Но практика показала, что успех проекта совершенно не зависит от бэкграунда руководителя.

На старте мы назначили руководителя проекта из числа наиболее перспективных сотрудников. Использовали классические методы управления совместно с Agile: ежедневные короткие планёрки, обновления статусов. Снаружи всё выглядело замечательно, однако через три месяца проектная деятельность пошла на спад. Руководитель проекта начал ежедневно слать мне сообщения, что всё плохо, клиенты не поймут продукт, изменения слишком сильные и реализовать это на современных технологиях невозможно. В июле 2018 он уволился.

Вероятнее всего, его сломили слишком высокие с его точки зрения показатели проекта. Кроме того, проблема была в лидерских качествах — недостаточно просто хорошо разбираться в предмете и теории проектного управления. Поэтому при выборе нового человека, который должен был завершить задуманное, мы обращали внимание на так называемые гибкие навыки. Хороший руководитель может ничего не понимать в предмете, но должен отлично разбираться в проектном управлении и иметь прокачанные soft skills.

Нам повезло: в то время к команде как раз присоединился новый сотрудник, у которого кроме высокого уровня технических знаний были отличные показатели лидерства, умение чётко формулировать задачи и развитые коммуникативные навыки. Он и довёл проект до конца.

Вдохновение в других отраслях

Второй подход к проекту мы начали с работы над ошибками. Отказываться от изначально поставленных целей не хотелось, но нужны были другие способы их достичь. Поэтому команда начала искать примеры в других отраслях.

На тот момент стремительно развивался каршеринг, и эта модель вписывалась в наши потребности. По сути оператор каршеринга не создаёт комплектующие своего сервиса — автомобили или телеметрию — а увязывает различные компоненты через программные средства. И клиент в итоге получает абсолютно новый пользовательский опыт. Мы тоже хотели дать рынку свободу проектирования и управления производством без необходимости покупать автомобиль, то есть дорогое программное обеспечение.

В итоге команда решила по аналогии с каршерингом использовать в сервисе максимальное количество готовых компонентов. Партнёрами для реализации мы выбрали Siemens как поставщика технологий в промышленности и «Яндекс.Облако» в качестве платформы для размещения сервиса.

Что получилось в итоге

Сейчас проект представляет собой полноценную среду для разработки высокотехнологичной продукции. Первый прототип был готов уже в октябре 2019 года — меньше, чем через год после старта. Ещё около шести месяцев ушло на полировку системы. Элементы мы тестировали на уже существующих корпоративных заказчиках и благодаря их обратной связи устранили более сотни недоработок.

Где-то в феврале этого года мы начали подсчитывать экономический эффект от внедрения и смотреть, удалось ли достичь поставленных KPI. И можем с уверенностью сказать, что у нас получилось создать по-настоящему уникальный и полезный проект.

Благодаря нашему решению операционные затраты на эксплуатацию информационной системы в зависимости от размера компании можно сократить от 1,5 до 6 млн рублей в год. Кроме того, предприятие среднего размера экономит порядка 1,5–2 млн рублей на начальных инвестициях в серверное оборудование и системное ПО. На внедрение системы уходит порядка 10 рабочих дней — сравните с традиционными 2–3 годами. За счёт такой скорости компания не откладывает получение выгоды на несколько лет.

В 2019 году мы только анонсировали новые принципы работы существующей базе заказчиков, клиентов со стороны пока не искали. Тем не менее, выручка бизнеса выросла на 70% по сравнению с 2018 годом и составила 240 млн рублей для всей группы компаний.

Клиенты, которые уже работают в системе, практически не ощутили технических трудностей с переходом на удалённую работу в связи с коронакризисом — в отличие от многих компаний, которые работали с упором на локальную инфраструктуру и замкнутый информационный контур. А те, кто до сих пор пользуется бумажным документооборотом, и вовсе не могут работать удалённо, но наших клиентов это не коснулось.

Как достичь максимума, создавая продукт для МСБ

Помните, что у таких компаний нет «длинных» денег и времени на ожидание результата, так что делайте ставку на решения, которые не требуют от клиентов больших первоначальных инвестиций. Один из вариантов — создание общей инфраструктуры и предоставление доступа к ней по подписке.

Используйте опыт других отраслей, в частности — успешных шеринговых проектов. Если есть возможность не создавать самим дорогостоящие компоненты, а использовать уже готовые решения, увязав их между собой, — делайте это.

Обдуманно подходите к подбору команды, особенно руководителя проекта. Чтобы реализовать все задуманное, важны не только технические знания, но и развитые лидерские качества и коммуникативные навыки.

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