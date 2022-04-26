Я хочу уехать — что делать? Собрали инструкцию из ответов на самые популярные вопросы

В материале — как не остаться без имущества на родине, почему Бали и ОАЭ — это не для всех (деньги тут ни при чем) и сколько реально времени нужно для того, чтобы подготовить к переезду не только себя, но и питомца. Советы тем, кто решил уехать, дала основатель тревел-клуба «Итинеро» и опытный путешественник Анна Пшишылны, а также другие россияне, которые проходят этот путь прямо сейчас.

Этот текст написан для людей, принявших решение уехать из страны если не навсегда, то надолго. Здесь не будет советов о переквалификации в «айтишника», разбора резюме и процедуры получения оффера, с которым вы гордо войдете в аэропорт.

Подготовка: как выбрать страну и не потерять прошлое

Разговоры о том, что русских везде ненавидят, преувеличены. Сейчас нас поддерживают наряду с украинцами, а визы продолжают выдавать, несмотря на длинные санкционные листы. При этом миграция редко бывает бесхитростной и незаметной, но кое-какие трудности точно можно предупредить.

Документы и ценности

Зафиксируем два термина: депозитарий и генеральная доверенность. В случае переезда именно на них будет держаться почти всё, что вы оставите в России.

Гендоверенность занимает пять страниц, в ней перечислены все госорганы и все действия, которые может совершить доверенное лицо. По факту вы поручаете ему свою жизнь: он может продать вашу квартиру, оформить за вас документы, купить сим-карты и открыть счета. Если вы уезжаете не сжигая мосты — такая доверенность нужна.

Далее определите место хранения документов и основных ценностей. Для этого снимите две ячейки, не привязанные к банковской системе — лучше обратиться в независимые депозитарии. Разделить ячейки нужно, чтобы ограничить власть доверенного: в одну ячейку положите, например, все документы, ключи, а во вторую — деньги и ценности. Доступ ко второй ячейке можно закрыть для всех, кроме вас.

Если вы кладете всё «в одну корзину», помните: у каждого человека есть стоимость, даже у самого близкого родственника, как бы странно и страшно это ни звучало.

Для менее ценных личных вещей можно арендовать контейнер. В Москве на них очередь — затягивать не стоит. Если у вас есть машина и вы не понимаете, нужно ли ее продавать, поставьте ее на охраняемый паркинг — перед этим помойте, залейте полный бак, снимите клеммы с аккумулятора и упакуйте в чехол. Так она простоит сколько угодно.

Выбор страны

Составьте список стран-фаворитов. Если вы любите тропики, рассмотрите Бразилию или Мексику. Последняя охотно принимает и русских, и украинцев — приехать можно без стопки документов, заявку на ВНЖ рассмотрят за 55 дней.

Мексику многие считают небезопасной страной, но в ней 31 штат — можно столкнуться с криминалом, а можно найти тихое местечко у океана или поехать в столицу. В Мексике соблюден баланс природы, урбана и развлечений.

Если вы смотрите в сторону ОАЭ, не забывайте: это пустыня. Да, посреди нее мегаполис, но это все еще пустыня — там мало зелени, а летом +40 и высокая влажность. Дождей никогда не бывает.

Атмосфера острова Бали привлекает многих, но не все знают о распространенной лихорадке денге. Это очень тяжелое заболевание, которое возникает от укуса комара. Я сама перенесла тяжелый геморрагический тип денге, и поверьте, вы этого не хотите. Для тех, кто однажды болел, въезд в регионы с денге закрыт до прохождения вакцинации, иначе второй случай может быть фатальным.

Учитывайте культурные особенности. Переезд из христианской страны в мусульманскую подходит не всем, даже если это почти родная Турция. Помимо постоянных призывов на молитву, в апреле начинается рамадан — многие кафе, рестораны, некоторые развлекательные заведения закрыты целый месяц, развлечения лимитируются. Для некоторых это оказывается неприятным сюрпризом.

За безопасностью и привычным бытом нужно ехать в Европу. Однако из безопасности вытекает бюрократия — требований для приезжающих здесь гораздо больше, а риск оказаться непринятым выше.

Выбирая страну, изучите поведение национальных валют. Помните выражение «шило на мыло» и не меняйте родную страну на ее аналог.

К примеру, смысла переезжать в Аргентину из России мало — там слабая экономика, неразбериха в политике. При этом там много русских, как и в целом в Южной Америке, местные жители будут к вам достаточно дружелюбны, а испанский язык хорошо ложится на русский и интуитивно понятен.

Деньги

Сейчас главная платежная система для россиян — UnionPay, ее уже оформляют в некоторых банках. Заплатить за нее придется от семи до 15 тыс. руб. Оформляйте сразу мультивалютную, если есть такая возможность. Но помните, у нее очень ограниченный список зарубежных стран. В чатах, посвященных платежной системе, можно найти таблицы с данными, как и где удалось ей воспользоваться.

Можно также рассмотреть варианты виртуальных карт иностранных банков — такие открывают в Индонезии, Швейцарии и других странах. В Европе популярны карты банка Revolut, созданного, кстати, россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко.

Их можно оформить, если есть виза страны, в которой формально заводят счет, а также местный номер телефона — e-sim тоже подойдет. Проект Олега Кивокурцева помогает открыть распространенные в США Prepaid Visa Cards — хранить сбережения там не советуют, но для оплаты зарубежных сервисов вполне подойдет.

Важно не просто открыть счета и обзавестись картами на все случаи жизни, но и заранее разобраться, как вы можете оперировать финансовыми потоками удаленно. Возможно — через доверенное лицо. Если есть силы и ресурс — осваивайте крипту.

Денис на время уехал из России и сейчас ищет работу в других странах. Он советует всегда иметь сбережения в мировой валюте и изучать предложения местных банков.

Денис, переехал в Турцию: «Как только вы приехали в Турцию, решите, как получить местную валюту. Иностранцу можно оформить счет в банке — такую возможность дает Ziraat. Обязательно нужно снимать наличные, потому что ситуация с картами непредсказуема.

У меня мультивалютная карта «МИР» от «Тинькофф Банка», и она пока работает на снятие лир без комиссии. С собой также должны быть доллары или евро — чем больше, тем лучше. Это гарантия того, что вы не окажетесь беспомощными. Если деньги на картах будут недоступны, доллары и евро вы всегда сможете обменять на местную валюту».

Работа

Переезжать в никуда сложнее и тревожнее. Если вы работаете на себя, актуализируйте статус сотрудничества с клиентами, убедитесь, что у вас не будет проблем с оплатой ваших услуг и деньги смогут до вас дойти.

Если вы рассматриваете работу в найме, вам потребуется апостилирование (легализация, признание) документов об образовании — и школьного аттестата, и диплома. Апостиль диплома потребует не менее 45 дней, этим также может заниматься ваше доверенное лицо. Документы также нужно перевести.

По всему миру сейчас очень много программ иммиграции для талантливых людей, а также возможностей получить рабочую визу представителям творческих профессий и фрилансерам.

С визой для талантов в Великобританию может попробовать попасть как актер, так и пиарщик, даже мастер маникюра. Подумайте, в каких странах может быть востребована ваша профессия, как вы можете адаптировать свои умения под нужды желаемой страны. Подпишитесь на инфоканалы по релокации, посмотрите вебинары по системе налогообложения и трудоустройству.

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Отъезд: логистика, план Б и животные

Выезд из страны

Люди уделяют много внимания тому, какие вещи взять с собой, но забывают о более принципиальных вопросах. Прежде всего — нужно продумать не финальную точку путешествия, а просто выезд из страны.

Лучше применить разрывную логистику: например, взять билет до ОАЭ, а оттуда уже лететь за океан. При этом это не должен быть рейс с пересадкой! Уезжать из России вы должны как турист — тогда вопросов к вам меньше. Билет в конечную точку должен быть куплен отдельно, по прилете в ОАЭ нужно снова зарегистрировать себя и багаж.

Я рекомендую на первое время выбрать безвизовую страну, позволяющую находиться там до 90 или 180 дней. Так вы отдохнете от инфошума и успеете подобрать страну дальнейшего постоянного пребывания.

Чтобы вопросов на старте было еще меньше, нужно оплатить номер в отеле и обратный билет (хорошо, если оба бронирования возвратные). Информацию на смартфоне лучше сбросить, чтобы переустановить приложения и восстановить историю не получилось. Заниматься возвращением прежних настроек лучше, когда пересечете вторую границу.

Постройте план действий на случай, если вас не пустят в страну. Будьте готовы лететь в другую, желательно соседнюю. Если вы летели в США, переключитесь на Мексику. Если не пустили в Мексику — летите в Бразилию.

Переезд с собаками и кошками

Единых правил для животных нет. Требования нужно будет уточнить, когда определитесь с направлением. Почти всегда нужен чип — это быстро и недорого (1000-3000 рублей).

Ульяна, которая перебралась в Грузию с собакой, отметила: важно, чтобы дата чипа была раньше даты последней прививки от бешенства. В этом сложность, потому что покупают обычно уже привитых собак, но не чипированных.

Вакцинацию придется пройти повторно, а потом еще и отсидеть карантин. В государственной ветклинике нужно также взять справку на вывоз животного. Ветеринарный сертификат можно получить в аэропорту в день вылета.

Александра тоже улетела в Грузию, но с двумя котами. Оказалось, что найти переноску, подходящую для провоза в салоне, непросто — правил много, нужно найти вариант, который будет соответствовать всем. Если питомец в переноске весит больше 8 кг, он отправится в багаж.

Ульяна, улетела в Тбилиси с самоедом (разновидность лайки): «Старайтесь не нервничать — от этого пес будет тревожиться еще сильнее. За 10-12 часов до вылета животное лучше не кормить, а перед вылетом следует дать успокоительные.

В переноску можно положить кусочек льда, чтобы собачка могла «пить». Когда прилетите, спокойно выпустите любимца из переноски и обнимите без визгов, чтобы не провоцировать возбуждение поверх стресса. Дайте попить и перекусить, прогуляйтесь и подышите. Вы бесподобны!»

Найти в Грузии квартиру, в которой можно жить с питомцами, не легче, чем в России. Хотя приезжие, замечая чипированных дворовых собак, склонны думать, что отношение к животным там более лояльное.

Александра, улетела в Тбилиси с двумя кошками: «С чем тут реальные проблемы, так это с зоотоварами. Зоомагазины плохие, корма продают на развес. Если животным нужен специальный корм, позаботьтесь о нем заранее. Вместе с котами лучше взять какие-то их вещи (игрушки или плед от лежанки) — они привязываются к месту, им нужны знакомые запахи».

Тысячи людей ежегодно принимают решение переехать — вы на этом пути не одни. Все получится, главное — сохранять адекватность и мысленно проигрывать любые сценарии.

Чем чаще вы будете задавать себе вопрос «А что, если…», тем лучше вы подготовитесь к эмиграции. В моменты тревожности рисуйте идеальную картину будущего — где вы живете, какие люди вас окружают и какие ценности лежат в основе. Помните, вы профессионал и умеете зарабатывать.

А если решились кардинально изменить жизнь, значит, вы еще и амбициозны — с этим набором качеств точно можно добиться многого. Не стесняйтесь интересоваться чужим опытом и делиться своим — трудности легче проходить вместе.

Фото на обложке: Shutterstock / tomertu