Денежная компенсация за лекарства в 2021 году

В современной России граждане, относящиеся к ряду категорий, имеют право на получение лекарств. Однако по собственному желанию они могут отказаться от выдаваемых лекарственных препаратов и получать вместо них денежную компенсацию. Как оформить денежную компенсацию за лекарства, рассказал Дмитрий Гордеев , адвокат (в качестве юриста занимался гражданскими и семейными делами).

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Как отказаться от выдачи лекарств и заменить ее денежной компенсацией

Право на получение денежной компенсации за лекарства тесно связано с получением от государства определенного набора социальных услуг. Список получателей этого набора определен Федеральным законом от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в нем же определяется и стоимость социальных услуг.

При этом государство предоставляет гражданину, относящемуся к одной из льготных категорий, право выбора: получать или социальные услуги, или оформить отказ от лекарств в пользу денежной компенсации. Отказаться от выдачи лекарств и получать вместо них деньги очень просто: надо написать заявление об отказе от социальных услуг и выборе денежной компенсации и подать это заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) лично, через МФЦ (многофункциональный центр), по почте или через Единый портал государственных услуг.

Мнения специалистов по поводу замены лекарств денежной компенсацией

Денежная компенсация за бесплатные лекарства не всегда оправдана. Дело в том, что с февраля 2020 года стоимость денежной компенсации полного набора социальных услуг составляет 1 155,06 рубля, в том числе 889,66 рубля полагается в качестве компенсации за лекарства, 137,63 рубля — за санаторно-курортное лечение и 127,77 рубля — за проезд на железнодорожном транспорте.

Как мы понимаем, в реальности затраты на все перечисленные цели могут составлять гораздо большие суммы. Если человек реально нуждается в лекарствах, то 889,66 рубля могут отнюдь не покрыть его потребность в фармацевтических препаратах.

В этом случае замена лекарств денежной компенсацией будет невыгодным решением: на покупку лекарств в аптеках уйдет гораздо больше средств, чем вы получите, выбрав отказ от денежной компенсации за лекарства.

Например, стоимость лечения отдельных категорий больных может составлять от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей в год, и, выбирая отказ от бесплатных лекарств в пользу денежной компенсации, льготник не понимает, что обрекает себя на очень серьезные проблемы, поскольку затем все это лечение придется оплачивать из собственного кармана или оставаться без лечения в случае отсутствия на него средств.

Как восстановить право на получение лекарств

Восстановить право на получение социальных услуг от государства, включая и лекарственные препараты, можно столь же простым способом, как и отказаться от лекарств. Для этого до 1 октября текущего года необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России.

Сделать это можно лично в приемной территориального отделения ПФР, либо через Единый сайт государственных услуг или через Многофункциональный центр (МФЦ), а также отправив заявление в ПФР по почте.

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Что такое налоговый вычет за лечение

Под налоговым вычетом за лечение в Российской Федерации понимается возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении медицинских услуг. К этим услугам, кстати, относятся и стоматологические услуги, которые являются довольно дорогими.

Само собой, получить налоговый вычет за лечение могут лишь плательщики НДФЛ, индивидуальные предприниматели и самозанятые, если только они не работают где-то в качестве наемных работников, к этой категории не относятся.

Налоговый вычет полагается за оказанные налогоплательщику, его супругу или супруге, родителям, несовершеннолетним детям и подопечным медицинские услуги, а также за любые лекарства, назначенные врачом, за страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования.

Как оформить налоговый вычет за лечение

Для получения налогового вычета необходимо подать заявление в налоговый орган или работодателю. Для этого потребуется заполнить декларацию о налогах по форме 3-НДФЛ, представить подтверждающие документы, включая квитанции и чеки о покупке лекарств, рецепты врача, квитанции об оплате лечения в клинике. Все эти документы должны быть предоставлены в налоговый орган или работодателю, который затем вычтет сумму налогового вычета из вашей заработной платы.

Какие есть ограничения по налоговому вычету

Во-первых, налоговый вычет можно получить лишь в том случае, если вы являетесь плательщиком НДФЛ. Но тот же индивидуальный предприниматель может оформить налоговый вычет за свое лечение на жену или сына, если они являются плательщиками НДФЛ.

Поэтому воспользоваться налоговым вычетом можно не только в том случае, если вы являетесь налогоплательщиком, но и если налогоплательщиком является ваш ближайший родственник, которому в этом случае необходимо выступить в роли лица, оплатившего ваше лечение.

Во-вторых, налоговый вычет выплачивается в размере 13% от потраченной на лечение суммы, но лишь в том случае, если эта сумма не превысила 120 тыс. рублей. Исключения сделаны для сложных и дорогостоящих операций.

В-третьих, вернуть в течение года гражданин может лишь сумму, уплаченную им в качестве налога с доходов физического лица, то есть нельзя, уплатив 40 тыс. рублей налогов, вернуть 50 тыс. рублей налогового вычета в течение одного года.

Какие медицинские услуги позволяют получить налоговый вычет

Предоставление налогового вычета возможно в тех случаях, если гражданин оплатил приобретение лекарственных препаратов, выписанных врачом, или получил медицинские услуги по лечению заболеваний, включая и стоматологические услуги, и санаторно-курортное лечение.

Список медицинских услуг, за оплату которых гражданин может получить налоговый вычет, содержится в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 № 458.

В этом списке есть два раздела. В первый раздел входят медицинские услуги, за которые получается вычет не более 120 тыс. рублей. Это, к примеру, оплата УЗИ, анализов, санаторно-курортного лечения. Второй раздел включает в себя виды дорогостоящего лечения, при котором сумма налогового вычета не ограничена и определяется расходами налогоплательщика. Сюда входит дорогостоящее лечение зубов, лечение бесплодия методом ЭКО и так далее.

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Какие граждане имеют право на получение лекарств или денежной компенсации

Правом на получение денежной компенсации вместо лекарств обладает несколько категорий граждан. Они делятся на федеральных и региональных льготников.

Инвалиды

В первую очередь право на денежную компенсацию вместо лекарств имеют инвалиды всех групп, инвалиды войны. Они имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами в соответствии с перечнем приложения №2 распоряжения Правительства РФ от 12 октября 2019 года № 2406-р. Сюда же относятся и дети-инвалиды.

Ветераны Великой Отечественной войны

Участники Великой Отечественной войны, приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей ветеранов войны, погибших на фронте или умерших от ранений, также имеют право на получение бесплатных лекарств.

Дети до трех лет и дети с инвалидностью до шести лет

Дети до трехлетнего возраста, дети с инвалидностью до шести лет, дети из многодетных семей до шести лет имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами во многих регионах России — это категория региональных льготников.

Люди с хроническими заболеваниями

Лица, имеющие хронические заболевания, но при этом не имеющие инвалидность, в ряде регионов РФ обладают правом на получение набора лекарств по льготной стоимости в 50% от цены или денежной компенсации вместо лекарств.

Чернобыльцы

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС относятся к федеральной категории льготников. К ним приравниваются и все другие лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне.

Пенсионеры

Лица, достигшие пенсионного возраста, в определенных условиях имеют право на получение льготных лекарств или на замену лекарств денежной компенсацией. Данная льгота носит региональный характер. К группе региональных льготников относятся также те пенсионеры, которые имеют статус тружеников тыла. Они также могут рассчитывать на льготное получение лекарственных средств, при необходимости — на частичную компенсацию их стоимости.