Привлечь и удержать: как работодателям решить проблему дефицита IT-кадров

Аналитический центр компании «Лайм-Займ» провел исследование среди 150 IT-специалистов, в ходе которого были определены ожидания сотрудников от работы. Управляющий директор компании Олеся Бобкова рассказывает о том, как привлечь в команду нужных профессионалов.

При этом зарплатные ожидания соискателей в этой сфере с каждым годом увеличиваются, а заменить IT-специалиста, обладающего уникальными знаниями о технологиях компании, непросто.

Поиск IT-кадров можно описать фразой «их трудно найти, легко потерять и невозможно заменить». Несмотря на возрастающую популярность профессии, на рынке наблюдается дефицит профессионалов.

Зарплатные ожидания junior, middle и senior-специалистов

В среднем на российском IT-рынке зарплата junior-специалистов зависит от университета, в котором они обучались, и начинается от 35 тыс. рублей. Middle-специалисты среди разработчиков и тестировщиков зарабатывают от 90 до 110 тыс. рублей, но бывают исключения среди бэкендов, которые работают со стеком технологий с высоким порогом вхождения. Разработчик C#, Java может получать в среднем 140 тыс. рублей.

Наибольшее влияние зарплатные ожидания специалистов имеет их первое место работы. Например, крупные финтех-компании готовы платить 100 тыс. рублей даже молодым специалистам, если видят в них потенциал.

Зарплата senior-специалистов обычно не ограничена и может превышать 500 тыс. рублей. При этом предполагается, что специалисты такого уровня имеют развитые софт-скиллы, они могут совмещать работу исполнителя с наставничеством, с проектировкой архитектуры, заниматься код-ревью и постоянным улучшением перфоманса систем.







Как компаниям привлекать молодых специалистов

Многие работодатели при поиске профессионалов в IT отмечают, что толковых специалистов на рынке очень мало. Поэтому часть компаний останавливает свой выбор на молодых кадрах, которые в перспективе могут стать их лояльными сотрудниками.

По результатам исследования, основным требованием к первому месту работы у IT-специалистов стала возможность практиковать и изучать определенный набор технологий и инструментов — 66% респондентов отметили этот фактор.

Примерно половину опрошенных нами IT-специалистов волнует совмещение с учебой (52%) и наличие наставника (55%).

43% не придавали значения размеру заработной платы, однако наличие гибкого графика играло большую роль при устройстве. Лишь 9% сотрудников отметили, что были уверены в своих силах и ожидали высокой заработной платы на первом месте работы.







Требования опытных профессионалов: дело не только в зарплате

В тройке основных критериев при выборе текущего места работы у опрошенных IT-специалистов — уровень заработной платы (90%), технологии, которыми владеет компания (70%), и местоположение офиса (60%).

Также влияние на выбор сотрудника текущего места работы оказали удобство графика (40%), грамотный руководитель (36%) и возможность использования иностранного языка (36%).

Карьерный рост оказался в приоритете у половины респондентов; 43% обращали больше внимания на продукт и проекты компании. Пятая часть опрошенных выбирает компанию по бренду или если их друзья работают в этой же компании.







22% респондентов позитивно оценивают компанию, если она предоставляет возможность участвовать в профессиональных мероприятиях. Еда, напитки, кухня в офисе важны лишь для 13% опытных соискателей, а корпоративный фитнес — для 9%.





Как получить максимум и удержать специалиста от оффера другой компании

IT-специалисты — дорогой и трудно заменяемый для компании персонал, поэтому работодателям важно не только привлечь нужного специалиста в команду, но и поддерживать его лояльность к компании.

Опираясь на результаты исследования, мы можем дать несколько рекомендаций:

Помните про важность материальной мотивации

80% сотрудников отметили, что при получении оффера от другой компании удержать их на текущем месте может увеличение зарплаты. Повышение должности, как и возможность реализовывать свой проект, станет причиной остаться в компании для 30% сотрудников.

Вдохновляйте команду интересными задачами

Когда мы спросили IT-специалистов о том, что им нравится в их профессии, большинство ответов выглядели так: «сам род деятельности», «возможность создавать продукты», «заниматься развитием компании», некоторые респонденты отметили общение с профессионалами.

Задачи для IT-команды должны фокусироваться не только на технологическом сопровождении, но и на совершенствовании бизнес-логики продукта.

Вкладывайтесь в профессиональный рост команды

Компании, которые заинтересованы в привлечении высококвалифицированных IT-кадров, отдают приоритет развитию профессиональных навыков сотрудников, вместо расширения социального пакета компании.

Лишь 18% участвовавших в опросе IT-специалистов отметили, что добавление «корпоративных плюшек» остановит их от смены места работы. Поэтому все больше работодателей возвращаются к KPI с ежемесячными выплатами вместо ежедневных завтраков, которые не гарантируют стабильного стремления специалистов развиваться вместе с компанией.

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