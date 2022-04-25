Эксперт Мамаева объяснила, как сохранить деньги при угрозе дефолта и девальвации

На случай девальвации или дефолта необходимо позаботиться о финансовой подушке безопасности и сформировать финансовые карманы, при этом капитал не должен представлять собой золотые слитки или иностранные акции, рассказала RB.RU основательница школы финансов «Pro деньги» Елена Мамаева.
По ее словам, формировать подушку безопасности из золота или зарубежных акций не стоит, так как перевести эти активы в наличные деньги может быть проблематично.
Также необходимо создавать финансовые карманы — запас денег на относительно небольшие регулярные цели. «Эти деньги можно тратить только на то, для чего вы их копили. Хранить лучше на отдельном банковском счете или наличными — у вас должен быть легкий доступ к деньгам, если они понадобятся», — советует Мамаева.
Крупную сумму лучше распределить в нескольких банках, это поможет сохранить доступ к деньгам в случае санкций или технических сбоев.
Тем, кто предпочитает хранить деньги не в рублях, Мамаева советует выбрать сразу несколько валют — из-за санкций и технических сложностей доступ к некоторым из них может быть затруднен.
Полный список рекомендаций эксперта о том, что делать с деньгами при угрозе дефолта и девальвации, читайте по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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