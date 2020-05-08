«Время продавать "байты"». Какие IT-проекты нужны сейчас и после пандемии

Сергей Федосов, руководитель проекта «ПроДокторов», рассказывает о перспективе IT-проектов во время пандемии и после нее. И о самых удачных сферах, в которых их можно запускать сейчас.

Ошибочно считается, что медицинская сфера меньше всех пострадала в текущей ситуации. Во всяком случае, такое мнение я слышал уже несколько раз от людей, которые далеки от нашего бизнеса — IT-проекта в медицине. Но мы замеряем активность аудитории, потребность в услугах и число записей на прием: они действительно снижаются.

При этом и IT-сфера считается одной из самых устойчивых в кризисный период. Ваш продукт — это софт, услуга, программа, которая не требует материализации. Кажется, выход рядом — самое время запускать технологичные проекты, пока рынок проходит через «решето». И снова мимо: выживут не все действующие IT-проекты, а иные и вовсе запускать нет смысла.

Кто в группе риска и как из нее выйти

Давайте разбираться, что подвергается большим рискам в связи с пандемией, а каким продуктам в текущих условиях удастся выстрелить или удержаться на плаву.

В сфере технологий устойчивость компаний связана со степенью его сопряженности с офлайном. Часто онлайн-проект становится придатком к уже существующему бизнесу и не способен полноценно работать в самоизоляции. Системы бронирования «офлайна» — ресторанов, гостиниц, билетов — переживают сложное время, находятся в группе риска, но не остановились полностью. Кое-кто из моих знакомых с надеждой бронирует гостиницу у моря на вторую половину июля.

Чтобы удержать пользователей в сервисе после пандемии, нужно помнить главное правило — клиентоориентированность. Например, начисление бонусов при возврате услуги позволит не только вернуть клиента, но и смотивировать к повторной покупке. Так поступил один из сервисов при оформлении возврата билетов в театр: помимо розничной стоимости ресурс начислил около 10% баллами, которые можно потратить при следующем походе на спектакль.

Кроме того, если онлайн-сервис обеспечен с точки зрения инвестиций, время пандемии — это время усовершенствовать его работу, внедрить новые решения или модернизировать софты. Этой привилегией в большей степени обладают IT-гиганты или те компании, которые до всеобщего моратория успели привлечь бюджет. Скажем так, сейчас им выпал настоящий шанс для того, чтобы совершить огромный рывок вперед.

Кто в тренде

Существует и другой вектор развития для сферы IT. Идеальная ситуация, если вы владелец электронного продукта, который не зависит от «реальности» или сопряжен с ней совсем чуть-чуть. Бизнесу сейчас самое время продавать «байты». Например, дистанционное образование — оно полностью сосредотачивается в вашем гаджете. Быстро, доступно, можно носить в кармане (например, Skyes School).

Если рассматривать менее контентные продукты, это может быть софт, который автоматизирует офлайн-процессы (например, Dostavista).

Проекты, которые существовали в онлайне (такие, как Ozon или Wildberries), могут легко укрепить свои позиции на фоне «провалов» офлайн-магазинов. А еще — расширить свою аудиторию, приучив пользователей к своей услуге: быстрой, бесконтактной, удобной. Например, на фоне эпидемии онлайн-ритейлер Amazon нанимает несколько десятков тысяч сотрудников, потому что рост числа заказов оказался больше предполагаемых объемов.

Как достичь максимума, запуская IT-проект в период пандемии

Если вы IT-новичок, который планирует создавать полностью онлайновый сервис, нужно задуматься вот о какой тенденции. За ближайший и прошедший месяц мы наелись и будем наедаться конференциями в Zoom, вебинарами, семинарами, челленджами в социальных сетях. Самым лучшим днем люди посчитают то время, когда им разрешат выйти на улицу: поехать к друзьям, сходить в любимую кофейню, прогуляться, отправиться на концерт любимой группы и т.д. Вот тут вероятен всплеск сервисов, которые сопряжены с офлайном — пользователи дадут им вторую жизнь и, возможно, она будет намного насыщеннее, чем было до карантина. Реальность, по которой можно ходить ногами, станет намного ценнее хорошо знакомой виртуальности.

Если вы планировали создавать онлайн-сервис, сейчас самое время взвесить его потребность, пересчитать рентабельность с учетом новых трендов — как минимум, перенасыщения рынка. Возможно, стоит оставить место для офлайн-маневра и разработать решения, которые будут касаться «живой» реальности.

Если бизнес находится в офлайне и вы терпите кризис, подумайте, как можно дополнить его онлайновыми решениями, видоизменить и укрепить. Для этого можно поискать технологичных партнеров или заняться разработкой самостоятельно.

Если позволяет «подушка безопасности», предложите клиентам какие-то новые возможности бесплатно. Карантин закончится, поэтому даже с финансовой точки зрения правильно помогать своим пользователям пережить это нелегкое время.

Можно сделать ставку и развить развлекательные онлайн-сервисы (видео, игры, чтение), автоматизацию востребованных услуг (доставка товаров), дистанционное образование, проекты с возможностью удаленной работы. Последние две категории подходят для соответствующих офлайн-бизнесов, которые могут перепрофилироваться.

Не раздувайте штат компании, даже если нашли растущее в карантин направление. Есть риски, что после завершения карантина люди станут отдавать приоритет офлайну и на некоторое время снизят потребление онлайн-услуг.

Как правило, кризис — точка роста для новых решений в попытке подстроиться под существующие реалии. Безусловно, часть игроков бизнеса уйдут или уже ушли, другие — тянут свои проекты и думают о будущем, принимают решения путем проб и ошибок.





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