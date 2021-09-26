Как договориться с тем, кому не доверяешь: логика реального опциона в российских реалиях

Часто в бизнесе встречается ситуация, когда нет доверия к потенциальному партнеру или инвестору, но есть желание совершить сделку. Директор «АРБ Про», подразделения стратегического консалтинга ГК «Институт Тренинга — АРБ Про», Демид Голиков на основе личного опыта и подходов из практики крупных и средних компаний разных стран рассказывает, как договориться с инвестором или партнером в подобной ситуации.
Доверия может быть недостаточно для того, чтобы заключить соглашение, или достаточно, но не на сто процентов. Люди разные. Неодинаково информированы, по-разному интерпретируют одинаковую информацию, имеют различные знания и взгляды на жизнь, из-за чего по-разному оценивают перспективу бизнеса или конкретного решения. Кто-то будет держать слово, а кто-то нарушит соглашение, не оглядываясь на репутацию.
Бизнес — не женитьба. Дела приходится иметь с теми, кто есть.
Юристы и суды в помощь? Возможно. Но, во-первых, в контракте все возможные варианты не пропишешь, всего не предусмотришь, да и полной однозначности формулировок не достигнешь даже с помощью суперюристов по простым ситуациям. Во-вторых, со временем может возникнуть ситуация, когда пересмотр условий станет сильно выгоден одной из сторон. Подвернувшийся многообещающий проект или изменение в личной жизни, и инвестор может потребовать выхода или изменения условий, не оглядываясь на ваши прошлые договоренности.
Недостаток недоверия
Как бы договориться на старте, чтобы снять сомнения по отношению к партнерам по сделке, мотивировать друг друга, минимизировать в будущем трудный выбор между «дал слово» и «стало невыгодно»?
Предлагаю разобраться на примере контракта между инвестором и частной компанией, которая намерена развивать новое бизнес-направление или проект. Ситуации, в которых сила тяготения между компанией и потенциальным инвестором велика, но разрыв в доверии мешает договориться, часто описываются так:
- инвестор хочет вложить деньги (активы, интеллектуальный капитал) в проект;
- это вложение низколиквидное (по крайней мере, так видится на старте, в момент принятия решения): в будущем будет крайне сложно продать свою долю или как-то выйти;
- вклад этого инвестора в успех проекта высокий, возможно даже решающий, сопоставимый с управленческим вкладом менеджмента компании.
Наилучший способ договориться
Заключается минимальный контракт с правом автоматического продления. Компания может сказать: «меньше чем на 2 года брать не имеет смысла — до первой коммерческой реализации год и второй год на то, чтобы понять — в рынке ли продукт». Инвестор же скажет: «меньше чем на год не хочу связываться, а дольше чем на три года опасаюсь фиксировать условия». Итого, скорее всего, инвестиционный договор у них получится заключить на 2 года с автопродлением.
Стороны изначально договариваются так:
- На первый период (те самые два года) инвестор и компания должны договориться максимально быстро, делая друг другу уступки по каждому пункту, который требует дополнительного изучения, минимизируя затраты на экспертизу бизнес-плана и возможных сценариев для каждой из сторон.
- По итогам первого периода договор между инвестором и компанией уточняется, пополняется на основе появившегося опыта. Жизнь подскажет, какие точки соприкосновения между сторонами нуждаются в уточнении.
- Далее, начиная со второго периода, договор пополняется уточнениями условий по итогам первого периода и вводится новое условие: компания дает инвестору возможность по итогам каждого периода целеполагания (например, ежегодно) выбирать одно из двух на свое усмотрение: (а) продолжить действовать по контракту, предлагая определенные корректировки, или (б) прекратить контракт, получив назад вложенные средства за вычетом компенсации компании за выход. При этом договор должен фиксировать не «сколько», а «как» — формулу расчета и порядок компенсации.
Есть ли ограничения?
Главное серьезное ограничение — компания живет с риском потери инвестора, если какие-то события по итогам первого этапа он интерпретирует как признаки провальности проекта.
Это особенно проблемно для проектов типа «журавль в небе». Дело в том, что самый высокий доход и NPV обычно имеют длинные, долгоокупаемые проекты с высоким риском на ранних этапах. Примеры: строительство знакового объекта недвижимости, создание качественно нового продукта в расчете на то, чтобы стать стабильным поставщиком лидера рынка, создание онлайн-платформы для консолидации своего рынка.
Вполне вероятно, что к изначально запланированному сроку компания придет с вердиктом «нужен еще миллион долларов еще на год». Вера в успех может иссякнуть у одной из сторон. Поэтому контракт между инвестором и компанией должен предусматривать медленный вход на старте, варианты бридж-финансирования того самого дополнительного миллиона на лишний год (возможно, на условиях фиксированного процента или жесткой залоговой схемы).
А по-другому?
Есть ли альтернативные принципы выстраивания отношений между инвестором и компанией? Да. Компания и инвестор могут договориться на длительный срок (например, инвестор начинает выход не ранее, чем будет завершена стройка и отбиты 50% прямых затрат), при этом инвестор получает от компании право каждый год выбирать одно из двух:
- высокая ставка вознаграждения и большая включенность в принятие решений;
- низкая ставка вознаграждения и ограниченная включенность в принятие решений.
У такой формы контракта есть три ограничения, которые делают ее менее предпочтительной:
- Защита инвестора: если отдача на инвестиции выше ожиданий, то инвестор не получает дополнительное вознаграждение. Иными словами, у компании остается возможность скрыть от инвестора перевыполнение бизнес-плана и преувеличить убытки.
- Если проект пошел по плохому сценарию, инвестору выгоднее остановить проект раньше, чем компании. Но что если это временная ситуация и компания знает, как ее выправить?
- Если проект развивается силами компании по хорошему сценарию, то инвестору становится выгодно продать свою долю в проекте досрочно (например, благодаря результату цена его доли выросла до приемлемого уровня), что приведет к разрыву в инвестициях. Компании выгодно продолжать, а инвестору выгодно продать свою долю и выйти с деньгами.
Доверяй, но контролируй
В заключение, один важный нюанс применительно к ситуации, когда инвестор входит в акционерный капитал, выкупая существенную долю в бизнесе/проекте или инвестирует в поглощение компанией третьего бизнеса. Купив бизнес, важно понимать, что мы приобрели реальный контроль за всей цепочкой от закупок до продаж.
Например, приобретая акционерный контроль над сетью магазинов, стоит убедиться, что у нее твердые договора на аренду помещений и отработанная рентабельная схема доставки. Иначе потеря ключевых торговых площадей по воле арендодателя уронит выручку, а внезапная надобность продавать через агрегаторов доставки — рентабельность. Вкладывая в разработку нового контрольно-измерительного оборудования, инвестору стоит убедиться, что конкурент не обойдет его за счет того, что его продукт идеально интегрируется в существующее ПО клиентов.
Иными словами, инвестору имеет смысл контролировать конкурента, поставщика и клиента компании, от которых ее рыночная позиция (успех инвестиционного проекта) зависят критически. Возможно, заодно вложиться и в него. Поэтому компании, привлекающей инвестиции в развитие, следует дополнительно рассмотреть два варианта и предложить их инвестору (или быть готовой услышать подобное предложение от инвестора):
- включить в стратегию действия, которые уменьшают рентабельность операций, но способствуют стабильности бизнеса, например, поглощение конкурента, заключение менее рентабельного, но эксклюзивного контракта с поставщиком, оказание клиенту дополнительных услуг;
- помочь инвестору вкладываться в конкурента/клиента/поставщика, от которого бизнес компании находится в критической зависимости.
Как получить максимум
- При нехватке доверия к партнеру стоит заключить краткосрочный контракт с автоматической возможностью продления. На первый период компания и инвестор должны договориться максимально быстро, а затем уже вносить коррективы.
- Контракт должен предусматривать медленный вход на старте и варианты бридж-финансирования.
- Инвестору имеет смысл контролировать конкурента, поставщика и клиента компании, от которых критически зависит успех проекта, а компании следует рассмотреть варианты повышения стабильности проекта за счет контроля.
Фото: Pexels
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