Школа разработчика: как через обучение подобрать в штат большую группу программистов

О потребностях и проблемах с ИТ-кадрами HR-ы и рекрутеры знают все. Мало найти, нанять, необходимо удерживать и мотивировать, обучать айтишников. «Плюшки и кофемашины» сегодня уже не работают. Необходимо всегда быть в тонусе и применять интересные подходы как в рекрутменте, так и в мотивации. Об одном из них рассказывает Марина Телюшенкова, директор Волго-Вятского филиала Академии АйТи.
Какие только инструменты не используют сейчас ИТ-рекрутеры в поисках талантов, вплоть до сайтов знакомств. К сожалению, методы устаревают, привычные ресурсы уже не приносят нужного эффекта, подбор затягивается и превращается в бесконечный процесс. Крупнейшие сервисы становятся нецелесообразно дорогими для многих работодателей.
Тем временем задачи по подбору от внутренних заказчиков только растут. Особенно с всеобщей цифровой трансформацией и тем драйвером перехода на цифру, который задала нам всем пандемия. В 2020 году любой бизнес – это цифровой бизнес, и потребности в ИТ-командах будут только увеличиваться. И сейчас самое правильное время, чтобы перейти к более практичным и современным методам ИТ-рекрутмента.
Расскажу об одном из наших кейсов, как о примере интересного подхода к формированию ИТ-команды – Школа разработчиков.
Задача:
Один из наших заказчиков в банковской сфере нуждался в наборе большой группы Java-программистов в штат. Чаще всего работодатели набирают сотрудников по одному человеку, адаптируют, мотивируют, потом учат под свои задачи. Классика жанра.
Мы предложили банку иную схему, которая позволила закрыть все эти вопросы: отобрать большую группу на обучение, протестировать и выделить наиболее подходящих кандидатов для закрытия вакансий, качественно обучить с практическими заданиями от банка, получить замотивированную команду финальных кандидатов для их приема в штат.
Реализация:
- Отбор кандидатов. Подбор группы велся совместно с партнерским кадровым агентством. Первая группа прошла очное собеседование с экспертом-преподавателем курса и представителями потенциального работодателя. Отбор включал и тестовое задание.
Такой формат дает возможность компании видеть предварительный портрет каждого потенциального кандидата, а самому соискателю познакомиться с будущим работодателем и задачами, протестироваться и проверить свои шансы.
Тестирование готовилось совместно: нашим преподавателем и экспертами со стороны банка. Тесты состояли из трех коротких практических заданий на написание части кода, которые позволяли понять, владеет ли кандидат необходимым базисом для старта обучения, так как знания Java-разработчиков очень сложно оценить в теории.
- Знакомство и мотивация. В формате «Дня открытых дверей» была организована интересная встреча, где банк смог рассказать о работе в компании, представить сотрудников и будущие проекты. Такой формат встречи помогает наладить двусторонние контакты и начать формировать мотивацию и будущее комьюнити.
- Обучение. Слушатели приступили к обучению по базовому, а далее и углубленному курсам Java, адаптированным под задачи банка. Между курсами и в финале проводилось необходимое тестирование. Для этого наш преподаватель предварительно прорабатывал с экспертами банка все цели обучения. Практические задания были ориентированы на будущие рабочие проекты кандидатов. Курсы проходили в удобном графике по вечерам около месяца.
Выводы и прогнозы
До финала Школы дошли около 50% кандидатов, это был нужный результат, так как он закрывал потребности работодателя по существующим вакансиям. Удалось не только отобрать наиболее мотивированных людей, заинтересованных в работе именно в этом банке, но и сразу дать им знания и инструменты, необходимые для рабочих проектов.
Банк закрыл не только задачи по найму, но и по первичному тимбилдингу и мотивации, ведь во время обучения создалось комьюнити, все познакомились и были объединены общим делом.
Инструкция для тех, кто хочет повторить наш опыт:
- Выберите партнерскую Школу по следующим критериям: наличие образовательной лицензии, опыт работы с корпоративными заказчиками (B2B), подтвержденные отзывы корпоративных клиентов. Работайте только с надежным образовательным партнером, который предоставит не только учебную базу, но и качественно организует обучение: подберет нужного преподавателя, программу под ваши задачи, предоставит оборудованные классы или ресурсы для онлайн обучения, организует слушателей, методическое сопровождение, будет следить за успеваемостью, посещаемостью, консультировать слушателей по вопросам. Как показывает практика, именно организационные процессы – наиболее важная часть образовательных услуг.
- Определите, сколько человек и за какой срок вам нужно набрать в штат. Закладывайте 60% сверх плана. Ожидайте, что не все дойдут до финала, и даже из выпускников вы выберете не всех. Определите критерии по необходимым компетенциям кандидатов, которые они смогут получить после обучения в Школе.
- Составьте совместно со Школой сроки проекта, с этапами: отбор, обучение, финальный отбор, согласуйте программу.
- Определите экспертов внутри компании, которые будут курировать проект. Желательно, чтобы это были тимлиды будущей команды. Познакомьте ваших экспертов и преподавателей Школы.
- Подготовьте входные тесты для кандидатов. Запланируйте эту задачу заранее для преподавателя курсов и ваших экспертов. Лучше, если они это сделают совместно.
- Проведите со Школой «День открытых дверей» для отобранной группы. Расскажите о компании, почему у вас интересно работать, о будущих рабочих задачах и проектах. Пусть у кандидатов будет возможность пообщаться в неформальной атмосфере с будущими коллегами и Школой.
- Школа проведет обучение, промежуточное и финальное тестирование. Выдаст кандидатам документы об обучении. Представит финальных кандидатов.
- Получите финальных кандидатов, проведите итоговое собеседование и принимайте команду в штат. Соискатель, получивший бесплатное интересное обучение, основанное на практике, нетворкинг и работу в интересных проектах, останется в вашем штате надолго.
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