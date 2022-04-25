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Эксперт Мамаева объяснила, как сохранить деньги при угрозе дефолта и девальвации

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

На случай девальвации или дефолта необходимо позаботиться о финансовой подушке безопасности и сформировать финансовые карманы, при этом капитал не должен представлять собой золотые слитки или иностранные акции, рассказала RB.RU основательница школы финансов «‎Pro деньги» Елена Мамаева.

Эксперт Мамаева объяснила, как сохранить деньги при угрозе дефолта и девальвации

По ее словам, формировать подушку безопасности из золота или зарубежных акций не стоит, так как перевести эти активы в наличные деньги может быть проблематично.

Также необходимо создавать финансовые карманы — запас денег на относительно небольшие регулярные цели. «Эти деньги можно тратить только на то, для чего вы их копили. Хранить лучше на отдельном банковском счете или наличными — у вас должен быть легкий доступ к деньгам, если они понадобятся», — советует Мамаева.

Крупную сумму лучше распределить в нескольких банках, это поможет сохранить доступ к деньгам в случае санкций или технических сбоев.

Тем, кто предпочитает хранить деньги не в рублях, Мамаева советует выбрать сразу несколько валют — из-за санкций и технических сложностей доступ к некоторым из них может быть затруднен.  

Полный список рекомендаций эксперта о том, что делать с деньгами при угрозе дефолта и девальвации, читайте по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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