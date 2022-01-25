Как защитить сбережения во время обвалов валюты? Три правила

Елена Даньшина, финансовый директор компании «Нескучные Финансы», рассказала, как стоит действовать, чтобы защитить свои сбережения в ситуации обвала валюты.

Недавно стало известно , что из-за угрозы санкций со стороны Запада обрушился российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опустился до минимума с декабря 2020 года. При этом курс доллара поднялся до 79 рублей за доллар США.

Куда вкладывать рубли в 2022?

Для начала определите для себя срок инвестирования и его цель. Чем короче срок инвестирования, тем более надежные и, как правило, менее доходные инструменты вы должны выбрать.

На срок 1-2 года

Если горизонт инвестирования 1-2 года, то это вложения в рублях в высоколиквидные акции очень крупных компаний, так называемые «голубые фишки», то есть те, которые почти всегда имеют хороший спрос на рынке.

Начало 2022 — наиболее подходящий для этого момент. Рынок российских акций с осени сильно просел, и есть возможность купить акции качественных эмитентов по очень хорошей цене на период от 1 года. Потенциальная доходность прогнозируется до 50%. Стоит обратить особое внимание на те инструменты, по которым ожидается выплата дивидендов.

Не нужно забывать, акции — это всегда высокий риск, поэтому в своем портфеле нужно иметь акции разных секторов экономики и разных стран. Если в одном из секторов будет застой или спад, то в целом сбалансированный портфель будет давать стабильный доход.

Кроме акций обязательно нужно иметь надежные инструменты, которые имеют гарантированный доход и точно не потеряют в цене. Это облигации федерального займа или крупных эмитентов с гарантированной выкупной стоимостью и доходностью чуть выше, чем банковский депозит.

Если вы инвестируете на короткий срок (1-2 года), то доля облигаций должна быть не менее 90%, т.к. будущее точно предсказать не сможет ни один аналитик, а рынок акций может дать долговременную просадку.

На длительный срок

Если планируется инвестировать на срок 5-10 лет, то рекомендую поступить следующим образом: сбережения перевести в евро и доллары, при этом часть средств оставить в валюте, а часть — инвестировать в рынок акций американских компаний.

Причина в том, что у них есть предпосылки для хорошего роста и дивидендных выплат в 2022 году.

Что касается секторов, то я бы выделила энергетику и финансы (так как от роста ставки банкиры выигрывают), потребительские сервисы (сфера услуг больше всего страдает от карантинных ограничений), а также здравоохранение.

Стоит уделить внимание и сектору высоких технологий: сейчас цифровизация — процесс, который практически не останавливается. Тем не менее, здесь важно внимательно изучить долговую нагрузку компании, поскольку при росте ставок будет тяжелее обслуживать долги.

Предпочесть стоит проверенных лидеров рынка, таких как Amazon, Microsoft и Apple.

Нужно ли что-то делать с валютными сбережениями? Если их нет, то какую валюту выбрать?

Если у вас уже есть валютные сбережения и вы не планируете их тратить в ближайший год, то менять их на рубли точно не стоит.

В долгосрочной перспективе лучше хранить деньги в долларах и евро, но небольшую часть все же стоит оставлять в рублях. Довольно хороши для инвестиций на долгий срок также швейцарский франк и японская йена.

Стоит ли сейчас менять стратегию инвестирования или нужно дождаться стабилизации?

Сейчас рынок довольно волатилен. Это означает высокое колебание цен, на котором можно как хорошо заработать, так и много потерять. Поэтому для непрофессионального инвестора я бы рекомендовала придерживаться следующих правил.

3 самых главных правила для непрофессионального инвестора

Имейте запас свободных денежных средств в той валюте, в которой вы их обычно тратите. Финансовая подушка в объеме ваших расходов на 3, а лучше 6 месяцев, убережет вас от вынужденной распродажи активов по невыгодному курсу в случае потери работы или другой острой необходимости. Играйте вдолгую, не поддавайтесь панике и желанию слить все при первом же падении курса. Рассчитывайте на долгосрочную перспективу. Раскладывайте яйца по разным корзинам. Чем короче плановый срок инвестирования, тем больший процент ценных бумаг с высокой надежностью в нем должен быть.

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