«Главный урок — никакой дистанционной работы». Чему пандемия научила IT-компании

После окончания пандемии коронавируса жизнь не станет прежней — такого мнения придерживаются эксперты из разных сфер экономической деятельности. В списке пострадавших отраслей нет IT, хотя ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий предлагала Минкомсвязи включить IT-индустрию в перечень наиболее пострадавших. Какие уроки пришлось усвоить высокотехнологичному бизнесу и что он возьмет на вооружение после пандемии, узнала PR-специалист Дина Мустаева.

Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум»

Разговоры о том, что бизнес должен уметь меняться и в режиме реального времени реагировать на перемены, не потеряв своих позиций, шли давно. Быть монолитными дорого и, как показала история с пандемией, неэффективно.



С началом пандемии пришло понимание, что ранее мы правильно расставили приоритеты, и если бы меня попросили вынести главные темы урока пандемии, то я бы обозначил следующие:

Гибкость и мобильность — преимущество. Когда встал вопрос о переходе на удаленку, штат компании — а это 70 человек — мы перевели на home office в течение одного рабочего дня. Что позволило, не сбавляя темпов, вести проекты, помогать клиентам внедрять наши решения и заниматься разработкой. Это результат постоянной работы по усовершенствованию IT-инфраструктуры, внедрению инструментов, которые помогают вести проекты и управлять задачами. Прозрачные рабочие процессы — ценность. Мы почти 12 лет на рынке и постоянно совершенствуем бизнес-процессы компании. Это помогает не только повышать общие показатели эффективности — в нашем случае удалось перенести работу в онлайн и извлечь максимум пользы. Например, увеличить продажи одного из решений в два с половиной раза. Кроме того, отлаженные бизнес-процессы легко масштабировать. Вкладывать в команду = вкладывать в будущее. Мы никогда не жалели средств и сил на работу с персоналом. У нас есть программы стажировок, наставничества, разработан проект по мотивации и вовлечению сотрудников. Оплачиваем обучение, проводим свои митапы. Вложения окупаются. Мы ушли на удаленку, люди больше месяца работают из дома. Не всем удобно и комфортно, но показатели эффективности не снижаются, люди с пониманием относятся к ситуации, генерируют новые идеи и закрывают многие задачи в рекордно короткие сроки.

Еще мы поняли, что не планируем оставаться на удаленке после снятия режима самоизоляции, даже частично.

Наши разработки очень сложные и требуют полного погружения в проекты, постоянных коммуникаций и работы в команде. В офлайне реализовывать многие задачи легче и быстрее. Но опыт, безусловно, полезный.

Евгений Ефанов, руководитель практики «Финансы и маркетплейсы» в AIC

О реальных проблемах и вынесенных из них уроках мы сможем говорить с июня, когда закроем предыдущие обязательства по проектам. Но если смотреть на операционные процессы, то выделить можно следующее:

Необходимо полностью перевести бумажные процессы в электронную форму , включая закупки и договорные взаимоотношения, иначе в будущем адаптироваться к подобным ситуациям станет только сложнее.

, включая закупки и договорные взаимоотношения, иначе в будущем адаптироваться к подобным ситуациям станет только сложнее. Нам стоит задуматься об умении эмоционально и психологически управлять командой на удаленке . Тут кроется много проблем, но в текущем, «карцерном» для некоторых, режиме заметны все нюансы перепадов настроения в коллективе, а правильных способов работы с этим не выработано практически ни у кого, и это напрямую влияет на эффективность труда.

. Тут кроется много проблем, но в текущем, «карцерном» для некоторых, режиме заметны все нюансы перепадов настроения в коллективе, а правильных способов работы с этим не выработано практически ни у кого, и это напрямую влияет на эффективность труда. Необходимо четче и прозрачнее заниматься контролем рисков в договорной документации как с партнерами, так и с заказчиками. Когда несколько лет все стабильно, ты расслабляешься во многих юридических аспектах, а это не самая верная тактика.

как с партнерами, так и с заказчиками. Когда несколько лет все стабильно, ты расслабляешься во многих юридических аспектах, а это не самая верная тактика. В умении «стратегически мыслить» в будущем надо обязательно уделять внимание пункту «сценарии выхода из непредвиденных обстоятельств». Креативных и нетоксичных решений, к сожалению, пока недостаточно у IT-компаний, если смотреть на рынок.

Когда все мы выйдем из самоизоляции, AIC точно будет экспериментировать с гибридным офисом и сохранит часть удаленки.

Мы точно будем улучшать партнерские взаимоотношения с конкурентами, будем переводить и мотивировать заказчиков переходить на электронные процессы документооборота, операционного управления и тендерных закупок.

Елена Завьялова, руководитель в Coderus

До периода самоизоляции мы не рекламировались активно — в основном к нам обращались по рекомендациям. Сейчас же, чтобы не снижать загрузку сотрудников, мы не только активно привлекаем клиентов, но и вышли в онлайн, завели странички в социальных сетях, сделали апгрейд сайта. Хотим быть ближе к своим клиентам, лучше понимать, что их волнует, чем еще мы можем быть полезны.

После пандемии продолжим работать на популяризацию своего бренда и повышать лояльность аудитории.

Григорий Бурденко, генеральный директор DD Planet

Прежде всего, бизнес необходимо диверсифицировать по вертикалям клиентов и направлениям digital-услуг. В спокойное время бизнес может долго работать по любой выбранной модели и приносить прибыль. Однако в случае какого-либо внешнего воздействия ситуация может кардинально поменяться, и компания понесет убытки.

Для минимизации рисков лучше всего вести параллельные направления, которые позволят поддерживать компанию на плаву, если какая-то из услуг окажется убыточной.

Распределенная команда и распределенная работа очень удобны. Такой подход способствует более эффективному взаимодействию: все члены команды привыкли к онлайн-созвонам, оперативному реагированию на вопросы по Skype, свободно владеют всеми необходимыми инструментами для удаленной работы и т.д. В текущем режиме самоизоляции это позволило нам спокойно продолжить работу из дома, не отвлекаясь на перестраивание бизнес-процессов.



Новых навыков по самой сути работы мы не приобрели, однако прокачались в части бэк-офиса.

Электронный документооборот, кадровое делопроизводство и прочие важные процессы теперь успешно автоматизированы на нашем корпоративном портале. Их мы оставим в онлайн-формате и после карантина.

Исаак Мостов, первый вице-президент ГК «РАМАКС»

Уже сейчас можно сказать, что будем усиливать корпоративный портал и работу с системой видеоконференцсвязи, будем продолжать работу на удаленке и менять парадигму работы в офисах.

Планируем перестроиться таким образом, чтобы большую часть рабочего времени сотрудник проводил вне офиса: дома, в коворкинге, в любом удобном для него пространстве.

Однако для периодических встреч лицом к лицу с командой, заказчиками, наставниками будем сохранять помещения с переговорными комнатами. При этом мы будем уменьшать общую площадь и адаптировать пространства под «гостевые» рабочие места и проведение нескольких одновременных встреч/совещаний. В целом переговорки будут более просторными и удобными. Однако мы все же планируем сохранить эдакие «приватные зоны» для тех, кому необходимо изолированное пространство для сосредоточенной работы.

Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ

Кризис запустил серьезные изменения в части взаимодействия с заказчиками, партнерами и собственными сотрудниками, и эти перемены вряд ли можно считать временными.



Мы проводим крупный ежегодный международный саммит, стоимость посещения которого в 2019 составляла от $1300. Саммит проводится в США, а значит, для части желающих посетить мероприятие добавляются расходы и временные ресурсы на то, чтобы добраться до места.

В этом году мы полностью перевели саммит в онлайн, при этом сделав его бесплатным для любого человека. Это позволило беспрецедентно увеличить охват мероприятия, а вместе с этим и осведомленность о нашей компании и продуктах.

Мы извлекли ценный урок и будем переводить больше мероприятий в онлайн.

Антон Ермаков, исполнительный директор SlickJimp

Главный урок — никакой дистанционной работы. Все бросились превозносить удаленный формат и прочить голодную смерть владельцам офисных площадей.

На самом деле удаленкой все наелись в первые недели карантина.

Компании хвалились, как выросла производительность труда, как удобно бизнесу без больших офисов. А потом оказалось, что прирост производительности был временным, сотрудники быстро поняли, что на дому их контролировать сложнее.



Когда в Москве стали выдавать разрешения на выход из дома, число сотрудников, которые не могут жить без офиса, выросло в несколько раз. Оказалось, что дома работать мешают жена, дети, кошки и собаки. Словом, люди все делали, чтобы только вырваться из «дня сурка», когда профессиональные обязанности и отдых в одном помещении смешались в один продолжительный рабочий день, который длится бесконечно.



Так что после изоляции мы все вернемся к офисному формату.

Уверен, многие компании будут с ужасом вспоминать удаленную работу, а еще большее число поймет, что работать самостоятельно могут далеко не все сотрудники, и это ценное качество нужно искать в людях заранее, на этапах собеседования.

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