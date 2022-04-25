Что делать с деньгами при угрозе дефолта и девальвации?

Что такое дефолт и девальвация и как защитить капитал, который есть у многих граждан России, рассказала Елена Мамаева , основательница школы финансов «‎Pro деньги».

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Что такое девальвация?

Девальвация — это обесценивание активов. В этом случае рассматриваем ситуацию, когда, например, доллар растет, а рубль падает. Когда биржа была закрыта и покупка валюты на ней была невозможна, девальвация искусственно сдерживалась.

Нам привозят валюту те страны, которые покупают у нас энергоресурсы. Несмотря на разговоры о том, что оплата будет происходить в рублях, конвертация валюты все равно происходит на российской бирже. Тратить валюту практически не на что, потому что из-за санкций импорт ограничен. Таким образом, валюта остается внутри страны.

Это помогло «‎окрепнуть» рублю по отношению к доллару и быть на относительно низком значении — сейчас доллар стоит 80 рублей, тогда как месяц назад его цена доходила до 120-130 рублей по курсу ЦБ.

Девальвация в первую очередь скажется на тех, кто тесно связан с валютой:

часто ездит за границу;

помогает финансово родственникам из других стран;

имеет бизнес, который занимается внешнеэкономической деятельностью.

Повлияет девальвация и на цены. Рост курса доллара выгоден нашим экспортерам — чем выше доллар, тем больше рублей за него будет получено, тем дороже будет продаваться нефть и газ.

Импорт сырья и товаров тоже подорожает. Учитывая, что российская экономика построена на экспорте энергоресурсов, санкции не дают много покупать за границей, а также идет курс на импортозамещение и внутренний рынок — в большей степени нам даже выгодно, чтобы курс доллара был высокий.

Что такое дефолт?

Дефолт — это невозможность платить по своим долгам. Сейчас в России речь идет о техническом дефолте и невыплате купонов по некоторым государственным еврооблигациям иностранным инвесторам в валюте. У государства есть деньги, но они лежат на замороженных счетах тех стран, которые в основном и должны получить свои купоны.

Технический дефолт отразится только на владельцах еврооблигаций. Есть вероятность, что купоны выплатят в рублях, а не в валюте. В этом случае рейтинговые агентства могут не принять это решение и объявить о дефолте.

Экономического кризиса, как в 1998 году, не будет. Сейчас РФ получила много валюты от европейских стран за энергоресурсы, поэтому, скорее всего, ее хватит на выплату купонов.

Как обезопасить капитал?

Несмотря на поддержку государства или времени, когда возникновение кризисов минимально, нужно знать, как защитить капитал от девальвации и дефолта.

Финансовая подушка и финансовые карманы

Финансовая подушка — это запас денег, которых хватит на 3-6 месяцев, если вдруг вы останетесь без основного источника дохода.

Финансовые карманы — это тоже запас денег, но на относительно небольшие регулярные цели. На ежегодный поход к стоматологу, на осмотр и ремонт машины или на путешествие на выходные.

Эти деньги можно тратить только на то, для чего вы их копили. Хранить лучше на отдельном банковском счете или наличными — у вас должен быть легкий доступ к деньгам, если они понадобятся.

То есть подушка безопасности не может быть в виде золотых слитков или иностранных акций, потому что перевести эти активы в наличные деньги может быть проблематично.

Маркетинг со стороны банков убеждает клиентов, что деньги в банке под защитой и государство нас поддержит. Да, государство и Центральный Банк оказывают очень мощную поддержку банкам. Но не известно, справятся ли банки при усугублении ситуации.

Поэтому если хотите хранить крупную сумму в банке — лучше распределить ее в нескольких организациях. Чтобы в случае санкций или технических сбоев доступ к деньгам был всегда.

Валюта

Рост курса доллара может помочь заработать тем, у кого есть активы в валюте. Хотя тут тоже есть подводные камни из-за санкций и технических сложностей, поэтому не нужно хранить все деньги в одной валюте. Идеально, если валюта вложена еще и в какие-то активы.

Как покупать валюту:

Определите, сколько рублей и как часто вы будете вкладывать. Покупка ради заработка в ближайшие пару месяцев — плохая идея. Валюту покупают, чтобы хранить деньги в долгосрок — на 5-10+ лет.

Покупайте валюту на бирже через брокера, там всегда выгодный курс. Можно покупать через банк, но так выходит дороже.

Чтобы вывести эти деньги с биржи, нужно в банке открыть валютный счет. До 9 сентября стоит ограничение — снять наличными можно не больше 10 000 долларов.

Банковские вклады

Государство страхует деньги на вкладах до 1,4 млн рублей. Если хотите положить больше денег — выберите несколько банков. Банковские депозиты жестко регламентированы законом, поэтому вне зависимости от процентной ставки любой вклад относительно надежен — на нем спокойно можно хранить финансовую подушку.

Какие еще есть риски:

По некоторым депозитам возможны гибкие условия, которые позволяют банкам снижать процентную ставку по вкладам. Поэтому есть риск, что открывая вклад под 20% годовых, клиент примерно через месяц узнает, что теперь будет 17%.

Ваши деньги могут быть заморожены на фоне политической обстановки. Поэтому лучше выбирать вклады до 6 месяцев и с возможностью в любой момент вывести деньги.

Государство в первую очередь будет поддерживать банки с госучастием — Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ и др. Поэтому в этих банках могут быть низкие ставки. Негосударственные банки могут привлекать клиентов более высокими ставками. С одной стороны, такой банк не попадет под санкции, потому что никак не связан с государством, с другой стороны, государство не будет его так активно поддерживать.

В любом случае нужно следить за ситуацией в мире и в частности — как дела у вашего банка.

Фото на обложке: Shutterstock / LanaMais